 Ослабим карантинные меры в Киеве, когда увидим, что коронавирус не распространяется, - Кличко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Пока мы не можем говорить о том, что будем отменять ограничительные меры. Мы опираемся на статистику, и сегодня она показывает, что болезнь распространяется. Только за минувшие сутки +25 человек, заболевших коронавирусом. О каком смягчения мы можем сегодня говорить? Об ослаблении речь будет идти только в том случае, когда увидим, что распространение вируса остановилось и количество болеющих людей уменьшилось", - подчеркнул Кличко.

Также, отвечая на вопрос журналистов относительно возможного открытия рынков, мэр Киева еще раз подчеркнул, что в столице продуктовые рынки пока не будут открывать.

"На сегодняшний день все продуктовые магазины обеспечены и торгуют продуктами питания. Проблем с запасами нет. На складах все есть. Логистика работает. В этом направлении мы опираемся на опыт других стран. Где были приняты более жесткие меры. Поэтому наша ключевая задача на сегодняшний день - сделать все возможное для того, чтобы остановить заболевание в столице", - сообщил Кличко.

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