 Венедиктова назначила своим заместителем Мустеца вместо Трепака

"Также Ирина Венедиктова сообщила, по каким направлениям он будет работать, в соответствии с распределением обязанностей между заместителями генерального прокурора", - сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.
Как рассказали "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Офиса, Мустеца ранее занимал должность первого заместителя прокурора Черновицкой области.
Также официально уволен с должности замгенпрокурора Виктор Трепак.
"У Мустецы на должности заместителя будут те же функциональные обязанности, которые ранее выполнял Трепак", - уточнили агентству.
Народився 23 червня 1980 року у м. Чернівці Чернівецької області.
У 2001 році закінчив Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича, а у 2013 році - Національну академію прокуратури України.
В органах прокуратури працює з листопада 2002 року. Займав посади : помічника прокурора м. Чернівці, прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства прокуратури Чернівецької області, заступника прокурора Садгірського та Шевченківського районів міста Чернівці.
З лютого 2011 р. по квітень 2014 р. - прокурор Шевченківського району м. Чернівці Чернівецької області.
З квітня 2014 р. по вересень 2016 р. - заступник прокурора Чернівецької області.
З вересня 2016 р. - перший заступник прокурора Чернівецької області.
Тем, кто боится расследований.
Поедатель Зябликов
Теперь нам всем полный мустец!
- А смысл?