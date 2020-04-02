 Трамп заявил, что изоляция из-за коронавируса может привести к росту числа самоубийств и домашнего насилия

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом в среду на брифинге в Белом доме заявил президент США Дональд Трамп.

"Домашнее насилие увеличивается. И употребление наркотиков тоже, потому что в этом случае (в условиях изоляции. - Ред.) они (люди. - Ред.) теряют работу", - заявил Трамп.

Он добавил, что кризис из-за коронавируса и, в частности, потеря работы и денег приводят также к суицидам.

Он подчеркнул, что в США "сделали правильный выбор", введя строгие меры по сдерживанию распространения коронавируса COVID-19, однако необходимо как можно скорее вернуться к привычному жизненному укладу.

"Мы хотим открыться настолько скоро, насколько это возможно. Тогда я стану самым счастливым человеком", - заявил Трамп.

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По этим же причинам американский президент считает сложным введение временного запрета на перемещения внутри страны.

"Я смотрю на очаги (распространения вируса. - Ред.), на рейсы, которые туда отправляются. Некоторые из этих полетов мне не нравились с самого начала, но запрет на все полеты - это очень, очень сложное решение", - заявил Трамп, добавив, что это касается и железнодорожного сообщения.

Он считает решения о запрете перемещения очень непростыми из-за последствий, к которым они могут привести.

"Нам нужно возвращаться к нормальной жизни. Нам нужно снова начинать двигаться, работать... Прекращение всего движения внутри страны и его возобновление является слишком трудной задачей", - резюмировал Трамп.

Ранее президент США уже делал подобные заявления. Он, в частности, заявлял, что "лекарство не должно быть хуже проблемы", и экономические проблемы из-за жестких ограничений приведут к большему числу смертей, чем коронавирус.

По подсчетам американского университета Джона Хопкинса, в Соединенных Штатах выявлено уже более 216 515 случаев заболевания COVID-19, свыше 5 119 человек скончались.