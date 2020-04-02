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 Наши люди не поймут всего ужаса коронавируса, пока не увидят трупы, - глава ГПСУ Дейнеко

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко считает, что безопасность всего населения Украины нужно ставить выше, чем безопасность и комфорт 500 тысяч человек, которые изъявили желание вернуться из-за границы.

Об этом он заявил в интервью "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По словам Дейнеко, Госпогранслужба провела анализ пассажиров рейсов, которые возвращались из-за границы на Родину.

"Мы провели анализ пассажиров этих рейсов и, к сожалению, 30% вернувшихся вылетали за границу уже после того, как президент призвал граждан Украины возвращаться домой. А они вместо этого вылетели на отдых", - отметил он.

"Вы же помните рейс из Ухани? Тогда была принудительная обсервация этих почти ста человек в Новых Санжарах. Вот мы должны были идти по такому же пути, а не садить всю страну на карантин в угоду тому, чтобы наши граждане, которые отдыхали или находились на заработках, спокойно вернулись домой и начали нас заражать", - подчеркнул Дейнеко.

Кроме того, глава Госпогранслужбы считает, что безопасность всего населения Украины нужно ставить выше, чем безопасность и комфорт 500 тысяч человек, которые изъявили желание вернуться.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Около 350 прибывших из Катара украинцев согласились на обсервацию, - спикер ГПСУ Демченко

"Вы же видите, как у нас люди понимают самоизоляцию. Они ходят на шашлыки, бродят по городу. Люди просто не понимают опасности. Пока они не увидят трупы, пока эта беда не зацепит их близких, родственников и друзей, до тех пор к ним не придет понимание всего ужаса этого заболевания", - объяснил он.

Напомним, ранее в сети была опубликована видеозапись, на которой эвакуированные из Вьетнама, показали, как они "прорвали оборону" в аэропорту "Киев", чтобы избежать обсервации.

30 марта украинцев, которые вернулись с Бали и Катара, разместили на обсервацию в отеле "Козацкий" на Майдане Независимости в Киеве. Три автобуса в сопровождении автомобилей полиции доставили их из аэропорта к месту обсервации. Позднее украинцы начали самовольно покидать место обсервации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 200 тысяч украинцев могут приехать из-за границы домой на Пасху, - председатель ГПСУ Дейнеко

Источник: https://censor.net.ua/n3186196
 
 
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Ну поделился мыслями. Частично здравыми, частично - не очень. А новость-то в чём? Наши люди не поймут всего ужаса коронавируса, пока не увидят трупы, - глава ГПСУ Дейнеко - Цензор.НЕТ 1541
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Новина в тому що Блазень все ж таки лох. Хоча це й не новина давно.
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Т.е. эпидемия опять должна начаться с последней парии туристов, первые не очень хорошо сработали.
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Вообще-то эпидемия (вирусная) ещё не началась. Психиатрическая - бушует вовсю. Говорить о правильности тех или иных действий можно было бы в контексте стратегии, которой у зелёной власти элементарно нет. Если бы была принята шведская стратегия, то никакие ограничения на въезд не были бы нужны.
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начинает доходить. но медленно и не до всех. если ишак оманский выживет, то сядет на пожизненное за температурную проверку на границе.
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Теж саме робили і китайці на початку пандемії ..
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Что вы, украинцы верят, что скажет телевизор.. Писькограй , убивающий страну тому подтверждение.
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_Большинство людей реагируют на угрозу такого масштаба совершенно идиотским образом. Это наблюдаемый факт.

Десятый человек.
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Опомнились долбо..бы. Надо было это вдалбливать в голову *********** ДО ТОГО как навезли из заграницы батальоны коронавирусных. Если выживете, вас еще поставят к стенке за такие дела.
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Заробитчане приехали отдохнуть после работы, и заставили отдыхать всю страну. Про "туристов" , это вообще отдельный разговор.
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причем на улице, которых забрать не успели ((
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Чи розуміє це населення ще невідомо, а те що цього не розуміє зеля і йього ***********, це факт. Про то що воно не розуміє наслідки, і для себе теж говорити неприходиться.
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Вы же помните рейс из Ухани? Тогда была принудительная обсервация этих почти ста человек в Новых Санжарах. Вот мы должны были идти по такому же пути, а не садить всю страну на карантин в угоду тому, чтобы наши граждане, которые отдыхали или находились на заработках, спокойно вернулись домой и начали нас заражать", - подчеркнул Дейнеко
....
Правильный ход мысли, но главпогранец не Ходжа Насреддин, чтоб отстраненно истину изрекать - он должен действовать, и отчитываться о своих действиях.
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Все относительно... до одних уже дошло. А вот до одной моей знакомой увы нет. На вопрос "На Пасху будешь дома сидеть...", вернее это даже был не вопрос, а утверждения, она ответила что нет. Мол все это фигня и в церкви точно не заболеешь. Я даже не хотел развивать тему. Но, по крайней мере большинство тех, с кем я поддерживаю связь адекватные в этом вопросе. Медмаски, одноразовые рукавицы, дезинфекторы...
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піздно всралися з висновками, мавр уже сделал свое дело. на цепок треба було садити.
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