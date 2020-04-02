 Число инфицированных COVID-19 в мире стремительно приближается к миллиону, количество жертв достигло 47,2 тыс. человек

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.
Победили болезнь за это время 193 770 человек. Также во всем мире зарегистрировали 47 235 летальных случаев.
Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 5 119 человек, только в Нью-Йорке скончались 1 374 человека. Число выздоровевших достигло 8 593, заболевших - 216 515.
В Италии за это время заболели 110 574 человека. В то же время умерли 13 155, вылечились 16 847 человек.
Испания сообщает о 104 118 инфицированных. Среди них 22 647 выздоровели, 9 387 человек умерли.
Больше всего летальных случаев зарегистрировали в Италии, в Испании и Франции. Китай остается на четвертой позиции.
Так, во Франции умерли 4 043 человека, в Германии - 931, в Великобритании – 2 357, в Иране – 3 036, в Нидерландах – 1 175, Бельгии - 828, в Турции - 277.
Напомним, по состоянию на 22:00 1 апреляв Украине зафиксировано 794 лабораторно подтвержденных при ПЦР-исследовании случаев COVID-19. Зафиксировано 20 летальных случаев, выздоровели - 13 человек.
Этот вирус создан искусственно.Просто у мирового сообщества нет пока времени на расследование, но это время обязательно будет позже.
Вас не удивляет, что пандемия так удачно совпала с судом в Гааге, где свидетели начали говорить?
И чего это ты о себе в третьем лице множественного числа вещаешь? От зеркала отойди -те
Вакцину уверена создадут в Штатах. Ведь если лечится уже спид , то есть люди со спид не умирпют, то и против этого тоже будет лечение. Возможно, это лечение уже есть, но оно очень дорогое, какие-то лекарства для запуска иммунитета как при гепатите С или спиде. У кацапов если и есть антидот, то они его не станут афишировать, не для того все это затевалось
Преступления этих коммуняк ничем не отличаются от преступлений фашистов, результат одинаковых- тысячи невинных жертв.
Кілька днів тому.
Правда, там свої нюанси.
https://defence-line.org/2020/03/isk-na-trilliony/
Иск на триллионы
О том, что в США суды приняли несколько исков против Китая, наверное, уже многие в курсе. Так, юридическая фирма, специализирующаяся на возмещении ущерба, полученного в следствии травм и базирующаяся в Бока-Ратоне, штат Флорида, подает иск против Китая и различных китайских правительственных учреждений от имени "частных лиц и владельцев бизнеса в Соединенных Штатах, штате Флорида" за ущерб, причиненный в результате пандемии коронавируса.
...
Нахабно нагадаю, що я саме таке і пропонувала від себе.
От Буков не дасть збрехати, він мене ще перепитував, що робити з розореними китайцями, куди вони підуть ...
І не лише за смерть.
А оце все, що робиться ... Такі збитки. Невідомо, які наслідки будуть у тих, хто одужав і одужає.
Ви бачите, що я реагую спокійно, не панікую, їжджу на роботу, але, звичайно, дотримуюся додаткових рекомендацій щодо дистанції та дезинфекції тощо. Стежу за розвитком ситуації, констатую, спостерігаю, порівнюю, виконую розпорядження влади.
Хочу, щоб смертельних випадків було якнайменше. З іншого боку, не до кінця підтримую бравурність щодо повної безпечності вірусу для молодших людей. Я не можу сказати, що тут здорові люди. У дуже багатьох дітей харчові алергії (для імігрантів це - дивно, мала постійно з школи приносила папери на підпис, що їй можна їсти і чи є якісь обмеження, коли їх кудись везли і мали годувати). Також поширені інші хвороби, то не обов*язково на старості років.
Навіть звичайний грип дає серйозні ускладнення, які потім мають здатність нагадувати про себе, теж б*є по легенях (чи серцю), часто на все життя.
Тому варто зайвий раз вважати і не насміхатися.
І не лише зараз, а завжди. Здоров*я треба берегти за будь-яких обставин, бо дуже дорого обходиться його втрата.
Хай кожен зайвий раз замислиться.
Рукокрылые, наряду со скорпионами, продаются на рынках как средства народной медицины.