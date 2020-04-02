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 Политика Украины, Здоровье
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 Среди умерших от COVID-19 15 женщин и 5 мужчин: все старше 50 лет, 88% имели сосудистые заболевания и диабет. ВИДЕО

В Министерстве здравоохранения объяснили причины двадцати летальных случаев от коронавируса.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

По словам замглавы МОЗ, 88% умерших имели сосудистые заболевания и диабет.

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"Среди умерших 15 женщин и 5 мужчин. Все они старше 50 лет. 88% имели сосудистые заболевания, диабет, заболевания почек. Поэтому возраст и наличие сопутствующих заболеваний оказались основными предикторами смертности среди пациентов", - заявил Ляшко.

Источник: https://censor.net.ua/n3186217
 
 
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Пока что это довольно страннно. В других странах 2 из 3 это мужчины
Ну и средний возраст умерших за рубежом больше лет на 20
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Правда таки понемножку просачивается наружу.

И кто-то должен будет ответить за все безобразия: за перекрытие границ между областями, за закрытие метро, за потерянные рабочие места.
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Щось не зрозуміло...
А як же 37-річна породіля, лікар з Білої Церкви 42 роки?
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Не понял? Роженица в Ивано-Франковске тоже была старше 50 лет?
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Это полный писец !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
.
Илон Макс откликнулся на письмо супрун - предоставить Украины 2-3 тысч апаратов ИВЛ...
Но позжэ получил от 3енелейсского чинуши УСЛОВИЯ , которое заключаеться в следующим :_ Или помощь предоставляеться через 3енелейсского , или не разтоможэться..
.
ЭТО УЖЭ ПИАРСТВО на крови !!
,

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"Все они старше 50 лет. 88% имели сосудистые заболевания, диабет, заболевания почек " ---- а это как понимать: " В Івано-Франківській області лабораторно підтвердили Covid-19 у породіллі, яка померла в обласному пологовому будинку 30 березня. На наявність коронавірусу у її дитини результати очікують.
Про це кореспонденту Укрінформу телефоном повідомив заступник директора Департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської ОДА Володимир Чемний.
«Ми отримали позитивний результат на Covid-19 у 37-річної породіллі, яка померла 30 березня в обласному пологовому. Учора взяли мазок для дослідження коронавірусної інфекції у її новонародженої дитини. Результати очікуємо», - повідомив Чемний."???
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