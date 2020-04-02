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 С 24 февраля пограничники обнаружили повышенную температуру у 52 человек из 2,2 млн проверенных, - Дейнеко

Сотрудники Государственной пограничной службы с 24 февраля выявили повышенную температуру только у 52 человек из 2,2 млн проверенных.

Об этом глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко рассказал в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что в дальнейшем ни у одного из них не был диагностирован коронавирус.

"С 24 февраля мы провели скрининг 2,2 млн граждан. Из них повышенную температуру обнаружили только у 52 человек, и в дальнейшем ни у одного из них не был диагностирован коронавирус", - сказал он.

Также он добавил, что скрининг проводили на въезде в пункт пропуска два максимально экипированных пограничника.

"Если выявляли людей с повышенной температурой, то мы сразу же привлекали медиков, которые разбирались, откуда человек следует, возможно, из той страны, где зафиксировано увеличение численности заболевших", - рассказал Дейнеко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3186207
 
 
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Ваш скриннинг до одного места, жаропонижающих наглотались и все ОК. Зелохи, сделате наконец себе скриннинг анального отверстия до остатков мозга и вперед на обсервацию в Санжары.
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