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 Экономика, Общество
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 Нацбанк: Ограничений на снятие депозитов для населения не будет

Национальный банк заверил, что не собирается вводить ограничения на снятие депозитов для населения.

Об этом в эфире "Громадського радіо" заявил директор департамента финансовой стабильности Нацбанка Виталий Ваврищук, передает Цензор.НЕТ.

"Мы не наблюдаем оттока депозитов, оттока депозитов практически нет. Банки выполняют обязательства. Я могу гарантировать, что не будет ограничения на снятие депозитов для населения", - сказал Ваврищук.

По его словам, до завершения карантина банки готовы идти на уступки и откладывать возврат основной суммы кредита, во многих случаях они готовы также откладывать уплату процентов.

"Конечно каждый должен обратиться в банк индивидуально. Каждый должен предоставить свидетельство того, что есть определенные трудности с ограничениями из-за пандемии", - добавил директор департамента финансовой стабильности.

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Источник: https://censor.net.ua/n3186213
 
 
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Звичайно, що не буде обмежень на зняття депозитів, які знецінювалися та мають усі шанси надалі знецінюватися.
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А то что ограничивать снятие кровных - это правонарушение, не слышали? До чего власть у нас закозлела! Нацбанк: Ограничений на снятие депозитов для населения не будет - Цензор.НЕТ 9143
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Ніхто вже нікому не вірить, бо влада забрехалась.
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вот почему после заявлений в духе "ххх уверяет, что...", "ууу заявляет, что..." и т.п. у меня сразу появляется рефлекс сделать то, чего "не ожидается", "не будет"?
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