EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины, Общество
  442  9
Материалы по теме:
Все про:карантин (2016) Крым (22546) COVID-19 (2807) коронавирус (1498)

 Оккупанты РФ вводят в Крыму 3-дневный карантин: покидать дом разрешат в особых случаях

Так называемое "руководство" захваченного Россией Крыма объявило, что с 3 апреля на полуострове будет введен карантинный режим из-за коронавируса.

Об этом сообщают "Крым.Реалии", передает Цензор.НЕТ.

Так, с 3 по 6 апреля граждане обязаны оставаться по месту жительства (пребывания).

Исключения составляют: случаи обращения за экстренной медицинской помощью; поход в ближайший магазин; выгул собак на расстояние не более чем на 100 метров от дома; вынос мусора; поход на работу, если деятельность организации не приостановлена.

До этого подобные меры были приняты в оккупированном Севастополе. Жителям города запретили выходить из дома, кроме экстренных случаев. Также запретили морские прогулки на яхтах и катерах, на въездах в город установили блокпосты.

Ранее оккупационные власти Крыма заявляли, что в больницах полуострова с диагнозом ОРВИ находятся почти полторы тысячи человек, из них более тысячи пациентов - с диагнозом "пневмония".

По последним данным, в оккупированном Крыму уже зарегистрировано 21 случай СОVID-19.

Читайте также: Оккупанты решили выставить блокпост на Керченском мосту, соединяющем полуостров с Россией

Источник: https://censor.net.ua/n3186216
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
В условиях чрезвычайной ситуации инкубационный период вируса сокращается с 14 до 3 дней.
 показать весь комментарий
 
Да нет просто выходные на носу! Что-бы холопьё не поехало бухать!
 показать весь комментарий
 
Возможно следующая неделя тоже будет не рабочей

Неделя с 6 по 12 апреля снова будет объявлена в России нерабочей. Об этом сообщил специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников в репортаже по итогам совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

1 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости продления количества нерабочих дней в России в связи с пандемией коронавируса. Вице-премьер Татьяна Голикова в свою очередь попросила президента РФ продлить «меры социального дистанцирования граждан» с учетом эпидемиологической ситуации в каждом регионе страны.

Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей, чтобы затормозить распространение коронавируса в России. После этого Москва и Подмосковье, где выявлено наибольшее число заболевших, перевели жителей на всеобщий режим самоизоляции. Аналогичный режим следом ввелибольшинство российских регионов. Чечня закрыла границы на въезд и выезд.

Госдума в свою очередь приняла ряд законов, направленных на борьбу с вирусом. Среди них - штрафы за нарушение карантина и предоставление правительству возможности объявлять режим ЧС в стране.

На 1 апреля в России зафиксировано 2777 случаев заражения коронавирусом.
 показать весь комментарий
 
правильно! надо добить. нефть в минус и предприятия закрыть на неопределённый период. Окупанти РФ вводять у Криму 3-денний карантин: залишати будинок дозволять в особливих випадках - Цензор.НЕТ 2053
 показать весь комментарий
 
не, ну а чо. три дня вполне достаточно.
 показать весь комментарий
 
Питання Криму та Донбасу повинне стояти на порядку денному української дипломатії на кожному кроці, щодня, на будь-якому майданчику. "Всі, хто говорить, що Європа втомилася від українського питання… Хто ти, тварь?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх