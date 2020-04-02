 На Черниговщине 11 больниц будут принимать больных коронавирусом

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения и связей с общественностью Черниговского областного совета, передает Цензор.НЕТ.

"В области согласован перечень учреждений здравоохранения первой волны для госпитализации лиц с признаками острой респираторной болезни COVID-19. Соответствующий приказ подготовлен Управлением здравоохранения облгосадминистрации", - говорится в сообщении.

В список определенных учреждений вошли расположенные в Чернигове городская больница №2, районная больница (Черниговского района), родильный дом и областная детская больница, а также центральные райбольницы в Борзне, Козельце, Корюковке, Новгород-Северском, Нежине, Прилуках, Талалаевке.

В инфекционных отделениях этих учреждений работают 173 медицинских работника и развернуты 350 коек. Отмечается, что в случае необходимости больных будут лечить и в других медицинских учреждениях области, определенных для второй-четвертой волны госпитализации.

Всего же в инфекционных отделениях медицинских учреждений области на сегодняшний день развернуты 427 коек, работают 34 врачи-инфекциониста и 161 медработник младшего врачебного персонала.

В наличии в больницах - 142 аппарата искусственной вентиляции легких (+6 за последнюю неделю), 71 наркозно-дыхательный аппарат.

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