 Кадыров из-за коронавируса полностью закрывает Чечню: она станет первым изолированным регионом РФ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Эхо Москвы" со ссылкой на главу Чечни Рамзана Кадрова.

Так, регион перестанет принимать самолеты, поезда и любой автотранспорт. Исключение сделают для машин экстренных служб, а также поставок продуктов и медицинских товаров.

Кадыров призвал жителей Чечни, живущих сейчас за ее пределами, вернуться домой до 5 апреля. После этого, по его словам, впускать никого не будут.

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