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 В ближайшее время будет серийное производство ПЦР-тестов в Украине, - главный санврач Ляшко

Украинские производители ПЦР-тестов готовы на следующей неделе наладить их серийное производство для диагностики коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга.

"Мы работали и с Институтом молекулярной биологии, и с другими производителями отечественных тестов. Думаю, на следующей неделе у нас будет серийное производство тестов и будут их поставки тестов в ПЦР-лаборатории. Мы спокойно обеспечим всех нуждающихся в лабораторных исследованиях",- отметил он.

По его словам, Минздрав наладил работу мобильных бригад.

Также налажено сотрудничество с частными лабораториями, готовыми предоставить свои пункты забора биоматериала во избежание дополнительной нагрузки на медучреждения страны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Институт молекулярной биологии и генетики готов еженедельно производить до 20 тыс. ПЦР-тестов вдвое дешевле иностранных аналогов

Источник: https://censor.net.ua/n3186227
 
 
 Топ комментарии
 
Когда космические корабли ... Где купить маску ?
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как всегда всё в будущем, а масок как небыло так нет
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Три тижні минуло з тих пір, коли О.Гончаренко "поставив проблему".... Багатувато часу...
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Когда космические корабли ... Где купить маску ?
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Три тижні минуло з тих пір, коли О.Гончаренко "поставив проблему".... Багатувато часу...
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От, а чому я такий впевнений, що Гройсман і Супрун (навіть при преЗЕденті) взагалі не дозволили би зупинити виготовлення оцих ПЦЛ-тестів в інституті молекулярної біології? І закупили би їх в держрезерв задовго до того, як китайский вірус досяг України?
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как всегда всё в будущем, а масок как небыло так нет
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когда? скоро - это ни о чем...
почему наши швейные фабрики не шьют маски?
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В ближайшее время будет серийное производство ПЦР-тестов в Украине, - главный санврач Ляшко

А у меня грошей нема на ваши тесты.
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Не проблема, вам потрібно лише мати симптоми важкої пневмонії і тоді тест зроблять безкоштовно, хоч не виключено що посмертно...
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недавно писали что работников этого института отправили за свой счет , вопрос как они наладят
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Как говорила баба Дуся : суждены нам благие порывы ,а свершить не дано ничего....
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