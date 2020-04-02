 Наемники РФ продолжают блокировать работу наблюдателей на оккупированных территориях Донбасса, - ОБСЕ

Об этом сообщается в оперативном отчете СММ ОБСЕ №7/2020, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"31 марта и 1 апреля члены вооруженных формирований снова не пропускали патрули Миссии в неподконтрольные правительству районы по официальному дорожному коридору", - говорится в отчете.

Как отмечается, в эти два дня на блокпосте в 200 м к югу от моста близ Станицы Луганской (15 км северо-восточнее Луганска) террористы не позволили патрулям СММ пройти в неподконтрольные правительству районы, ссылаясь на "приказы от руководства".

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"Эти регулярные запреты доступа Миссии на блокпостах вооруженных формирований во время попыток пересечения в неподконтрольные правительству районы начались 21 марта в Донецкой области и 23 марта в Луганской области. Такие ограничения свободы передвижения СММ через линию столкновения препятствуют выполнению ее мандата по всей стране", - подчеркнули в СММ ОБСЕ.

"В Луганской области СММ отметила, что КПВВ вблизи Станицы Луганской и соответствующий блокпост вооруженных формирований к югу от моста у Станицы Луганской также оставались закрытыми из-за вспышки Covid-19. На КПВВ наблюдатели снова видели около 45 человек (преимущественно женщины разного возраста, а также 2 детей), которые, по сообщениям, ожидали переход в неподконтрольные правительству районы", - говорится в отчете.

Как отмечается, наемники РФ сообщили миссии, что им приказано никого не пропускать.

"На блокпосте в 200 м к югу от моста возле Станицы Луганской двое членов вооруженных формирований порознь сообщили, что они не знали о гражданских лицах, которые ждали на указанном КПВВ, чтобы попасть в неподконтрольные правительству районы. Они также добавили, что "им строго приказано никого не пропускать" через блокпост, в том числе гражданских лиц с "пропиской" и представителей СММ", - информируют наблюдатели.

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Как отмечается в отчете, все КПВВ на Донбассе закрыты с 22 марта. Блокпосты оккупационных российских вооруженных формирований в Донецкой и Луганской областях закрыты с 21-го и 23 марта соответственно.

Во вторник, 31 марта, СММ ОБСЕ зафиксировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе: 125 взрывов в Донецкой области и 20 - на Луганщине.

"В Донецкой области СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав также меньше взрывов (около 125), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (примерно 405 взрывов)", - говорится в отчете.

Как указывается, большинство нарушений выявлено в районах к западу от Горловки (неподконтрольная правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка), в районе Донецкой фильтровальной станции (15 км к северу от Донецка) и к северу от н. п. Широкино (подконтрольный правительству, 100 км к югу от Донецка).

"В Луганской области Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав также меньше взрывов (ориентировочно 20 взрывов), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (34 взрыва)", - отмечают наблюдатели.

Режим прекращения огня в основном нарушали к востоку от н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска) и к северо-западу от н. п. Красный Лиман (неподконтрольный правительству, 30 км к северо-западу от Луганска).

Согласно отчету, 31 марта, осуществляя мониторинг на участке разведения в районе Станицы Луганской, СММ констатировала там спокойную ситуацию. В то же время в течение дня между новым пролетом моста и блокпостом российских наемников к югу от моста находились четверо террористов с нарукавными повязками с надписью "СЦКК".

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Кроме того, указывается, что вечером 30 марта камера миссии в Золотом зафиксировала 5 взрывов неустановленного происхождения, 10 неустановленных пролетевших боеприпасов и осветительную ракету на расстоянии 2-3 км к северо-востоку (по оценке, все это - вне участка разведения в районе Золотого, однако в пределах 5 км от его края).

"В течение дня 31 марта, по наблюдениям Миссии, у южного края участка разведения находились двое членов вооруженных формирований (с нарукавными повязками с надписью "СЦКК")", - добавили в СММ.