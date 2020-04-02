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Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Общество, За рубежом
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Все про:Венгрия (899) карантин (2016) пандемия (38) права человека (835) Евросоюз (12837) COVID-19 (2807) коронавирус (1498)

 13 стран ЕС в совместном заявлении предостерегли государства от посягательств на права человека под предлогом борьбы с COVID-19

Германия и еще 12 стран - членов ЕС обнародовали в среду, 1 апреля, заявление, в котором предостерегли отдельные государства от долгосрочного посягательства на основные права и свободы человека под предлогом борьбы с пандемией коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, авторы документа подчеркнули, что "глубоко обеспокоены" рисками для верховенства закона, которые могут возникнуть в результате "определенных чрезвычайных мер".

Как отмечает агентство AFP, заявление, по всей видимости, стало отсылкой к ситуации в Венгрии, где парламент 30 марта наделил правительство Виктора Орбана исключительными полномочиями на время действия режима чрезвычайной ситуации.

Правозащитная организация "Репортеры без границ" ранее жестко раскритиковала венгерский законопроект. Премьер-министр Виктор Орбан "злоупотребил кризисной ситуацией в стремлении к абсолютной власти над венгерскими СМИ", заявил исполнительный секретарь организации Кристиан Мир (Christian Mihr). По его словам, документ "грозит заткнуть рот последним независимым журналисткам и журналистам".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ужесточение ограничительных мер целесообразно, но не должно касаться ограничения конституционных свобод, - начальник полиции Киева Крищенко

В свою очередь министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн в интервью немецкой газете Die Welt, опубликованном 1 апреля, заявил, что европейцам нельзя мириться в тем, что внутри ЕС существует "диктаторское правительство", и призвал отправить Венгрию в "политический карантин".

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

11 февраля новый коронавирус получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение коронавируса пандемией.

Источник: https://censor.net.ua/n3186188
 
 
 Топ комментарии
 
А Украину они не имеют в виду, только Венгрию? По нашим законам карантинные меры могут приниматься руководством городов. В свою очередь, эти меры могут быть только при эпидемиях, а не превентивно, как у нас постановлениями кабмина.
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это все для стран 3-его мира, а мы - страна члено композиторов-исполнителей и права населения от ху-бемоль отличить можем...наверное.
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Анархия - идеальное общество! Жаль, что идея утопическая...
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ты анонсируй сначала коротко для чего и что смотреть. вдруг там ***** какая-то?
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То что вчера разгоняли в СМИ про ужесточение карантина в Украине, нет в постанове КМУ
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211-2020-%D0%BF
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А Украину они не имеют в виду, только Венгрию? По нашим законам карантинные меры могут приниматься руководством городов. В свою очередь, эти меры могут быть только при эпидемиях, а не превентивно, как у нас постановлениями кабмина.
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Може і так, але є ті, які дотримуються принципу збалансованості і подають думки різних сторін...

Ну або хоча б не мочать цілеспрямовано когось одного... Ті ж Схеми від Радіо Свобода і про свинарчуків розслідували, і про слуг народу...
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ТЕБЕ кожен день читають десь п'ятдесят тисяч...так що, ти теж СМИ.
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华南

первый иероглиф - "роскошный", "цветущий", "великолепны"; второй - "юг"
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Отправить людей под домашний арест с правом прогулки только собаки и одного сопровождающего - это ни хрена не нарушение прав человека. А вот ущемление прав журнашлюх, которые и развели эту пандемию маразма, паники и истерии - вот это посягательство на основы! Интересно девки пляшут! 13 стран ЕС в совместном заявлении предостерегли государства от посягательств на права человека под предлогом борьбы с COVID-19 - Цензор.НЕТ 9540
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Тебе разрешаю гулять с себеподобными, ходить без маски, облизывать перила, одним словом - жить полной жизнью.
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Сударь, Вы хам, дурак и ничтожество с нулевыми полномочиями. Извольте завалить Ваш давно не мытый хлебальник.
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Т.е. до короны ты спокойно облизывал перила? Так тебя никакая зараза не возьмет.
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тогда облизывал, теперь подлизывает.... наверное оно животное...
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Итальянский карантин сильно отличается от домашнего ареста?
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У цьому ідіотизм т.з. "демократів - лібералів".Спочатку вони власними силами і засобами завезли заразу з карантинної зони Китаю на свої (до того часу "чисті") землі. Вдуматися лише - Китай закрив на карантин ціле 10 млн. місто і провінцію під загрозою смертної кари за порушення карантинних норм (!) , а ідіоти з "цивілізованих демократій" спеціально спорядженими літаками, кораблями, потягами позавозили заразу у свої країни. Зараз Китай вогнище інфекції ліквідував, а "цивілізовані" ідіоти продовжують "рятувати" співвітчизників, ковтаючи лайно, котре самі собі привезли.
Конфуцій був би задоволений...
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Ліберали - це просто наклейка котру собі наклеїли кретини щоб хоч під якимось брендом прорватись до влади!
Звідки у них мозґи щоб подумати ,що "рятувати " треба не громадян котрі в Китаї ,а решту громадян своїх країн від зарази котру ці "врятовані" подарують решту співгромадянам ,щоб їх теж треба було "рятувати". нажаль ,курячих мозґів цих кретинів истачає тільки на три інстинкти ,поїсти ,розмножитись і понтуватись!
Дуже класною ілюстрацією є старий короткометражний грузинський фільм!
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это все для стран 3-его мира, а мы - страна члено композиторов-исполнителей и права населения от ху-бемоль отличить можем...наверное.
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Никакой Ключко не помешает мне жарить шашлыки! 13 країн ЄС у спільній заяві застерегли держави від посягань на права людини під приводом боротьби з COVID-19 - Цензор.НЕТ 9528
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технически могут... урезали расходы на всё, но не на мусаров...
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Козлы предостерегли всех от посягательств на капусту.
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Так называемые "ПРАВА ГОЛЫХ ОБЕЗЬЯН" - это самая коварная и наглая ложь УЗУРПАТОРОВ ВЛАСТИ, которая позволят удерживать им власть манипулируя и безбожно дуря фактически НЕДЕЕСПОСОБНОЕ и БЕЗОТВЕТСТВЕННОЕ БОЛЬШИНСТВО /ЛОХТОРАТ/! ПРАВА не могут даваться отдельно от ОБЯЗАННОСТЕЙ, они всегда идут в единой связке, чем больше прав. тем больше обязанностей и тем сильнее ОТВЕТСТВЕННОСТЬ! Поэтому БЕЗОТВЕТСТВЕННЫМ людям нельзя давать полный пакет ПРАВ; также как нельзя требовать от них ответственности и обязательств, которые эти права налагают /палка с двумя концами/, нужна четкая и научно обоснованная СЕГРЕГАЦИЯ на основе беспристрастных тестов и экзаменов на разных этапах жизни /периодически/, чтоб выяснять правовой, социальный и ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТАТУС, каждого взаимозависимости от его личностных качеств и характеристик, образования и навыков, положения семейного и общественного, здоровья и имущественного ценза!
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