 Тело 32-летнего чиновника с огнестрельным ранением грудной клетки обнаружено в Ривном, - полиция. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ривненской области.
"Без признаков жизни 32-летнего жителя областного центра в собственном доме на улице Черновола обнаружила 1 апреля, около 11:40 родственница и сообщила в полицию.
Полицейские на месте происшествия обнаружили в гостиной тело мужчины с огнестрельным ранением грудной клетки, а рядом с ним - охотничье ружье. Окончательную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза", - сказано в сообщении.
По данному факту следователи Ривненского отдела полиции начали досудебное расследование по предварительной правовой квалификации части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство с отметкой самоубийство).
Оружие, которое было зарегистрировано в установленном законодательством порядке, изъяли.
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе и причины трагедии.
У погибшего чиновника остались жена и малолетний сын.
Как сообщает издание "Рівненські новини", погибший чиновник Илья Карпов, работавший заместителем начальника главного управления Госгеокадастра в Ривненской области.
#Юстас_Алексу
З наших джерел у правоохоронних органах стало відомо, що сьогодні трагічно обірвалося життя колишнього заступника начальника Головного управління Держгеокадастру в Рівненській області 33-річного Іллі Карпова. Чоловік застрелився у власному помешканні.Його тіло знайшов брат. Також, як повідомляють агенти ШТІРЛІЦА, причиною самогубства могли бути боргові зобов'язання перед людьми, в яких він свого часу понабирав гроші за «вирішення питань» і не вирішив. Тож не виключено, що у такий спосіб чиновник спробував врятувати свою сім'ю від фінансових претензій.
Нагадаємо, Ілля Карпов певний час працював заступником начальника Держгеокадастру в Рівненській області за скандально відомого Романа Мигаля.
Коли ж із його керівником почалися «каруселі», пан Карпов перевівся в Острог на посаду начальника районного відділу Держгеокадастру.
Як би там не було, і що не слугувало б причиною такого кроку чиновника, це - горе для його сім'ї. Тож ми висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Карпова.
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