 Больше всего случаев заболевания COVID-19 за вчерашний день зарегистрировано в Черновицкой области, - ГСЧС. СПИСОК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По информации Министерства здравоохранения Украины по состоянию на 22 час. 1 апреля в течение суток лабораторно подтверждены 125 случаев заболевания коронавирус COVID-19, а именно: Черновицкая - 39, г. Киев - 26, Ивано-Франковская - 10, Тернопольская - 8, Киевская - 7, Запорожская - 6, Львовская - 5, Ривненская - 4, Волынская - 3, Хмельницкая - 3, Полтавская - 3, Винницкая - 2, Одесская - 2, Черкасская - 2, Днепропетровская - 1, г. Донецк - 1, Житомирская - 1, Кировоградская - 1 и Черниговская - 1.

"В течение суток умерли 3 человека, а именно: в Ивано-Франковской области - 2 человека и Черновицкой области - 1 человек. Выписаны после лечения 2 человека в Запорожской области", - сказано в сообщении.

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Всего на территории Украины зафиксировано 794 случая заболевания коронавирусом COVID-19, умерли 20 человек, а именно: г. Киев - 160, Черновицкая - 143 (5 умерло), Тернопольская - 106 (1 умер), Ивано-Франковская - 74 (5 умерли), Киевская - 64 (3 умерли), Черкасская - 54, Винницкая - 51, Запорожская - 19, Сумская - 19 (2 умерли), Ривненская - 19 (3 ​​умерли), Одесская - 14, Львовская - 11, Волынская - 10 , Днепропетровская - 10, Донецкая - 7, Кировоградская - 7, Житомирская - 6 (1 умер), Хмельницкая - 6, Полтавская - 5, Черниговская - 3, Луганская - 3, Закарпатская - 1, Харьковская - 1 и Херсонская - 1.

Выписаны после лечения 13 человек (Черновицкая - 7, Запорожская - 3, Днепропетровская - 1, Львовская - 1 и Киевская - 1).