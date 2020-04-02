EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 За рубежом
  5098  49
Материалы по теме:
Все про:Кадыров (596) карантин (2016) Чечня (517) COVID-19 (2807) коронавирус (1498)

 Кадыров из-за коронавируса полностью закрывает Чечню: она станет первым изолированным регионом РФ

Власти Чечни с 5 апреля полностью закроют въезд и выезд из республики наземным и воздушным транспортом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Эхо Москвы" со ссылкой на главу Чечни Рамзана Кадрова.

Так, регион перестанет принимать самолеты, поезда и любой автотранспорт. Исключение сделают для машин экстренных служб, а также поставок продуктов и медицинских товаров.

Кадыров призвал жителей Чечни, живущих сейчас за ее пределами, вернуться домой до 5 апреля. После этого, по его словам, впускать никого не будут.

Читайте также: Оккупанты РФ вводят в Крыму 3-дневный карантин: покидать дом разрешат в особых случаях

Источник: https://censor.net.ua/n3186223
 
   
 Топ комментарии
 
То что и говорил! расея на фоне тоталитаризма и почти бесплатной нефти начинается распад на княжества. султанаты. ханаматы............успехов!
 показать весь комментарий
 
Правильно.
Ho, Украине нужно было закрыться 3 недели тому назад на тотальный карантин (как Индия) и впускать заробитчан/туристов с 14 днями отстоя.
 показать весь комментарий
 
Ну вот, распад федерации начался с Чечни. Как и предсказывалось.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
То что и говорил! расея на фоне тоталитаризма и почти бесплатной нефти начинается распад на княжества. султанаты. ханаматы............успехов!
 показать весь комментарий
 
 
Тут важливо, щоб не останнім. І бажано, назавжди.
 показать весь комментарий
 
 
Это не регион , это всё , что останется от раши . Кадыров из-за коронавируса полностью закрывает Чечню: она станет первым изолированным регионом РФ - Цензор.НЕТ 5494
 показать весь комментарий
 
 
у них узаконенные нукеры по всем регионам украины. оброк собирают, дань. Ну и подпитку из кремля никто не отменял. Убийца собственного отца очень хороший слуга пока его кормят.
 показать весь комментарий
 
 
Ні, для дані і ясиру не перекривають. Він повідомив, що продукти і медобладнання будуть запускати. А з продуктами і долари, бо рублі їм вже не потрібні. Закликав всіх громадян Ічкерії повернутися додому і 5 квітня цього року вони самостійні і без війни!
 показать весь комментарий
 
 
Всегда верил в Кадырова.Молодой парень,но учел все и воспользовался ситуацией.Все таки не даром погиб генерал Дудаев.Теперь Ичкерия свободное государство.И не надо Ичкерии ни МВФ,ни пуйло нападет,ни дефолта.Границы закрыты,под контролем своих воинов и не нужны ни наблюдатели ОБСЕ ни миротворцы.Вот как сейчас будет реагировать плешивая гнида?Нефть уже с минусом...
 показать весь комментарий
 
Правильно.
Ho, Украине нужно было закрыться 3 недели тому назад на тотальный карантин (как Индия) и впускать заробитчан/туристов с 14 днями отстоя.
 показать весь комментарий
 
 
Чувак катався на самокаті і всьо пофігу.
 показать весь комментарий
 
 
Саудиты стали и свой газ продавать на 50% дешевле
 показать весь комментарий
 
 
Да здраствует свободная Ичкерия! Смерть московским окупантам!
 показать весь комментарий
 
 
Сейчас в моцкве целая орда абреков приехала ,чтобы вату гонять если начнутся непонятки . Кадиров через коронавірус повністю закриває Чечню: вона стане першим ізольованим регіоном РФ - Цензор.НЕТ 5614
 показать весь комментарий
 
 
Да кто их гонять то будет? Эти бесхвостые северные макаки genus caudata macaca aquilonem (по другой, ложной, версии homo rossiyanikus) бодро построяться в колоны и будут скандировать, - Чечня это круто! И для этого надо всего то 10 крашников на 10 000 genus caudata macaca aquilonem.
 показать весь комментарий
 
Закроет. А потом не откроет. Ну да - то закрывай, то открывай. Потом и остальные подтянутся...
 показать весь комментарий
 
 
Правильно делает! Нех шляться! В одной такой бороде можно протащить столько вирусов, что пол расии ляжет!
 показать весь комментарий
 
Зате жінки, котрі носять нікаб можуть зекономити на масках
 показать весь комментарий
 
 
Ну вот, распад федерации начался с Чечни. Как и предсказывалось.
 показать весь комментарий
 
 
А як же кетайці маленькими групками по 10млн осіб до Сибіру?
 показать весь комментарий
 
Громкий заголовок, по сути одна из карантинных мер. Вон, Крым тоже огородился со всех сторон, даже через мост по пропускам, но это не значит что он объявил самостийность.
 показать весь комментарий
 
 
Немає вже такого поняття, як Крим. З нього московити зробили військову базу. А крисчани, крім татар прості поліції.
 показать весь комментарий
 
 
Ти диви, вже Крим, а як же південний федеральний округ мокша?
 показать весь комментарий
 
 
Дядьку, років 5 тому я вже казав вам що я з Криму, і навіть побалакали про яблуні.
 показать весь комментарий
 
І що з того, російське тб з вас зробило телепня, апологета кремлівського щура, ви не бачите що з вас роблять дурнів?
 показать весь комментарий
 
А что смотреть, подскажете? Подскажите нормальный украинский канал, такой, чтоб не было зашкваров? Судя по цензоровским комментам, таких каналов нет даже у вас.
 показать весь комментарий
 
Не підкажу, в мене телевізор відключено вже 5 років, в дитини стоїть в дитячій. Вмикайте розум, дивіться ютуб, навіть просто коменти на російських сайтах читати і то, все виглядає по іншому.
 показать весь комментарий
 
 
Не поверите, ТВ я не смотрю принципиально, любое. Не потому, что аполитичен, а просто задалбывают рекламные блоки через каждые 15 минут. И черпаю инфу только в инете, в самых разных источниках. И знаете что? С точки зрения украинского обывателя, такого как Вы, даже в интернете, в большинстве своём правда не в вашу пользу.
 показать весь комментарий
 
Ну значит мы ходим на разные сайты, 99 % страшилок, что про нас рассказывают я за 50 лет жизни в западной Украине не видел, как и той разрухи про которую регулярно пишут. Сколько раз предлагал разным ботам включить скайп и сравнить как кто живет, все спрыгивали.
 показать весь комментарий
 
Краб,ты не только жопой вперед идешь,ты еще и жопой думаешь.В Крыму флот и база с ЯО.А в Ичкерии отборные спецназовцы Кадырова.Они порвут любого оккупанта,а не будут собирать оружие в комнатах и ставить часовых из "зеленых человечков".
 показать весь комментарий
 
Хто наступний перекриє кордон? Кубань?...ваши ставкі гаспада...
 показать весь комментарий
 
 
не переживайте ...кацапи вам підкинуть свого якщо вже не підкинули ...прикордонники , гбісти , нквдисти ...більшість у вас там з "орловщині" та "мордовщини" а тих не зупиниш
 показать весь комментарий
 
начебто до тог вона була відкрита
рюзгє, багато вас заселилося у Чечню при Дирові?
 показать весь комментарий
 
 
То правда. До війни кацапів в Чечні було близько 30%.
Після того як кацапи "перемогли", їх всіх з Чечні депортували. Тепер платять чеченам дань.
 показать весь комментарий
 
Не здивуюся якщо там всіх інфікованих будуть просто відстрілювати...
 показать весь комментарий
 
 
братан, там, є відео, чи то може Інгушетія, але гелікоптар летить - і на тросі 2-3 мертвих повстанці(!) причепили карателі. та в Ютубі я бачив, жесть, ну але то гебня зробила, ну, може місцева, манкурти.
 показать весь комментарий
 
Треба всім регіонам відокремлюватись від московських паразитів.
 показать весь комментарий
 
 
Кадирка показав путі, що він на Кавказі головний.Ху@ло не наважиться піти в Ічкерію, бо то вже буде інша історія. Він просто зробить вигляд, що все нормально!
 показать весь комментарий
 
 
) только получат инфу "***** в ящике!" - обьявят независимость и подадут в международный суд на рашу, по поводу регулярных выплат многомиллиардных компенсаций за разрушения и геноцид.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх