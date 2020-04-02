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Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины, Общество
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 Леросу после публикации видео с братом Ермака поступают угрозы, - Маси Найем

Нардепу от "Слуги народа" Гео Леросу угрожают неизвестные после того, как он выложил в сеть обличающее видео, на котором Денис Ермак - брат главы ОП Андрея Ермака - обсуждает на значения на госдолжности.

Об этом в эфире "Громадського радіо" заявил адвокат нардепа Маси Найем, передает Цензор.НЕТ.

"Насколько мне известно есть 5 уголовных дел. Одно о том, что Гео обратился в САП, а другие дела были заведены самостоятельно прокурором на основании заявлений. Поэтому имеем такую ​​информацию. У Гео был допрос и мы обратились о защите Гео, поскольку ему начали поступать угрозы", - говорит массе.

По его словам, в этих делах Лерос может быть только свидетелем, так как он просто получил информацию и распространил ее.

"Его на допрос вызывают лишь в качестве свидетеля", - подытожил адвокат.

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Напомним, в воскресенье, 29 марта, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

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САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Источник: https://censor.net.ua/n3186202
 
 
 Топ комментарии
 
естественно! кто б сомневался!
ему и жизнь и здоровье теперь особенно внимательно беречь надо... это не просто угрозы поступают...это безмозглые зажравшиеся твари готовят "ответный удар"
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Брат Ермака подтвердил идентичность на плёнках
ВОПРОС- ПОЧЕМУ ЕРМАКА ЗЕЛЕНСКИЙ НЕ ОТПРАВЛЯЕТ В ОТСТАВКУ- ведь должности не в тумбочке у брата Ермака лежали , а ими распоряжался сам Ермак
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Не здивуюся якщо Єрмаки пов'язані з рекетом і вбивствами..
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естественно! кто б сомневался!
ему и жизнь и здоровье теперь особенно внимательно беречь надо... это не просто угрозы поступают...это безмозглые зажравшиеся твари готовят "ответный удар"
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І напишуть - помер від корона-вірусу з діркою в голові.
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а какой в этом смысл, когда джин уже выпущен из бутылки? еще одно дело Гандзюк?
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то ти запитай у нової прокурорши.
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это могут быть те, джин которых еще не выпущен из бутылки..., но они-то не знают, есть на них компромат, или нет...... но убивать,- это вряд ли...... ну это мое мнение.....
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Я пропоную йому зіграти на випередження...... Я б так і зробив в такому випадку.
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Як так? Тепер всюди новиє ліца, про яких мріяли зебіли.
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а мне понравилось када афганского муслима в центре Киева отпистили кавказские муслимы за излишние понты. наше дело - не мешать и они самоуничтожатся в борьбе за звание самого длинного пысюна в мире
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Лерос, Наем, Ермак - это точно новости Украины?
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Замість 10% нагороди від суми злочину отримуєш справу в правоохоронних органах - а ви вважали, що у викревленій реальності якось буде по-другому? Ню-ню.))
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Прально, ібо нєфіг! обіцяли посадки- будуть Леросу после публикации видео с братом Ермака поступают угрозы, - Маси Найем - Цензор.НЕТ 8864
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посмертно у него найдут короновирус ......
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Вважаю, що найбільш зацікавленим в захисті Гео Лероса повинен бути ЗЕ піаніст, бо якщо з Гео щось трапиться то піаністу прийдеться до кінця життя перебувати в ОБСЕРваторії
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Люди, уважно дивіться за руками ЗЕбілів!! щоб ті мерзотники чогось під паніку не натворили.....
тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти єрмаки, бєні, ківалови, шубіни, медведчуки, сивохи, партнови, льовочкіни, шефіри, шуфричі, бувші ригіАнали і 95 кагал!
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Брат Ермака подтвердил идентичность на плёнках
ВОПРОС- ПОЧЕМУ ЕРМАКА ЗЕЛЕНСКИЙ НЕ ОТПРАВЛЯЕТ В ОТСТАВКУ- ведь должности не в тумбочке у брата Ермака лежали , а ими распоряжался сам Ермак
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Не в отставку, а в Лукьяновское СИЗО города Киев. А лучше в СИЗО СБУ.
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Вы правы,
Хочу ещё раз подчеркнуть - должности продавались в Украине при всех президентах
И СБУ в теме , потому делать удивленные физиономии им не стоит . Пусть сами расскажут все что они знают
А Ермака в отставку ! ЗЕ, ты обещал народу в фильме новый подход к коррупции - ВЫПОЛНЯЙ !!!
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у Єрмака не тульки рожа як у русского алигарха, там і мізки такі і Зелі підтримка.
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Не здивуюся якщо Єрмаки пов'язані з рекетом і вбивствами..
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Думаю, что для этого они трусливы . Такие - папенькины сыночки - юристы 😀😀😀
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Не удивлюсь, что, он завербован органами ФСБ, и тайно посещает любовницу, одна баба сказала.
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Режим ЗЕ во всей красе









Назар Приходько

@nazareye

·21 мин

У відомої Волонтерки, моєї знайомої Марії Бурдун від ранку обшуки в рамках "франківської справи", в якій основними фігурантами є родина Грищенків ("Буча" і "Пума"), мої Друзі... Навіть пандемія не зупиняє Авакова в його відбірному скотстві!
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Так, что же ты, плешивый пуштун так спокоен? Вокруг одни барыги. Бери своих друзей, Серожу Лещенко, Егорку Соболева, Михуила Сракубыемузашили и вперёд, на улицу, протестуйте, кричите "Киев ВСТАВАЙ"! Или сегодня ты за безплатно не работаешь, гнида?
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Ясный хер, что пойдут угрозы, начнут кошмарить. Но, наверное, если Лерос не совсем дурак, то он должен быть к этому готов. У нас страна, где все вопросы, до сих пор, решаются на ночных стрелках. А если на стрелке силы равны, тогда через купленный суд.
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Зеля, зачем тебе вопросы до конца жизни * Хто вбив Катю Гандзюк ?*. В твоем варианте будет :*Хто вбив Гео Лероса ?*
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Був фільм-пророцтво де клоун-зло.Називався-ВОНО.
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tZE inform

@tZEinform
42 мин

Администрация президента РФ рассматривает главу Офиса генерального прокурора Украины Венедиктову Ирину Валентиновну, как "лояльную интересам Российской Федерации" и " ... нуждающейся в политическом и личностном лоббировании и продвижении"

Информационно-аналитический доклад Администрации президента Российской Федерации по вопросам внутриполитической ситуации в Украине. Март 2020. Автор доклада - Козак Д.Н. Група зовнішнього моніторингу tZE inform
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ЗЕЛЯ, если не дурак, отправит Ермака в отставку
Вот Янек был дураком и не внял вопросу об отставке Захарченко - за шо и поплатился
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В демократических странах даже пойманные на плагиате чиновники уходят в отставку.

А тут брат торгует должностями , а Ермака в отставку до сих пор не отправили
Скажите , БРАТ ЭТИ ДОЛЖНОСТИ В СВОЁМ ОГОРОДЕ ВЫРАСТИЛ ?..
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Преступная ЕВРЕЙСКАЯ этническая группировка во главе с Беней, сцепилась с преступной АРМЯНСКОЙ этнической группировкой, за УКРАИНСКИЕ АУТИВЫ.
Украинцы сидят на карантине, им некогда бороться за своё, они борются с вирусом.
Пока боролись на Востоке Украины, власть прехватывали евреи.
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Евреи в армии не служат
И с лопатой не стоят
Они умеют торговать
ДОЛЖНОСТЯМИ ЗЕМЛЕЙ МАСКАМИ
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