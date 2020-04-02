 США купили у России "гумпомощь" после телефонного разговора Трампа и Путина, - Госдеп

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в официальном комментарии Государственного департамента США, обнародованного в среду.
"В продолжение телефонного разговора 30 марта между президентом Трампом и президентом Путиным, США согласились купить у России необходимые медицинские средства, включительно с вентиляторами и средствами индивидуальной защиты, которые были переданы Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям США 1 апреля в Нью-Йорке", - отметили в Госдепе.
При этом, отмечается, что на прошлой неделе страны G20 договорились работать вместе, чтобы победить коронавирус. "И мы тесно сотрудничаем с этими странами, а также другими государствами, чтобы обеспечить необходимые поставки для тех, кто в этом нуждается", - говорится в комментарии.
Напомним, Соединенные Штаты сейчас лидируют в мире по количеству выявленных лиц, инфицированных коронавирусом COVID-19. Сейчас в США зарегистрировано более 215,4 тыс. больных. В среду, 1 апреля, в США зарегистрировали не менее 1049 жертв коронавируса
А там и Донбасс вернётся, и Крым, и Кубань
Не надо! Спасибо.
Разве что в виде незаселенных территорий!
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Жужал бы комар в своей Параше, дам эта туфта проканывает. Московиты всё говно сглотнут.
Нет ни каких русских. Самоназвание с 1721 года. Есть московиты.
....двойник № 19 - "*******" ))))
...
https://censor.net.ua/news/446794/siemens_oprovergaet_informatsiyu_o_postavke_turbin_v_okkupirovannyyi_krym
Если рашку 'простят' во имя пандемии- то цель путена была достигнута.
у них в больничках все есть - лишнее продают...
В Украине такая же херьня если честно....
одиннарот с совка...