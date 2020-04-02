 Оккупанты РФ вводят в Крыму 3-дневный карантин: покидать дом разрешат в особых случаях

Об этом сообщают "Крым.Реалии", передает Цензор.НЕТ.
Так, с 3 по 6 апреля граждане обязаны оставаться по месту жительства (пребывания).
Исключения составляют: случаи обращения за экстренной медицинской помощью; поход в ближайший магазин; выгул собак на расстояние не более чем на 100 метров от дома; вынос мусора; поход на работу, если деятельность организации не приостановлена.
До этого подобные меры были приняты в оккупированном Севастополе. Жителям города запретили выходить из дома, кроме экстренных случаев. Также запретили морские прогулки на яхтах и катерах, на въездах в город установили блокпосты.
Ранее оккупационные власти Крыма заявляли, что в больницах полуострова с диагнозом ОРВИ находятся почти полторы тысячи человек, из них более тысячи пациентов - с диагнозом "пневмония".
По последним данным, в оккупированном Крыму уже зарегистрировано 21 случай СОVID-19.
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Неделя с 6 по 12 апреля снова будет объявлена в России нерабочей. Об этом сообщил специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников в репортаже по итогам совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
1 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости продления количества нерабочих дней в России в связи с пандемией коронавируса. Вице-премьер Татьяна Голикова в свою очередь попросила президента РФ продлить «меры социального дистанцирования граждан» с учетом эпидемиологической ситуации в каждом регионе страны.
Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей, чтобы затормозить распространение коронавируса в России. После этого Москва и Подмосковье, где выявлено наибольшее число заболевших, перевели жителей на всеобщий режим самоизоляции. Аналогичный режим следом ввелибольшинство российских регионов. Чечня закрыла границы на въезд и выезд.
Госдума в свою очередь приняла ряд законов, направленных на борьбу с вирусом. Среди них - штрафы за нарушение карантина и предоставление правительству возможности объявлять режим ЧС в стране.
На 1 апреля в России зафиксировано 2777 случаев заражения коронавирусом.