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Все про:Госпогранслужба (3735) карантин (2016) пограничники (1249) Дейнеко Сергей (28) COVID-19 (2807) коронавирус (1498)

 Ни одного случая заражения COVID-19 в рядах пограничников нет, - глава ГПСУ Дейнеко

Но есть четыре человека, которые находятся на обсервации в Главном военном клиническом госпитале Госпогранслужбы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "РБК-Украина" рассказала глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

"На данный момент ни одного лабораторно подтвержденного случая коронавируса у пограничников нет. Людей с подозрением на COVID-19 также нет", - отметил он.

По его словам, есть четыре человека, которые находятся на обсервации в Главном военном клиническом госпитале Госпогранслужбы. Они проводили пограничное оформление граждан, у которых впоследствии был подтвержден коронавирус.

"Мы заранее подготовились, и я считаю, что наши военнослужащие достаточно хорошо защищены. То есть по состоянию на 1 апреля четыре человека у нас в обсервации и 91 - на самоизоляции", - подчеркнул Дейнеко.

"Говорить о "переизбытке штата" некорректно. Штатная численность Госпогранслужбы по закону составляет 53 тысячи человек, но в наличии только 43 тысячи. То есть у нас "некомплект" на уровне 23-24%. Поэтому то, что сейчас позакрывались некоторые пункты пропуска, дает нам возможность функционировать в более-менее нормальном режиме", - подытожил он.

Также читайте: Наши люди не поймут всего ужаса коронавируса, пока не увидят трупы, - глава ГПСУ Дейнеко

Источник: https://censor.net.ua/n3186201
 
 
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В мене складається таке враження що цей "короновірус" запущено щоб по тихому поділити Рашу, бо якщо воювати з нею то загинуло б більше народу. Та й війна 3 світова нікому не потрібна. А тут як "подарочок" і ціни на нафту впали. В раші буде карантин по федерокругах, якраз хороший момент до параду суверенітетів республік.
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Ну то что изменения будут тектонические для всего мира - это однозначно, даже просто за счёт экономических потерь и ослабления....
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Что то я не понимаю.. ?.?.??
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На росЦякии , на ФАШИССКОЙ..-
еще в 2002 г открыли рынок земли , с возможностью продажи сельско- хозяйственных угодий !
.
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ВПРОЧЕМ КАК В 90 % по всему миру..
.
А в Украине-- КАСАПЫ почему то 000чень " ЗАПЕРЕЖИВАЛИ " ??
,
.
.
. Можэт они ЛУКАВЯТ ??
,
???
,

.
.ю.
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Плюйте на кацапов и на их мнение, раз такое дело. Главное чтоб Вы были довольны законом о земле, ведь так? всё пучком? Решение абсолютно правильное и обоснованное?
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А ведь погранцы первые кто встречал въезжающих из стран с короновирусом. А в других странах такая же аномалия? Может у нас на границе аура такая: "не болеть и от взяток не отказываться".
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