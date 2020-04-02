EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 За рубежом
  707  11
Материалы по теме:
Все про:карантин (2016) МВФ (2859) Кристалина Георгиева (10) COVID-19 (2807) коронавирус (1498)

 Более 80 стран просят МВФ о финансовой помощи в связи с коронавирусом, - директор Георгиева

В Международном валютном фонде заявили, что для противостояния COVID-19 у него попросили о помощи уже более 80 стран.

Об этом заявила глава организации, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы наблюдаем необычную волну запросов о чрезвычайном финансировании МВФ – более 80 государств подали заявки и, скорее всего, будет поступать еще больше. Обычно у нас не бывает несколько запросов о помощи в один момент", - заявила на пресс-конференции глава МВФ Кристалина Георгиева.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина может получить $4 млрд в рамках первого транша МВФ, как только выполнит предварительные условия, - Гетманцев

Она также отметила, что текущая оценка финансовых потребностей рынков развивающихся стран, которые уже прислали подобные запросы в МВФ, составляет около 2,5 триллиона долларов.

Сейчас исполнительный комитет МВФ уже утвердил первый из срочных запросов для Кыргызстана.

Источник: https://censor.net.ua/n3186198
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
за які ніколи не зможемо розрахуватися допоки при владі "уряд мвф" ...
 показать весь комментарий
 
Эх, где наш героический вася голобородько?...
Вот бы кто мог поставить на место зарвавшихся буржуинов...
 показать весь комментарий
 
 
Зачем МВФ столько Бень в обмен на бабки ?
 показать весь комментарий
 
не мвф а прямо мать тереза ...Україна знову "впередипланетивсей" за кредит "розрахувалася" власною територією ...а членобородьку видно добра тьотя хеоргієва запихнула обидва його "калемети" йому ж в дупу і пообіцяла не витягувати допоки "монсанти" не отримають "СВОЇ" гектари ...так , "гарант" територіальної цілістності ?
 показать весь комментарий
 
Це, мабуть, найрозвинутіші та найсамостійніші країніи світу, без яких МВФ просто не міг би існувати - нікому було б надзвичайно вигідні кредити роздавать...
 показать весь комментарий
 
На всех не хватит. Пусть 79 других стран тоже свою землю отдадут. 🤣🤣🤣
 показать весь комментарий
 
Одни идиоты.... Но есть надежда на вирус!
 показать весь комментарий
 
 
вы выкручиваете им руки и требуете продать землю? Или это местные украинские мерзавцы под шумок ночью узаканивают бесплатный дерибан Родиной?!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх