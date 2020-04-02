 Более 80 стран просят МВФ о финансовой помощи в связи с коронавирусом, - директор Георгиева

Об этом заявила глава организации, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы наблюдаем необычную волну запросов о чрезвычайном финансировании МВФ – более 80 государств подали заявки и, скорее всего, будет поступать еще больше. Обычно у нас не бывает несколько запросов о помощи в один момент", - заявила на пресс-конференции глава МВФ Кристалина Георгиева.

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Она также отметила, что текущая оценка финансовых потребностей рынков развивающихся стран, которые уже прислали подобные запросы в МВФ, составляет около 2,5 триллиона долларов.

Сейчас исполнительный комитет МВФ уже утвердил первый из срочных запросов для Кыргызстана.