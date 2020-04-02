 На утро 2 апреля подтверждены 804 случая COVID-19 в Украине, 20 человек умерли, 13 - выздоровели, за сутки поступило 484 подозрения, - Минздрав

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 2 апреля в Украине 804 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 135 новых случаев.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 51 случай;
Волынская область - 10 случаев;
Днепропетровская область - 10 случаев;
Донецкая область - 7 случаев;
Житомирская область - 6 случаев;
Закарпатская область - 1 случай;
Запорожская область - 19 случаев;
Ивано-Франковская область - 74 случая;
Кировоградская область - 7 случаев;
г. Киев - 160 случаев;
Киевская область - 64 случая;
Львовская область - 11 случаев;
Луганская область - 3 случая;
Одесская область - 14 случаев;
Полтавская область - 5 случаев;
Ровенская область - 19 случаев;
Сумская область - 26 случаев;
Тернопольская область - 106 случаев;
Харьковская область - 1 случай;
Херсонская область - 4 случая;
Хмельницкая область - 6 случаев;
Черновицкая область - 143 случая;
Черкасская область - 54 случая;
Черниговская область - 3 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 2 апреля 2020 в Центр поступило 484 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 3834 сообщения о подозрении на COVID-19.
попав туда человек превращается в г***о
Коронавирусная инфекция COVID-19
Смотрим неделю назад (даже больше) по Украине 22.03 - 73 случая. Даже допустим, что все 73 начали болеть 22 марта. Большинство, это, как минимум, больше половины. Тогда на сегодня должно быть как минимум 37 выздоровевших. А на сегодня их всего 13.
Ау, Минздрав, Вы что-то нам недоговариваете...
- умер 6-й человек в штате Виктория - раковый (!) пациент в госпитале Альфред. Чувставую, будут закрывать Альфред. Тот самый госпиталь, в котором врачи сдалали все возможное, чтобы спасти жизнь моей матери. Тот самый Альфред, в которомес ть даже вертолетная площадка для срочных случаев (в сельской местности), например.
- в США умер младенец - от коронавируса. Не от пневмонии, обратите внимание (настолько частой причине смертности младенцев , что я даже не будиу давать ссылок - их масса), а от коронавируса.
Меня вчера спрашивали, а какую причину смерти пишет паталогоанатом.
Повторю свой ответ: бесчестный паталогоанатом пишет ту причину, за которую ему заплатили.