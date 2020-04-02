EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Киевские новости, Общество
  1811  7
Материалы по теме:
Все про:карантин (2016) Киев (18852) Кличко (2893) рынок (432) COVID-19 (2807) коронавирус (1498)

 Ослабим карантинные меры в Киеве, когда увидим, что коронавирус не распространяется, - Кличко

Пока говорить о смягчении ограничительных мер в столице рано.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Пока мы не можем говорить о том, что будем отменять ограничительные меры. Мы опираемся на статистику, и сегодня она показывает, что болезнь распространяется. Только за минувшие сутки +25 человек, заболевших коронавирусом. О каком смягчения мы можем сегодня говорить? Об ослаблении речь будет идти только в том случае, когда увидим, что распространение вируса остановилось и количество болеющих людей уменьшилось", - подчеркнул Кличко.

Также, отвечая на вопрос журналистов относительно возможного открытия рынков, мэр Киева еще раз подчеркнул, что в столице продуктовые рынки пока не будут открывать.

"На сегодняшний день все продуктовые магазины обеспечены и торгуют продуктами питания. Проблем с запасами нет. На складах все есть. Логистика работает. В этом направлении мы опираемся на опыт других стран. Где были приняты более жесткие меры. Поэтому наша ключевая задача на сегодняшний день - сделать все возможное для того, чтобы остановить заболевание в столице", - сообщил Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кличко: мы заказали маски и аппараты ИВЛ, но есть проблемы с логистикой

Источник: https://censor.net.ua/n3186220
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Смертности от этого нет, мозгов нет. Причём тут распространяемость обычных биологических микроорганизмов )))
 показать весь комментарий
 
 
На улице больше сейчас стариков гуляет чем молодёжи -збс карантин
 показать весь комментарий
 
Объясните этому барану, что вирус никогда и никуда не уйдет, пока не переболеет 50% населения.
 показать весь комментарий
 
вы еще не усилили, а уже ослабить планируете.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиКиевские новости
 
 
 
 
 
 вверх