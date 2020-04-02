 13 стран ЕС в совместном заявлении предостерегли государства от посягательств на права человека под предлогом борьбы с COVID-19

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, авторы документа подчеркнули, что "глубоко обеспокоены" рисками для верховенства закона, которые могут возникнуть в результате "определенных чрезвычайных мер".
Как отмечает агентство AFP, заявление, по всей видимости, стало отсылкой к ситуации в Венгрии, где парламент 30 марта наделил правительство Виктора Орбана исключительными полномочиями на время действия режима чрезвычайной ситуации.
Правозащитная организация "Репортеры без границ" ранее жестко раскритиковала венгерский законопроект. Премьер-министр Виктор Орбан "злоупотребил кризисной ситуацией в стремлении к абсолютной власти над венгерскими СМИ", заявил исполнительный секретарь организации Кристиан Мир (Christian Mihr). По его словам, документ "грозит заткнуть рот последним независимым журналисткам и журналистам".
В свою очередь министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн в интервью немецкой газете Die Welt, опубликованном 1 апреля, заявил, что европейцам нельзя мириться в тем, что внутри ЕС существует "диктаторское правительство", и призвал отправить Венгрию в "политический карантин".
Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.
Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
11 февраля новый коронавирус получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение коронавируса пандемией.
смотреть с 2:16:30 !!!это важно !!!
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211-2020-%D0%BF
Ну або хоча б не мочать цілеспрямовано когось одного... Ті ж Схеми від Радіо Свобода і про свинарчуків розслідували, і про слуг народу...
Как город назовешь...
первый иероглиф - "роскошный", "цветущий", "великолепны"; второй - "юг"
Й тобі не хворати.
Конфуцій був би задоволений...
Звідки у них мозґи щоб подумати ,що "рятувати " треба не громадян котрі в Китаї ,а решту громадян своїх країн від зарази котру ці "врятовані" подарують решту співгромадянам ,щоб їх теж треба було "рятувати". нажаль ,курячих мозґів цих кретинів истачає тільки на три інстинкти ,поїсти ,розмножитись і понтуватись!
Дуже класною ілюстрацією є старий короткометражний грузинський фільм!