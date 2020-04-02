 Леросу после публикации видео с братом Ермака поступают угрозы, - Маси Найем

Об этом в эфире "Громадського радіо" заявил адвокат нардепа Маси Найем, передает Цензор.НЕТ.

"Насколько мне известно есть 5 уголовных дел. Одно о том, что Гео обратился в САП, а другие дела были заведены самостоятельно прокурором на основании заявлений. Поэтому имеем такую ​​информацию. У Гео был допрос и мы обратились о защите Гео, поскольку ему начали поступать угрозы", - говорит массе.

По его словам, в этих делах Лерос может быть только свидетелем, так как он просто получил информацию и распространил ее.

"Его на допрос вызывают лишь в качестве свидетеля", - подытожил адвокат.

Читайте также: Буду контролировать следствие, но в политических разборках групп влияния играть роль тарана не хочу, - "слуга народа" Чернев о ситуации с "записями Лероса"

Напомним, в воскресенье, 29 марта, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

Читайте также: Сотрудники СБУ приезжали на адрес места регистрации нардепа Лероса, чтобы вручить повестки. Вечером мы сами их заберем, - адвокат Найем

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.