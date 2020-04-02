 Респираторные маски вывезли в Испанию по 1,2 грн за штуку, сейчас цена такой маски около 150-200 грн, - глава ГПСУ Дейнеко

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, перед карантином многие решили воспользоваться тяжелой ситуацией и просто "забарыжить".
"В этом и беда, что у нас многие решили воспользоваться тяжелой ситуацией и просто "забарыжить". Бесконтактные термометры, которыми мы еще с 24 февраля начали проверять температуру на пунктах пропуска, стоили по 300-400 грн за штуку, максимум 800 грн, а сейчас - по 5 тысяч грн. Я хотел бы, чтобы люди, получив эту сверхприбыль, потом с нее заплатили налоги", - подчеркнул Дейнеко.
Также, глава Госпогранслужбы рассказал, как вывозили перед карантином медицинские маски.
"Хорошо, что мы своевременно включились. Например, 30 марта наши оперативные подразделения проводили обыски в трех областях на фирме "Бук", которая вывезла 300 тысяч масок в Испанию и Китай. Согласно изъятым документам, они продали респираторные маски по 1,23 грн за штуку. Сейчас цена такой маски почти 150-200 грн", - отметил Дейнеко.
Напомним, ранее стало известно, что махинаторы продали партию масок гражданину Китая, который потом отправил их в Испанию.
т.е. это был предвыборный хайп против Порошенко
но у 73% мозги были забиты сериальчиком)
Обыски проводятся в рамках открытого уголовного дела. Илипо-вашему можно так просто взять кого-то за шкирку и посадить?
А тут вы хотите результат месяц спустя. Наши органы так быстро не работают.
"доказом цього є безглузді відмазки Нефьодова"
А Нефьодов коли це став представником "зеленої банди"?
Нагадати тобі може оце:
Петр Порошенко неожиданно подтвердил распространяемые средствами массовой информации сведения, согласно которым Максим Нефедов и Сергей Верланов возглавят налоговую и таможенную службы.
Порошенко був би радий призначенням на посади глав ДПС і ДМС Верланова і Нефьодова
да, и с каких пор подтверждение какой то информации "привязывает" человека к подверждающему? а то никто не понимал после первого тура что зеленая обезьяна победит? и да, конкурс закончился 23 апреля. вазелин представил нефьедова 5 июля. еще раз ИЮЛЯ.
Надеюсь, оперативные подразделения не заблокировали работу этой горе-фирмы, которая является ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ этих респираторных масок и которая должна сейчас штамповать их в три смены?
Не, что они сцуки, это понятно, но что конкретно они нарушили?
А маски это так,просто бизнес
Зачем ВСУ запчасти, когда зеленым хомякам хочется повидла по всей немытой роже?
А вот с масками у зебилоидов дилема:
- и вроде не Порох,
- и подыхать не хочется,
- и повидла на роже по-прежнему нет,
- и признавать, что вместо повидла на роже, ЗЕленая елда в жопе, не хочется,
- и за пайками от Порошенко надо успеть очередь занять.
-- А, что непонятно кто положил в карман разницу?
Всё одна банда.
а кто сейчас в данную минуту барыжит на экспорте за кордон тысячами тысяч тонн зерна????
и это в карантин...и это с тревожными сводками от аграриев (сухая земля, мало семян и удобрений, холодная погода, перспектива жаркого лета)...и это с неизвестным новым урожаем - будет или нет... и это с непонятным законом о земле и.....и это ли не стратегический запас ?????
Але ж Урбанський одразу після того намагався його звільнити... Да, нагадаю, що Урбанський після того послав "на три" і Шмигаля, і клована (можливо, з Єрмаком разом) - тому він пішов раніше, ніж Нефьодов...
Схоже до того, що Україна опинилася в скрутному становищі
і головне питання не !що робити?!(бо це складно),
а хто (принаймі в чомусь) винний?
Гадаю пан голово Держприкордонслужби має знати, що якщо на момент підписання ЗТО та виставлення оферти в Україні діяли саме такі середні конкурентні ціни на товар -всі звинувачення не мають будь яких ознак правопрорушень.
Потрібні числені судові позови громадян (потерпілих та їх родичів) до Держави (кращих представників) в службової недбалісті.
Це тільки так лікується.
А я хотів би, щоб ці не тільки збитки відшкодували, але й в тюрягу сіли
Мьі сваєврємєнна включілісь.. *********** суки барижні
барыжили респираторами, и правда, какое дело Порошенко до проблем репутации Зеленского и здоровья населения ?
а тнеперь можно снова нахлобучивать народец, проворачивать АДИНТУРЪ