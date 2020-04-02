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 Общество, За рубежом
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 Меркель о Пасхе: "Пандемия не признает праздников. Думать об ослаблении мер рано"

Меры по ограничению контактов между людьми, введенные в Германии 22 марта, в ближайшее время смягчены не будут.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель после телеконференции с премьер-министрами федеральных земель 1 апреля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Пандемия не признает праздников... Думать об ослаблении мер рано", - отметила Меркель.

Она попросила людей отпраздновать Пасху в кругу самых близких, с теми, с кем они делят одно помещение, воздержаться от поездок и посещений, в том числе родственников.

В Германии ограничения не будут сняты как минимум до 19 апреля включительно, но усиления мер при этом не произойдет.

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19 апреля почти во всех федеральных землях заканчиваются пасхальные праздники школьников. После этого в зависимости от динамики распространения коронавируса будет приниматься решение, как действовать дальше.

"Думать об адаптации мероприятий можно тогда, когда количество зараженных по всей стране будет удваиваться каждые десять дней (сейчас в стране это происходит каждые 5-6 дней)", - сказала Меркель.

По данным на утро 2 апреля, Германия опережает Францию по количеству зараженных (77 981), но число смертей здесь сравнительно невысоко (931). Выздоровели 18 700 человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3186181
 
 
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свічка

@svecha62

·6 год

Взяла у Березовца в ТГ
Илон Маск пишет,что готов предоставить бесплатно аппараты ИВЛ. К нему в комменты приходит Уляна Супрун и просит помочь Украине. А потом залазит чудище Вадим Аристов и просит Маска не помогать Супрун, а контактировать напрямую с командой Владимира Зеленского
Меркель о Пасхе: "Пандемия не признает праздников. Думать об ослаблении мер рано" - Цензор.НЕТ 4219
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Оптимісти однако, дай Боже щоб до кінця травня пішло вниз.
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КороноПасха отменяется....
Святить яйка в этом году будут жены)))
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КороноПасха отменяется....
Святить яйка в этом году будут жены)))
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Как в старом анекдоте:
Приходит мужик к терапевту, то осмотрел, взял зеленку и помазал ему правое яйцо. Затем выписал на бумжке какю то хрень и отправил к хирургу.
Мужик поплентався до хирурга, то размазал ему йод по второму яйцу и отправил обратно к эскулапу - терапевту.
Мужик еще в большем атуе решил разобрать медицинские каракули. Получилось.
"Петрович - Христос воскрес"
"Воистину - Сергеич"

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Це не про кацапів. Будуть кропити святим вірусом всіх масово.
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Оптимісти однако, дай Боже щоб до кінця травня пішло вниз.
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Гробки я так понимаю тоже в этом году накрылись медным тазом...
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свічка

@svecha62

·6 год

Взяла у Березовца в ТГ
Илон Маск пишет,что готов предоставить бесплатно аппараты ИВЛ. К нему в комменты приходит Уляна Супрун и просит помочь Украине. А потом залазит чудище Вадим Аристов и просит Маска не помогать Супрун, а контактировать напрямую с командой Владимира Зеленского
Меркель о Пасхе: "Пандемия не признает праздников. Думать об ослаблении мер рано" - Цензор.НЕТ 4219
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Ну так не нужно вырывать из контекста. Ключевое! "свiчка: - Взяла у Березовца в ТГ" Меркель про Великдень: "Пандемія не визнає свят. Думати про послаблення заходів зарано" - Цензор.НЕТ 6600

Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт в своем твиттере раскритиковала украинского политтехнолога Тараса Березовца, "пошутившего" о связи пожара в соборе Парижской Богоматери с визитом Владимира Зеленского во Францию.

Меркель про Великдень: "Пандемія не визнає свят. Думати про послаблення заходів зарано" - Цензор.НЕТ 6740


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бачу, ви теж взяли у Березовца..
пощастило йому ?
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у немчуры может и отменяется. Но православные бегом побегут христосоваться и разговляться компанией. особенно по сёлам.
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А католики не побегут по церквям? Не проведут хрестные ходы и не будут обливаться "святой" водой? Они умнее? Может в Германии так, но не у нас
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Меркель думает головой, а хохол жопой, особенно старый верующий хохол, его хлебом не корми, дай на клоуна ряженого посмотреть, не на Зе, а не так называемого "батюшку", сходить в дурдом под названием церковь и дать побрызкать себя водой, считающейся святой. Может оно так и нужно, боженька сам решит кого забирать, а кого оставить в грешном мире, естественный отбор.
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