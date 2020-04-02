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Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
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 За сутки от коронавируса во Франции умерли 509 человек - наибольшее количество с начала эпидемии в стране

Из-за коронавируса во Франции за сутки 1 апреля умерли более пол тысячи людей. После Италии, США и Испании именно Франция стала четвертой страной в мире, где количество смертей от COVID-19 превысило 4 тысячи.

По данным Минздрава Франции и worldometers, в стране количество жертв коронавируса по состоянию на начало суток 2 апреля составляет 4032 человека. Только в течение минувших суток умерли 509 человек, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 2 апреля количество инфицированных людей составляет 56 989. 4032 человека умерли. В тяжелом состоянии еще 6017. Выздоровели 10 935 человек

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Больные COVID-19 по возрасту: 34% людей, которые находятся в больницах. – моложе 60 лет, 60% – от 60 до 80 лет. Менее 100 пациентов имеют 30 лет и меньше, пишет УНИАН.

Франция сейчас на четвертом месте в мире среди стран, в которых количество смертельных случаев от коронавируса превысило 4 тысячи. Главенствующая тройка: Италия – более 13 тысяч, Испания – более 9 тысяч, в США – свыше 5 тысяч.

За сутки от коронавируса во Франции умерли 509 человек - наибольшее количество с начала эпидемии в стране 01

Источник: https://censor.net.ua/n3186186
 
 
 Топ комментарии
 
Новини дуже піднімають настрій, то про корону то про смерть в ДТП. В ізоляції саме те що треба.
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Країни вважали що маючи ядрьону зброю будуть в безпеці, а біда прийшла звідки не чекали і до сраки ті ядрьоні бімби. А Китай вже очухався, виробляє фуфло і продає його по всьому світу. Ось така фігня, малята.
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Это же всемирная технология(психология человека). Чем больше человек в стрессе и испуган тем легче им управлять. Интернет сблизил людей по всему миру и сделал людей способных к лёгкой самоорганизации. А власти во всем мире видя, что теряют монополию на управления людьми придумали этот"ДУРДОМ" с вирусом и очень удачно разобщили людей заставляя их шарахаться друг от друга.
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Новини дуже піднімають настрій, то про корону то про смерть в ДТП. В ізоляції саме те що треба.
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Это же всемирная технология(психология человека). Чем больше человек в стрессе и испуган тем легче им управлять. Интернет сблизил людей по всему миру и сделал людей способных к лёгкой самоорганизации. А власти во всем мире видя, что теряют монополию на управления людьми придумали этот"ДУРДОМ" с вирусом и очень удачно разобщили людей заставляя их шарахаться друг от друга.
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Не читай, не мучай ся. Смотри мультики про розовых единорогов.
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Нет, лучше про царя-вислюка. Очень жызненный мульт.
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Ага. Тащусь как удав - такой жизненный!
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Сколько из них старше 70 лет ?
Сколько из них умерли от другого диагноза, а вирус был записан как результат положительного теста ?
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Все ахметовские предприятия работают, десятки тьісяч людей ежедневно ходят на работу, ждите веселья , оно уже близко .
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Там людей проверяют.
Отсеивают группы риска.
Контролируют температуру.
Перевозят своим транспортом.
Люди продолжают получать зарплату.
....
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Кто там кого проверяет?))) Всех в "скотовозках" возят,на нарядах по 20-30 человек в одной малюсенькой нарядной и так далее.Пойдут трупы-тогда будет весело,кстати,Ахмет работу своих предприятий в Италии-приостановил,а на своих попросту-болт он ложил,пускай дохнут.
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Продаж прокату скоротився майже вдвоє. Відбуваються скорочення.
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Країни вважали що маючи ядрьону зброю будуть в безпеці, а біда прийшла звідки не чекали і до сраки ті ядрьоні бімби. А Китай вже очухався, виробляє фуфло і продає його по всьому світу. Ось така фігня, малята.
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То-то я смотрю что мой городишко практически пустой. Правда каждый вечер, ровно в 8 часов ходят люди с дудками, гудят, включают на всю катушку музыку. Многие высовываются из окон и стучат по кастрюлям. Длится это от 5 до 10 минут каждый вечер. Т.е. город жив. И это хорошо.☺️
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Поддерживают медиков или просят кушать?
Поддержу позитивную волну. За добу від коронавірусу у Франції померли 509 осіб - найбільша кількість від початку епідемії в країні - Цензор.НЕТ 6058
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Ежели стучат в кастрюли то кушать просят. А вот за дудки не скажу.
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Точно не скажу, но вроде поддерживают заболевших. Так во всяком случае говорили по телеку. Сегодня попробую заснять, если меня после этого конечно не арестуют ☺️
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Лучше не надо!
Мы верим!
Берегите себя!
Здоровья вам и всем вокруг!
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Панове, не подскажите, а как давно мусье Макроша целовался с Х...лом в дёсны? Инкубационный период 2 недели?
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