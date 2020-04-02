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Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
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Все про:Госпогранслужба (3735) Испания (538) Дейнеко Сергей (28) маски (5)

 Респираторные маски вывезли в Испанию по 1,2 грн за штуку, сейчас цена такой маски около 150-200 грн, - глава ГПСУ Дейнеко

Накануне карантина в Испанию и Китай из Украины продали около 300 тысяч медицинских масок по цене в 1,23 гривен за штуку, тогда как сейчас стоимость такой маски 150-200 гривен.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, перед карантином многие решили воспользоваться тяжелой ситуацией и просто "забарыжить".

"В этом и беда, что у нас многие решили воспользоваться тяжелой ситуацией и просто "забарыжить". Бесконтактные термометры, которыми мы еще с 24 февраля начали проверять температуру на пунктах пропуска, стоили по 300-400 грн за штуку, максимум 800 грн, а сейчас - по 5 тысяч грн. Я хотел бы, чтобы люди, получив эту сверхприбыль, потом с нее заплатили налоги", - подчеркнул Дейнеко.

Также, глава Госпогранслужбы рассказал, как вывозили перед карантином медицинские маски.

"Хорошо, что мы своевременно включились. Например, 30 марта наши оперативные подразделения проводили обыски в трех областях на фирме "Бук", которая вывезла 300 тысяч масок в Испанию и Китай. Согласно изъятым документам, они продали респираторные маски по 1,23 грн за штуку. Сейчас цена такой маски почти 150-200 грн", - отметил Дейнеко.

Напомним, ранее стало известно, что махинаторы продали партию масок гражданину Китая, который потом отправил их в Испанию.

Также читайте: Ни одного случая заражения COVID-19 в рядах пограничников нет, - глава ГПСУ Дейнеко

Источник: https://censor.net.ua/n3186215
 
 
 Топ комментарии
 
ЗеБарыгоМародёр в квадрате
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а с радуцким что там слышно? его когда за жопу возьмут?
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Прикольно . 73-м % год назад было смешно .
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я думаю, что на сегодняшний день из этих 73% сейчас выезжают толпами на шашлыки и по улицам шарятся - до большинства так и не дошло ничего
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те, кто думал о будущем тогда, думают и сейчас
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Сейчас выползут зебилы и будут доказывать, что это Порошенко должен был в конце февраля 2020 года запретить вывоз масок из Украины.
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http://i.piccy.info/i9/d9ad524974ce11bd73d12dcfba14e043/1585815067/158991/1360350/166819.jpg
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Та свинарчуки просто дітки порівняно з нинішніми баригозаврами!
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что характерно, был аудит недавно, на котором было признано что никакого грабежа не выявлено Свинарчуками
т.е. это был предвыборный хайп против Порошенко
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так его надо было убрать с поста любой ценой! рассея в этом плате старательно работала все 5 лет его президенства
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ну это было сразу ясно
но у 73% мозги были забиты сериальчиком)
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Маски сделаны степлером. А вместо твист-ленты - зажим для упаковки батонов хлеба. Сделано топорно из подручных материалов.
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Не трогайте Зеленского, это его бизнес, он Вам ничего не должен, что вы от него хотите, было ясно сказано для 73% дебилов Зеленский Вам ничего не должен, а долг у него только один перед родителями.
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У вас є дані, що ділки з фірми Бук саме зелені?
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Какие ваши доказательства??? Ваши доказательства - не доказательства!!!
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Не-не, я как раз и запросил хоть какую-то информацию по этому вопросы. Вы же готовы "веровать" в любой вброс - прям как в фейк "о распятом мальчике"
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Какая разница кто дилкы? А хто должен их сажать, Порох? Или Высокий суд Лондона?Почему власть бездействует, значит в доле?
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" наши оперативные подразделения проводили обыски в трех областях на фирме "Бук"

Обыски проводятся в рамках открытого уголовного дела. Илипо-вашему можно так просто взять кого-то за шкирку и посадить?
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Видно у них есть доказательство про сотни посаженных, при предыдущей власти. Хотя про это никто почему-то не горит, может секретная информация?
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По делу Шеремета расследование несколько ЛЕТ шло вообще-то.
А тут вы хотите результат месяц спустя. Наши органы так быстро не работают.
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Нужно. 20 февраля было вскрыто хранилище №64 противоэпидемических средств мобилизационного резерва. Такое событие происходит только с разрешения высшего руководства страны с одновременным личным уведомлением президента, головы ВР, премьера и секретаря СНБО фельдъегерской службой. Процедура такая. Все верхушка зеленой шоблы не могла об этом не знать и не дать добро на разграбление. Они должны сидеть за должностное преступление, как минимум.
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не в буке дело . из гос резерва маски продали , из гос резерва !!!!
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Ще рік тому, коли лилось г*вно з екранів ви не сильно переймались доказами, а з радістю ретранслювали цей послід. Респираторные маски вывезли в Испанию по 1,2 грн за штуку, сейчас цена такой маски около 150-200 грн, - глава ГПСУ Дейнеко - Цензор.НЕТ 3718
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зелені повинні були заборонить вивіз ще в січні
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не заборонити вивіз, а закупити в держ.резерв десь порядка мільярда штук по тоді діючим ринковим цінам... за 0,5грн за штуку.
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А хіба справа у ділках з фірми Бук? Респіраторні маски вивезли до Іспанії по 1,2 грн за штуку, зараз ціна такої маски близько 150-200 грн, - глава ДПСУ Дейнеко - Цензор.НЕТ 6639 Респіраторні маски вивезли до Іспанії по 1,2 грн за штуку, зараз ціна такої маски близько 150-200 грн, - глава ДПСУ Дейнеко - Цензор.НЕТ 6639 Респіраторні маски вивезли до Іспанії по 1,2 грн за штуку, зараз ціна такої маски близько 150-200 грн, - глава ДПСУ Дейнеко - Цензор.НЕТ 6639 У мене немає сумнівів що продаж 300 тисяч масок у другій декаді березня міг бути тільки за сприянням зеленої банди. Непрямим доказом цього є безглузді відмазки Нефьодова нібито кадри з іспанського телебачення є архівними. Респіраторні маски вивезли до Іспанії по 1,2 грн за штуку, зараз ціна такої маски близько 150-200 грн, - глава ДПСУ Дейнеко - Цензор.НЕТ 4153 Лютневий розпродаж Радуцького надихнув багато його однопартійців!
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А, ну тобто вам не потрsбна жодна інформація, жодні докази, бо у вас "немає сумнівів". Зрозуміло, питаннь більше не маю, бо якщо людина не має сумнівів у своїх фантазіях, ця людина - ідіот.

"доказом цього є безглузді відмазки Нефьодова"
А Нефьодов коли це став представником "зеленої банди"?
Нагадати тобі може оце:
Петр Порошенко неожиданно подтвердил распространяемые средствами массовой информации сведения, согласно которым Максим Нефедов и Сергей Верланов возглавят налоговую и таможенную службы.

Порошенко був би радий призначенням на посади глав ДПС і ДМС Верланова і Нефьодова
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шо, и нефьедов бородатый фрик уже не зеленского? а кто же тогда у зеленского? зачем же зеленский его с таким пафосом представлял? почему не снял?

да, и с каких пор подтверждение какой то информации "привязывает" человека к подверждающему? а то никто не понимал после первого тура что зеленая обезьяна победит? и да, конкурс закончился 23 апреля. вазелин представил нефьедова 5 июля. еще раз ИЮЛЯ.
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І? Респіраторні маски вивезли до Іспанії по 1,2 грн за штуку, зараз ціна такої маски близько 150-200 грн, - глава ДПСУ Дейнеко - Цензор.НЕТ 953 Ти хочеш сказати що Нефьодов не зелений? Призначений головою митниці 5 лютого 2019 року! І не треба маніпулювати. Я написав непрямим доказом. Скажи мені, мій зелений друг, ти дійсно віриш що у середині березня можна було вивезти через кордон 300 тисяч масок без сприяння з боку влади? Респіраторні маски вивезли до Іспанії по 1,2 грн за штуку, зараз ціна такої маски близько 150-200 грн, - глава ДПСУ Дейнеко - Цензор.НЕТ 953 Ось дай мені відповідь, ти дійсно в це віриш?
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Есть. Такое действо после двух предупредительных писем секретаря СНБО о запрете экспорта средств противоэпидемической защиты в условиях надвигающийся эпидемии не могло пройти без надзора со стороны СБУ и службы экспортного контроля.

Респіраторні маски вивезли до Іспанії по 1,2 грн за штуку, зараз ціна такої маски близько 150-200 грн, - глава ДПСУ Дейнеко - Цензор.НЕТ 8871
Респіраторні маски вивезли до Іспанії по 1,2 грн за штуку, зараз ціна такої маски близько 150-200 грн, - глава ДПСУ Дейнеко - Цензор.НЕТ 8566
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К барыгам уже спешат ГБР и лично Венедиктова, или они еще Лероса недокошмарили?
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Біжать, аж спотикаються. Мабуть ждуть "фас" від Портного.
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"Например, 30 марта наши оперативные подразделения проводили обыски в трех областях на фирме "Бук", которая вывезла 300 тысяч масок в Испанию и Китай. "

Надеюсь, оперативные подразделения не заблокировали работу этой горе-фирмы, которая является ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ этих респираторных масок и которая должна сейчас штамповать их в три смены?
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Нет не заблокировали. Это не СБУ времён Потроха.
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им ума хватит швейные машинки як , доказы , арестовать. я так думаю что , этого злощасного бука сделают козлом отпущения .
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а с радуцким что там слышно? его когда за жопу возьмут?
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А вот тут самый главный вопрос: какой закон они нарушили? Разве было распоряжение правительства запрещающее вести внешнеэкономическую деятельность определённым предприятиям? Или может был запрещён экспорт определённых видов товаров?

Не, что они сцуки, это понятно, но что конкретно они нарушили?
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как минимум- статья по уклонению от налогов , не могли эти маски стоить 1,2 грн.
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по крайней мере - сокрытие доходов и неуплата налогов.
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Не факт. Просто изза дебильных налогов проще занизить тут цену, а реальную продажу там оформить через офшор, и это будет законно.
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Цікаво, щоб сказала тьолка, яка на хліб мову мазала, якби це сталося рік тому при Пороху?
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Завозить в воюющую страну контрабандой запчасти для военной техники, это бизнес на крови,"свинарчуків за грати".
А маски это так,просто бизнес
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так это ж свои творят, бубочка свой гешефт имеет Респіраторні маски вивезли до Іспанії по 1,2 грн за штуку, зараз ціна такої маски близько 150-200 грн, - глава ДПСУ Дейнеко - Цензор.НЕТ 8244
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Дык ясное ж дело.
Зачем ВСУ запчасти, когда зеленым хомякам хочется повидла по всей немытой роже?

А вот с масками у зебилоидов дилема:
- и вроде не Порох,
- и подыхать не хочется,
- и повидла на роже по-прежнему нет,
- и признавать, что вместо повидла на роже, ЗЕленая елда в жопе, не хочется,
- и за пайками от Порошенко надо успеть очередь занять.
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,,Респираторные маски вывезли в Испанию по 1,2 грн за штуку, сейчас цена такой маски около 150-200 грн."

-- А, что непонятно кто положил в карман разницу?
Всё одна банда.
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с гройсманом поделили . вон карпаты до сих пор уничтожают . никак не остановятся
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Только никто не пишет, что вывозили два месяца назад, когда их цена примерно и была такой. А нынешние цены "слегка" примерно в сто раз завышена. И возмущаются чиновники потому, что с ними не поделились.
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так на тот момент ТАМ как раз примерно такая цена и была, если не дороже
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такой умный, да? давай не тольк про "было" - давай про "сейчас"
а кто сейчас в данную минуту барыжит на экспорте за кордон тысячами тысяч тонн зерна????
и это в карантин...и это с тревожными сводками от аграриев (сухая земля, мало семян и удобрений, холодная погода, перспектива жаркого лета)...и это с неизвестным новым урожаем - будет или нет... и это с непонятным законом о земле и.....и это ли не стратегический запас ?????
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ну і що далі ...невже Нефьодоваз рештою гопкомпанії посодют ...ніколи ...а то так можна й на гавнобородька "вийти"
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Скільки відкату отримав ЗЕбарига-мародер.
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30 відсотків, а 70 собі Пеця Мальдівський в кишеню положив. Бо схеми і алгоритми його інтелектуальна власність.
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Ну вот, а прокуратура с ментами и сбушниками ходят с повестками к Лео, а нек Радуцкому, братанам Ермакам и Скалецкой ну и кто там госрезервом руководит.
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в гішпанії ті маски по 15 йєвробаксів = 450гривень
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вивезли в Іспанію? а у кого в Іспанії дворєц з наших бариг?
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Власть поменялась, а мародерство осталось . Совпадение ...
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Слава Свынарчукам Респіраторні маски вивезли до Іспанії по 1,2 грн за штуку, зараз ціна такої маски близько 150-200 грн, - глава ДПСУ Дейнеко - Цензор.НЕТ 8022
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Не всіх потрошенівських контрастів ще переловили.
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Т.е. продавцы масок их где-то украли, но при этом потерпевший решил не поднимать шум. Или как? Ааааа , точно. Производитель изготовил маски с себестоимостью 5 - 25 грн, не знаю, но уж точно не 1 грн и назло порохоботам загнал по 1, 23 грн Блин, ****, щедрая )
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СИТУАЦІЯ ВСКРИЛАСЬ ВИПАДКОВО ЗАВДЯКИ НАЇВНОСТІ НЕФЬОДОВА ЯКИЙ ЗАСВІТИВ ДОКУМЕНТ СУТЬ ЯКОГО НЕ РОЗУМІВ.ЯКЩО ШЕРСТИТИ МИТНИЦЮ ПОСТІЙНО ТО БЮДЖЕТ ЗРОСТЕ НЕ НА 40% А В РАЗИ.
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думаєш, що Нефьодов настільки дурний, що не розумів сутті документу7
Але ж Урбанський одразу після того намагався його звільнити... Да, нагадаю, що Урбанський після того послав "на три" і Шмигаля, і клована (можливо, з Єрмаком разом) - тому він пішов раніше, ніж Нефьодов...
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"Хорошо, что мы своевременно включились. Например, 30 марта...." - Молодцы, вовремя включились..!
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срочно выделить для борьбы с коррупцией ..... три кладбища!
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Сколько вас там с носками по 500 гривен? Где дела? Кто подозреаваемый? Где там кРадуцкий и Нефёдов?
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а какая у этого индуса (нефедова ) настоящая фамилия ?
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Ну капитализм он такой, за 300% прибыли барыги даже соседей подожгут
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Скоро холодильники понадобятся. Пусть проверят продажу рефрижераторов за границу.
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Если Вы 73% дебилы, то кто вам "лікар" вы же самый умный "нарід" . Достойно смотрите на свою тупость и правят Вами такое же тупое быдло как и вы сами. Чего стоит Ермак - шестёрка ФСБ. Значит Вами правят шестёрки уровень уважения к ним ниже плинтуса. Где Ваши Лина Костенко и другие деятели - молчат. Или их заставили молчать, так чем они лучше братьев Ермаков. Такого зашквара небыло ни при одном призеденте, на должность ставят за бабло, а где Ваши конкурсы, *** дебилоиды
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Скоро зеленого клоуна чекає Імпічмент і Страшний суд !
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Все це вельми цікаво! Проте все відбулося "перед карантином".
Схоже до того, що Україна опинилася в скрутному становищі
і головне питання не !що робити?!(бо це складно),

а хто (принаймі в чомусь) винний?
Гадаю пан голово Держприкордонслужби має знати, що якщо на момент підписання ЗТО та виставлення оферти в Україні діяли саме такі середні конкурентні ціни на товар -всі звинувачення не мають будь яких ознак правопрорушень.
Потрібні числені судові позови громадян (потерпілих та їх родичів) до Держави (кращих представників) в службової недбалісті.
Це тільки так лікується.
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Я хотел бы, чтобы люди, получив эту сверхприбыль, потом с нее заплатили налоги", - подчеркнул Дейнеко@@@

А я хотів би, щоб ці не тільки збитки відшкодували, але й в тюрягу сіли
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"Хорошо, что мы своевременно включились""" - рукалице. Розпродати все що було в наявності іспаніям, словакіям, німеччинам, а потім з простягнутою до Китаю рукою милостиню клянчити.

Мьі сваєврємєнна включілісь.. *********** суки барижні
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надо понимать Порошенко улыбался, когда его знакомые под прикрытием именем Зеленского
барыжили респираторами, и правда, какое дело Порошенко до проблем репутации Зеленского и здоровья населения ?
а тнеперь можно снова нахлобучивать народец, проворачивать АДИНТУРЪ
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