 С 24 февраля пограничники обнаружили повышенную температуру у 52 человек из 2,2 млн проверенных, - Дейнеко

Об этом глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко рассказал в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что в дальнейшем ни у одного из них не был диагностирован коронавирус.
"С 24 февраля мы провели скрининг 2,2 млн граждан. Из них повышенную температуру обнаружили только у 52 человек, и в дальнейшем ни у одного из них не был диагностирован коронавирус", - сказал он.
Также он добавил, что скрининг проводили на въезде в пункт пропуска два максимально экипированных пограничника.
"Если выявляли людей с повышенной температурой, то мы сразу же привлекали медиков, которые разбирались, откуда человек следует, возможно, из той страны, где зафиксировано увеличение численности заболевших", - рассказал Дейнеко.
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