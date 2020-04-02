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Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 За рубежом
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Материалы по теме:
Все про:Госдепартамент США (1014) карантин (2016) Путин (25520) Россия (75268) США (16258) гуманитарная помощь (887) Трамп (2816) COVID-19 (2807) коронавирус (1498)

 США купили у России "гумпомощь" после телефонного разговора Трампа и Путина, - Госдеп

Поставки в США российских медпрепаратов и средств индивидуальной защиты, которые в Москве назвали "гуманитарной помощью", были приобретены американской стороной за деньги после телефонного разговора президентов Трампа и Путина.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в официальном комментарии Государственного департамента США, обнародованного в среду.

"В продолжение телефонного разговора 30 марта между президентом Трампом и президентом Путиным, США согласились купить у России необходимые медицинские средства, включительно с вентиляторами и средствами индивидуальной защиты, которые были переданы Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям США 1 апреля в Нью-Йорке", - отметили в Госдепе.

При этом, отмечается, что на прошлой неделе страны G20 договорились работать вместе, чтобы победить коронавирус. "И мы тесно сотрудничаем с этими странами, а также другими государствами, чтобы обеспечить необходимые поставки для тех, кто в этом нуждается", - говорится в комментарии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": От коронавируса может умереть до 240 тыс. американцев. Трамп предупредил, что следующие две недели будут "очень тяжелыми"

Напомним, Соединенные Штаты сейчас лидируют в мире по количеству выявленных лиц, инфицированных коронавирусом COVID-19. Сейчас в США зарегистрировано более 215,4 тыс. больных. В среду, 1 апреля, в США зарегистрировали не менее 1049 жертв коронавируса

Источник: https://censor.net.ua/n3186192
 
 
 Топ комментарии
 
Кто-бы сомневался... Это у кацапов "в крови" - "понты колотить"... Сделают - "на копейку", а растрезвонят - "на три рубля...".
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якби не трамп рашку б вже давно знищили
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Саудовская Аравия вслед за нефтью снизит цену на газ до 50%, экономическая война с Россией переходит на новый уровень

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/business/204288_1585680411
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Совет форумчанПравила форума
 
та ей уже и так хана. До конца этого года пуйло вряд ли дотянет.

А там и Донбасс вернётся, и Крым, и Кубань
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И толпы ватных совкодрочеров которые будут рассказывать как хорошо было при Януковичу и СССР!
Не надо! Спасибо.
Разве что в виде незаселенных территорий!
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В 2016 году точь в точь такие же комментарии видел🤣🤣🤣
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Кто-бы сомневался... Это у кацапов "в крови" - "понты колотить"... Сделают - "на копейку", а растрезвонят - "на три рубля...".
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Саудовская Аравия вслед за нефтью снизит цену на газ до 50%, экономическая война с Россией переходит на новый уровень

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/business/204288_1585680411
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Ну и писец саудитам🤣🤣🤣🤣. Этого США им не простит. В Америке вчера первые компании по добыче сланцевой нефти обанкротились.
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а что поменялось в вонючем путинском шайтанате у носителей рЮського мира ... дикари пещерные тоже жили только за счет даров природы..
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Ну конечно, ссылка на СРУ. США купили у России "гумпомощь" после телефонного разговора Трампа и Путина, - Госдеп - Цензор.НЕТ 6745
Жужал бы комар в своей Параше, дам эта туфта проканывает. Московиты всё говно сглотнут. США купили у России "гумпомощь" после телефонного разговора Трампа и Путина, - Госдеп - Цензор.НЕТ 8594
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Всё что преподносится медиарессурсами паРаши это брехня для ватного быдла.
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Видео есть как российский АН124 в США разгружают. Или опять мосфильм
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Может и продолжает, по цене дешевле себестоимости!
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Толик, в это время, когда на Восточном побережье 2:40, ты только-только оживаешь... кацап, на кой хер, скажи, ты опять про вяличее толкаешь? Они жопу ягелем подтирают, шоб наваристее был, но они - самые крупные поставщики... плять, до чего ж вы ущербны, кацапня...
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З однієї сторони деякі русскіє отримають американські гроші...це погано, а з іншої сторони деякі русскії будуть позбавлені цієї медичної техніки та помруть...це добре.
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ПРОТЕСТУЮ!!!
Нет ни каких русских. Самоназвание с 1721 года. Есть московиты.
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Нема в них там ніяких саманазваній...дєнь раждєнія русскіх - 1932 рік...за ініціативою Джугашвіллі..."В березні 1921 р. командуючий більшовицькими військами в Україні М. Фрунзе відзначив: «85 %» особового складу Червоної армії в УРСР складали великороси, 9 - українці, 6 - поляки, білоруси, татари, євреї, німці та інші» - http://www.memorial.kiev.ua/44-statti/1351-viiskova-okupatsiia-ukrainy-rosiieiu-roman-krutsyk.html - де русскіє?
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У вас ошибка в тексте. Пишите московиты. Впрочем ваши корни могут быть и у чувашей или эрзи с мерей. США купили у России "гумпомощь" после телефонного разговора Трампа и Путина, - Госдеп - Цензор.НЕТ 9766
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Я так вважаю, що русскій, це приблизно те ж що й савєцкій...тобто людина, що відмовилася від свого національного чувашського, ерзянського, мерського...та й українського коріння...тобто відмовилася від людської культури, як такої.
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Стыдиться под тряпокй пособника Гитлера Власова тут нам лапшу на уши пытаться вешать.
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А звідки ти знаєш, що ти русскій? може ти єврей, чи араб...у тебе в паспорті написана національність?
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Скорее он из монголов. Впрочем монголы таких дебилов в потомстве не оставляли.
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миротворец, ****... говно свое из украинского Крыма убери. И убирайся с восточной территории Украины... и больше не лезь в братья... кацап мне не брат, заруби на своем мордовском носу...
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Какое плодотворное сотрудничество,пора снимать санкции.
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Плешивый пердун с чубатым пердуном пиарятся. Впрочем в Параше от Совка много костюмов биологической защиты на складах должно быть. Совок к войне и ядерной и химической биологической готовился. У нас то же было, на ЗЕлёные всё продали за зелёные.
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Так Куприк це давно казав , але його нiхто не слухав
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Куприк молодець,всі тепер слухаєм КуприкаСША і підорахи пов'язані спільною брехнею,їм одне без одного ні як.
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Хитрый барыга . !! Это ж надо , американцам "гуманитарку" загнал за деньги . США купили у России "гумпомощь" после телефонного разговора Трампа и Путина, - Госдеп - Цензор.НЕТ 2725 .
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ОПЫТ, его не пропить. Он ещё при Собчаке голодающим питерцам американскую гуманитарку продавал.
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Трамп настоящий придурок. Это ж кремлевская технология, сначала начать войну( пандемию), а потом 'помогать'
Если рашку 'простят' во имя пандемии- то цель путена была достигнута.
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Ну если в Украине начнут умирать по тысячи в день, то хоть у кого помощь прийдется просить.
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Для США это позор договариваться и покупать мед средства у рашки.
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Позор это когда землю за долги МВФ забрал
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Так помощь или торговля? Это вроде бы "две большие разницы", не?
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когда начнут масовогибнуть ваши родные и близкие и вы в том числе то вы и к черту побежите не только в рашку
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Понты кацапские мол мы гум помощь миру Италии Сша несмотря что они на нас санкции а мы такие благородные ну мол поможем нищей америке и Италии помощью а то шо больницы в Перьми в плесени сами нуждаются ремонта да и домов много жилых чтоб там даже американские бомжи не жили то такое https://59.ru/text/health/66357442/ США купили у Росії "гумдопомогу" після телефонної розмови Трампа і Путіна, - Держдеп - Цензор.НЕТ 9428 США купили у Росії "гумдопомогу" після телефонної розмови Трампа і Путіна, - Держдеп - Цензор.НЕТ 8784США купили у Росії "гумдопомогу" після телефонної розмови Трампа і Путіна, - Держдеп - Цензор.НЕТ 7145
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московиты так рады, так рады...!!! США купили у Росії "гумдопомогу" після телефонної розмови Трампа і Путіна, - Держдеп - Цензор.НЕТ 1848
у них в больничках все есть - лишнее продают...

В Украине такая же херьня если честно....
одиннарот с совка...

США купили у Росії "гумдопомогу" після телефонної розмови Трампа і Путіна, - Держдеп - Цензор.НЕТ 1452
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