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 Тело 32-летнего чиновника с огнестрельным ранением грудной клетки обнаружено в Ривном, - полиция. ФОТО

В городе Ривне в собственном доме было найдено тело 32-летнего высокопоставленного чиновника.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ривненской области.

"Без признаков жизни 32-летнего жителя областного центра в собственном доме на улице Черновола обнаружила 1 апреля, около 11:40 родственница и сообщила в полицию.

Полицейские на месте происшествия обнаружили в гостиной тело мужчины с огнестрельным ранением грудной клетки, а рядом с ним - охотничье ружье. Окончательную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза", - сказано в сообщении.

По данному факту следователи Ривненского отдела полиции начали досудебное расследование по предварительной правовой квалификации части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство с отметкой самоубийство).

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Оружие, которое было зарегистрировано в установленном законодательством порядке, изъяли.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе и причины трагедии.

У погибшего чиновника остались жена и малолетний сын.

Как сообщает издание "Рівненські новини", погибший чиновник Илья Карпов, работавший заместителем начальника главного управления Госгеокадастра в Ривненской области.

Тело 32-летнего чиновника с огнестрельным ранением грудной клетки обнаружено в Ривном, - полиция 01
Фото: сайт "Ривненські новини"

Источник: https://censor.net.ua/n3186203
 
 
 Топ комментарии
 
В 32 роки - високопосадовець? Напевно Гарвард закінчував.
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естественный отбор у взяточников
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Саме слово чиновник викликає відразу, та ще й високопоставлений. Як сказав один розумний чоловік, хто був при владі 5 років - мона стріляти без суду і слідства.
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В 32 роки - високопосадовець? Напевно Гарвард закінчував.
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Рівненський водного господарства Тело 32-летнего чиновника с огнестрельным ранением грудной клетки обнаружено в Ривном, - полиция - Цензор.НЕТ 1594
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Саме слово чиновник викликає відразу, та ще й високопоставлений. Як сказав один розумний чоловік, хто був при владі 5 років - мона стріляти без суду і слідства.
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Телеграм канал Штiрліц з приводу зазначених подій повідомляє:
#Юстас_Алексу
З наших джерел у правоохоронних органах стало відомо, що сьогодні трагічно обірвалося життя колишнього заступника начальника Головного управління Держгеокадастру в Рівненській області 33-річного Іллі Карпова. Чоловік застрелився у власному помешканні.Його тіло знайшов брат. Також, як повідомляють агенти ШТІРЛІЦА, причиною самогубства могли бути боргові зобов'язання перед людьми, в яких він свого часу понабирав гроші за «вирішення питань» і не вирішив. Тож не виключено, що у такий спосіб чиновник спробував врятувати свою сім'ю від фінансових претензій.

Нагадаємо, Ілля Карпов певний час працював заступником начальника Держгеокадастру в Рівненській області за скандально відомого Романа Мигаля.
Коли ж із його керівником почалися «каруселі», пан Карпов перевівся в Острог на посаду начальника районного відділу Держгеокадастру.
Як би там не було, і що не слугувало б причиною такого кроку чиновника, це - горе для його сім'ї. Тож ми висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Карпова.
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должно быть плакал и ползал на коленях - просил не само убиваться и обещал никого не выдавать...
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Столько украл, понял, что только зря портил людям жизнь
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"погибший чиновник Илья Карпов, работавший заместителем начальника главного управления Госгеокадастра в Ривненской области."

У вас есть вопросы?
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За чудово проведенну оборутку з землею його ж спільникі і ху@нули - відчув себе Богом і десь закрисив.Ну а фулі новемаладеліцо!!!
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Це резульати відкриття ринку землі). Завтра хтось захоче щось продати, а воно вже 10раз продано
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