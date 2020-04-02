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 В ВСУ зафиксирован 1 случай коронавируса, 140 военнослужащих находятся на изоляции, - Командование медицинских сил

В Вооруженных силах Украины зарегистрирован один случай заболевания острой респираторной болезнью, вызванной коронавирусом типа COVID-19 у врача Хмельницкого военного госпиталя.

Об этом сообщает пресс-служба Командования медицинских сил Вооруженных сил Украины, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 7:00 2 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрирован 1 случай заболевания острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом типа COVID-19… Сотрудник ВС Украины, врач Хмельницкого военного госпиталя, с конца марта текущего года находилась на амбулаторном лечении по поводу ОРЗ. 1.04.2020 года после ухудшения состояния госпитализирована в в Хмельницкую инфекционную больницу с диагнозом – пневмония", - сказано в сообщении.

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В тот же день, методом ПЦР у врача диагностировано заболевание COVID-19. Больная получает лечение согласно протоколам Минздрава Украины, ее состояние здоровья сейчас удовлетворительное.

В госпитале определен круг контактных лиц (10 военнослужащих). Все контактные лица осмотрены и направлены на самоизоляцию, в местах пребывания больной проведена дезинфекция.

Всего в ВСУ на изоляции (в том числе самоизоляция) - 140 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 72 человека.

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1 апреля в Хмельницком 10 сотрудников военного госпиталя отправили на обсервацию из-за контакта с заболевшим COVID-19, сообщает пресс-служба Командования медицинских сил Вооруженных сил Украины.

В ВСУ зафиксирован 1 случай коронавируса, 140 военнослужащих находятся на изоляции, - Командование медицинских сил 01

Источник: https://censor.net.ua/n3186206
 
 
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В армії легше побороти епідемію - там сильно не побикуєш, а якщо ломонешся на двері, так як балійські громадяни України, то підеш на карантин на губу, а там мінімум комфорту при максимумі ефективності.
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Американський АВ "Т.Рузвельт" вибув як бойова одиниця, оскільки командування не спроможно забезпечити карантин для більш ніж 4500 особового складу цього велетня. А це тільки початок...
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Одужання бійцю. Бережи вас Господь, хлопці і дівчата. Бо командування цього зробити не може, чи не хоче
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