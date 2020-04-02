 Среди умерших от COVID-19 15 женщин и 5 мужчин: все старше 50 лет, 88% имели сосудистые заболевания и диабет. ВИДЕО

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.
По словам замглавы МОЗ, 88% умерших имели сосудистые заболевания и диабет.
"Среди умерших 15 женщин и 5 мужчин. Все они старше 50 лет. 88% имели сосудистые заболевания, диабет, заболевания почек. Поэтому возраст и наличие сопутствующих заболеваний оказались основными предикторами смертности среди пациентов", - заявил Ляшко.
Ну и средний возраст умерших за рубежом больше лет на 20
И кто-то должен будет ответить за все безобразия: за перекрытие границ между областями, за закрытие метро, за потерянные рабочие места.
А як же 37-річна породіля, лікар з Білої Церкви 42 роки?
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Илон Макс откликнулся на письмо супрун - предоставить Украины 2-3 тысч апаратов ИВЛ...
Но позжэ получил от 3енелейсского чинуши УСЛОВИЯ , которое заключаеться в следующим :_ Или помощь предоставляеться через 3енелейсского , или не разтоможэться..
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ЭТО УЖЭ ПИАРСТВО на крови !!
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Про це кореспонденту Укрінформу телефоном повідомив заступник директора Департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської ОДА Володимир Чемний.
«Ми отримали позитивний результат на Covid-19 у 37-річної породіллі, яка померла 30 березня в обласному пологовому. Учора взяли мазок для дослідження коронавірусної інфекції у її новонародженої дитини. Результати очікуємо», - повідомив Чемний."???