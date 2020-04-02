 Леросу после публикации видео с братом Ермака поступают угрозы, - Маси Найем

Об этом в эфире "Громадського радіо" заявил адвокат нардепа Маси Найем, передает Цензор.НЕТ.
"Насколько мне известно есть 5 уголовных дел. Одно о том, что Гео обратился в САП, а другие дела были заведены самостоятельно прокурором на основании заявлений. Поэтому имеем такую информацию. У Гео был допрос и мы обратились о защите Гео, поскольку ему начали поступать угрозы", - говорит массе.
По его словам, в этих делах Лерос может быть только свидетелем, так как он просто получил информацию и распространил ее.
"Его на допрос вызывают лишь в качестве свидетеля", - подытожил адвокат.
Напомним, в воскресенье, 29 марта, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.
Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.
Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.
САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.
ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).
Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.
ему и жизнь и здоровье теперь особенно внимательно беречь надо... это не просто угрозы поступают...это безмозглые зажравшиеся твари готовят "ответный удар"
тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти єрмаки, бєні, ківалови, шубіни, медведчуки, сивохи, партнови, льовочкіни, шефіри, шуфричі, бувші ригіАнали і 95 кагал!
ВОПРОС- ПОЧЕМУ ЕРМАКА ЗЕЛЕНСКИЙ НЕ ОТПРАВЛЯЕТ В ОТСТАВКУ- ведь должности не в тумбочке у брата Ермака лежали , а ими распоряжался сам Ермак
Хочу ещё раз подчеркнуть - должности продавались в Украине при всех президентах
И СБУ в теме , потому делать удивленные физиономии им не стоит . Пусть сами расскажут все что они знают
А Ермака в отставку ! ЗЕ, ты обещал народу в фильме новый подход к коррупции - ВЫПОЛНЯЙ !!!
Назар Приходько
@nazareye
·21 мин
У відомої Волонтерки, моєї знайомої Марії Бурдун від ранку обшуки в рамках "франківської справи", в якій основними фігурантами є родина Грищенків ("Буча" і "Пума"), мої Друзі... Навіть пандемія не зупиняє Авакова в його відбірному скотстві!
tZE inform
@tZEinform
42 мин
Администрация президента РФ рассматривает главу Офиса генерального прокурора Украины Венедиктову Ирину Валентиновну, как "лояльную интересам Российской Федерации" и " ... нуждающейся в политическом и личностном лоббировании и продвижении"
Информационно-аналитический доклад Администрации президента Российской Федерации по вопросам внутриполитической ситуации в Украине. Март 2020. Автор доклада - Козак Д.Н. Група зовнішнього моніторингу tZE inform
Вот Янек был дураком и не внял вопросу об отставке Захарченко - за шо и поплатился
А тут брат торгует должностями , а Ермака в отставку до сих пор не отправили
Скажите , БРАТ ЭТИ ДОЛЖНОСТИ В СВОЁМ ОГОРОДЕ ВЫРАСТИЛ ?..
Украинцы сидят на карантине, им некогда бороться за своё, они борются с вирусом.
Пока боролись на Востоке Украины, власть прехватывали евреи.
И с лопатой не стоят
Они умеют торговать
ДОЛЖНОСТЯМИ ЗЕМЛЕЙ МАСКАМИ