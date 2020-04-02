 Двое врачей заразились коронавирусом в Хмельницкой области

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявила главный врач Хмельницкой городской инфекционной больницы Оксана Поддубная.

По ее словам, это 51-летняя женщина, которая работала медиком в военном госпитале Хмельницкого. У нее состояние средней тяжести, есть пневмония.

Также диагноз COVID-19 подтвердился у еще одного хмельницкого врача, который находится в реанимации. Предварительно установлено, что у него был контакт с поляком.

Кроме этого, подозрение на коронавирус есть у врача-кардиолога узловой железнодорожной больницы в Шепетовке. Она контактировала с 47-летним работником местного локомотивного депо, у которого позавчера диагностировали COVID-19. Последний в тяжелом состоянии и находится в Шепетовской центральной райбольнице.

"Вместе с тем имеем приятную новость - сегодня (1 апреля. - Ред.) ПЦР-тест показал отрицательный результат у 29-летней девушки, которая стала первой в области, у кого официально диагностировали коронавирус. Через два дня сделаем повторный анализ и, если опять будет отрицательный, выпишем из больницы", - отметила Оксана Поддубная.

Также главврач отметила, что сегодня семь медиков инфекционной больницы, которые лечат больных COVID-19, сдали ПЦР-тесты. Результат - отрицательный, то есть они здоровы.