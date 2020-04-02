 США купили у России "гумпомощь" после телефонного разговора Трампа и Путина, - Госдеп

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в официальном комментарии Государственного департамента США, обнародованного в среду.

"В продолжение телефонного разговора 30 марта между президентом Трампом и президентом Путиным, США согласились купить у России необходимые медицинские средства, включительно с вентиляторами и средствами индивидуальной защиты, которые были переданы Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям США 1 апреля в Нью-Йорке", - отметили в Госдепе.

При этом, отмечается, что на прошлой неделе страны G20 договорились работать вместе, чтобы победить коронавирус. "И мы тесно сотрудничаем с этими странами, а также другими государствами, чтобы обеспечить необходимые поставки для тех, кто в этом нуждается", - говорится в комментарии.

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Напомним, Соединенные Штаты сейчас лидируют в мире по количеству выявленных лиц, инфицированных коронавирусом COVID-19. Сейчас в США зарегистрировано более 215,4 тыс. больных. В среду, 1 апреля, в США зарегистрировали не менее 1049 жертв коронавируса