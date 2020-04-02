 Контрразведка СБУ в Харькове блокировала поставки некачественных авиазапчастей на предприятия "Укроборонпрома". ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"По версии следствия, двое харьковчан организовали схему скупки узлов и агрегатов военных самолетов. Оборудование по их заказу похищали из воинских частей Минобороны Украины и с оборонных предприятий. Подержанные агрегаты злоумышленники вместе со своими сообщниками косметически ремонтировали в кустарных условиях для дальнейшей перепродажи", - сказано в сообщении.





По данным ведомства, организаторы осуществляли сбыт отремонтированных подержанных запчастей под видом новых через подконтрольные коммерческие предприятиям государственного концерна "Укроборонпром", которые занимаются ремонтом и восстановлением военной авиатехники. Также авиазапчасти незаконно вывозили, скрывая от таможенного контроля, в другие страны для обслуживания самолетов за рубежом.

Правоохранители по разрешению суда провели 8 обысков в помещениях, где организаторы хранили и ремонтировали авиазапчасти, а также по местам проживания организаторов аферы. Во время следственных действий изъята продукция военного назначения и документация с доказательствами противоправной деятельности.

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В настоящее время решается вопрос о сообщении двум организаторам преступной схемы о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в середине января этого года сотрудники СБУ разоблачили двух непосредственных исполнителей этой преступной группы, которые по указанию организаторов пытались незаконно переправить за границу комплектующие к военным самолетам.

Документирование противоправной деятельности осуществлялось совместно с Департаментом контрразведки Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.



Фото: сайт СБУ