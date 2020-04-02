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 На утро 2 апреля подтверждены 804 случая COVID-19 в Украине, 20 человек умерли, 13 - выздоровели, за сутки поступило 484 подозрения, - Минздрав

В Украине зафиксировано 804 случая коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 2 апреля в Украине 804 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 135 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 51 случай;
Волынская область - 10 случаев;
Днепропетровская область - 10 случаев;
Донецкая область - 7 случаев;
Житомирская область - 6 случаев;
Закарпатская область - 1 случай;
Запорожская область - 19 случаев;
Ивано-Франковская область - 74 случая;
Кировоградская область - 7 случаев;
г. Киев - 160 случаев;
Киевская область - 64 случая;
Львовская область - 11 случаев;
Луганская область - 3 случая;
Одесская область - 14 случаев;
Полтавская область - 5 случаев;
Ровенская область - 19 случаев;
Сумская область - 26 случаев;
Тернопольская область - 106 случаев;
Харьковская область - 1 случай;
Херсонская область - 4 случая;
Хмельницкая область - 6 случаев;
Черновицкая область - 143 случая;
Черкасская область - 54 случая;
Черниговская область - 3 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 2 апреля 2020 в Центр поступило 484 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 3834 сообщения о подозрении на COVID-19.

Также читайте: В Украине 125 новых случаев COVID-19, всего заболевших - 794, летальных случаев - 20, - Минздрав

На утро 2 апреля подтверждены 804 случая COVID-19 в Украине, 20 человек умерли, 13 - выздоровели, за сутки поступило 484 подозрения, - Минздрав 01
На утро 2 апреля подтверждены 804 случая COVID-19 в Украине, 20 человек умерли, 13 - выздоровели, за сутки поступило 484 подозрения, - Минздрав 02

Источник: https://censor.net.ua/n3186208
 
 
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Только в Украине есть графа - ПОДОЗРЕНИЕ на КВ19. Ну я думаю всем понятно, что это значит, нет тестов на коронавирус.
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Я так понимаю, подозрение - экспресс тест положительнвй, ПЦР-тест еще не провели.
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Так ПЦР тест капсула десь на 100 штук ..Ось і збирають для аналізу .за декілька днів ..Чому і інформація про заражених йде з запізненям .
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Ну а почему у нас в Германии не считают тех кто с ПОДОЗРЕНИЕМ
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Якраз у цьому місті живуть мої знайомі (змішана сім'я німець та українка).
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потому что в Германии реально делают, а здесь - накручивают психоз у зебильного быдлоэлектората...
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Я думаю всем понятно, это значит что проводится ПЦР тест, который не делается за полчаса. До получения результата - подозрение.
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Миколаївська область мабуть найстерильніша в Україні і мабуть у всьому Світі! Я думав що чемпіоном по брехні буде шоколадний мародер - виявляється помилявся ЗЕбрехуни навіть його переплюнули!!!
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Ермак - законопослушный предприниматель? На ранок 2 квітня підтверджено 804 випадки COVID-19 в Україні, 20 осіб померли, 13 - одужали, за добу надійшло 484 підозри, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2735
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Ви здивуєтеся, але Кучма та янукович більше брехали.
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А чому я маю дивуватись - в мене з пам'яттю все ОК!
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Тому дивуватися, що ви Порошенка хотіли надати першість, а тепер пам'ятаєте про брехню Януковича та Кучми.
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"Текст как то по дебильному написан"! - не моя фраза.
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да они все дети галактики
попав туда человек превращается в г***о
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Так! Білих і пухнастих не буває, але є ступінь брехні.
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Растёт, блин, и это даже в условиях недостатка тестов и лабораторий.
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"Готовимся к худшему: Днепр выкопал 600 могил для умерших от коронавируса"https://inforesist.org/gotovimsya-k-hudshemu-dnepr-vykopal-600-mogil-dlya-umershih-ot-koronavirusa/

На ранок 2 квітня підтверджено 804 випадки COVID-19 в Україні, 20 осіб померли, 13 - одужали, за добу надійшло 484 підозри, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6940
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К общему хору "все пропало!" добавлю капельку оптимизма. Несколько дней назад рост заболевших был экспоненциальный - за сутки это число увеличивалось примерно в полтора раза. Сейчас рост - чуть быстрее линейного.
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за другу половину вчорашнього дня - 10 випадків. А за першу було 104...
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В большинстве случаев заболевание протекает в лёгкой форме[39]. Сообщается, что пациенты с лёгкими симптомами обычно выздоравливают в течение недели[40].

Коронавирусная инфекция COVID-19

Смотрим неделю назад (даже больше) по Украине 22.03 - 73 случая. Даже допустим, что все 73 начали болеть 22 марта. Большинство, это, как минимум, больше половины. Тогда на сегодня должно быть как минимум 37 выздоровевших. А на сегодня их всего 13.
Ау, Минздрав, Вы что-то нам недоговариваете...
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Новости нашего городка:
- умер 6-й человек в штате Виктория - раковый (!) пациент в госпитале Альфред. Чувставую, будут закрывать Альфред. Тот самый госпиталь, в котором врачи сдалали все возможное, чтобы спасти жизнь моей матери. Тот самый Альфред, в которомес ть даже вертолетная площадка для срочных случаев (в сельской местности), например.
- в США умер младенец - от коронавируса. Не от пневмонии, обратите внимание (настолько частой причине смертности младенцев , что я даже не будиу давать ссылок - их масса), а от коронавируса.
Меня вчера спрашивали, а какую причину смерти пишет паталогоанатом.
Повторю свой ответ: бесчестный паталогоанатом пишет ту причину, за которую ему заплатили.
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