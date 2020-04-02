 Число инфицированных COVID-19 в мире стремительно приближается к миллиону, количество жертв достигло 47,2 тыс. человек

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

Победили болезнь за это время 193 770 человек. Также во всем мире зарегистрировали 47 235 летальных случаев.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 5 119 человек, только в Нью-Йорке скончались 1 374 человека. Число выздоровевших достигло 8 593, заболевших - 216 515.

В Италии за это время заболели 110 574 человека. В то же время умерли 13 155, вылечились 16 847 человек.

Испания сообщает о 104 118 инфицированных. Среди них 22 647 выздоровели, 9 387 человек умерли.

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Больше всего летальных случаев зарегистрировали в Италии, в Испании и Франции. Китай остается на четвертой позиции.

Так, во Франции умерли 4 043 человека, в Германии - 931, в Великобритании – 2 357, в Иране – 3 036, в Нидерландах – 1 175, Бельгии - 828, в Турции - 277.

Напомним, по состоянию на 22:00 1 апреляв Украине зафиксировано 794 лабораторно подтвержденных при ПЦР-исследовании случаев COVID-19. Зафиксировано 20 летальных случаев, выздоровели - 13 человек.