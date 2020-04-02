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 Число инфицированных COVID-19 в мире стремительно приближается к миллиону, количество жертв достигло 47,2 тыс. человек

По состоянию на утро 2 апреля во всем мире зарегистрировали 937 170 случая заражения коронавирусом, 1 апреля инфицированных было 859 796 человек. На первом месте по количеству заражений остаются США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

Победили болезнь за это время 193 770 человек. Также во всем мире зарегистрировали 47 235 летальных случаев.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 5 119 человек, только в Нью-Йорке скончались 1 374 человека. Число выздоровевших достигло 8 593, заболевших - 216 515.

В Италии за это время заболели 110 574 человека. В то же время умерли 13 155, вылечились 16 847 человек.

Испания сообщает о 104 118 инфицированных. Среди них 22 647 выздоровели, 9 387 человек умерли.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Херсон закрыли на карантин - там выявили случай COVID-19; всего в области заболели четверо, один из них умер. ВИДЕО

Больше всего летальных случаев зарегистрировали в Италии, в Испании и Франции. Китай остается на четвертой позиции.

Так, во Франции умерли 4 043 человека, в Германии - 931, в Великобритании – 2 357, в Иране – 3 036, в Нидерландах – 1 175, Бельгии - 828, в Турции - 277.

Число инфицированных COVID-19 в мире стремительно приближается к миллиону, количество жертв достигло 47,2 тыс. человек 01

Напомним, по состоянию на 22:00 1 апреляв Украине зафиксировано 794 лабораторно подтвержденных при ПЦР-исследовании случаев COVID-19. Зафиксировано 20 летальных случаев, выздоровели - 13 человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3186177
 
 
 Топ комментарии
 
Це ще радянські розробки, просто Баширов з Петровим підкинули їх в Ухань.
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Москалі гарну каку створили для вбивств американців, подивимось на відповідь.
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У них ума хватит только на каку, никак не на вирус.
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Москалі гарну каку створили для вбивств американців, подивимось на відповідь.
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У них ума хватит только на каку, никак не на вирус.
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Це ще радянські розробки, просто Баширов з Петровим підкинули їх в Ухань.
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Вы уверены? А новичок кто создал?
Этот вирус создан искусственно.Просто у мирового сообщества нет пока времени на расследование, но это время обязательно будет позже.
Вас не удивляет, что пандемия так удачно совпала с судом в Гааге, где свидетели начали говорить?
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Та вже риють потрохи, той Вектор буде перекопаний після цієї епидемії.
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Это они к чему: к тому, шо если вирус искусственный, то мы должны клянчить у них антидот. Брехуны они.
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А я не впевнений що він в них є, можливо вакцина, але її і так зроблять за півроку.
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Много о себе мните, кацапы. Сравнила вирус с хим. в-вом.
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Тогда скажи мне, что такое вакцина?

И чего это ты о себе в третьем лице множественного числа вещаешь? От зеркала отойди -те
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Во-во, ее как раз у вас и нет, одни понты.
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Никогда не было , и вот опять. У кого у вас?

Вакцину уверена создадут в Штатах. Ведь если лечится уже спид , то есть люди со спид не умирпют, то и против этого тоже будет лечение. Возможно, это лечение уже есть, но оно очень дорогое, какие-то лекарства для запуска иммунитета как при гепатите С или спиде. У кацапов если и есть антидот, то они его не станут афишировать, не для того все это затевалось
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Кацапка, доедай свою никому не нужную нефть и вали выживать в тайгу.
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Кстати в ТВ-новостях была один раз инфа, кацапы предложили американцам «помощь» для борьбы с вирусом и уже отправили своих врачей.......сообщение было коротким.......
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а 200 000 выздоровевших почему считаются инфицированными? выздоровел - значит тест отрицательный. а если тест отрицательный - то не инфицирован.
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ЇХ ІМУНІТЕТЕ СПРАВИВСЯ З ЦІЄЮ АТАКОЮ.ЦЕ НЕ ОЗНАЧАЄ ЩО КОЛИ НАСТУПНОГО РАЗУ БІЛЬША КІЛЬКІСТЬ КОРОНАВІРУСУ ПОТРАПИТЬ В НИХ А ЇХ ІМУНУТЕТ БУДЕ ОСЛАБЛЕНИМ І ЩО ВСЕ ЗАКІНЧИТЬСЯ ТАК ЩАСЛИВО ЯК ЦЬОГО РАЗУ.ДО ПОЯВИ ВАКЦИНИ МОЖЛИВА ДРУГА ХВИЛЯ А ВІРУС МОЖЕ МУТУВАТИ І ПОСИЛИТИ СВОЇ МОЖЛИВОСТІ УБИВАТИ.
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Главари китая и воз - преступники, они скрывали реальную картину статистики и продолжали развозить заразу по миру. Антиколорадос в сегодняшней статье.
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Коммі завжди так робили, а ВОЗ просто нероби повні, непотрібна організація.
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Я тоже считаю, что китай должен платить контрибуцию всему миру. Заразили весь мир, а теперь 'выздоровели' и торгуют масочками и работают над вакциний.
Преступления этих коммуняк ничем не отличаются от преступлений фашистов, результат одинаковых- тысячи невинных жертв.
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Китай буде відбиватись від звинуваченнь до останнього, уявляєте суми позовів?
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Антиколорадос і про позови написав.
Кілька днів тому.
Правда, там свої нюанси.
https://defence-line.org/2020/03/isk-na-trilliony/

Иск на триллионы

О том, что в США суды приняли несколько исков против Китая, наверное, уже многие в курсе. Так, юридическая фирма, специализирующаяся на возмещении ущерба, полученного в следствии травм и базирующаяся в Бока-Ратоне, штат Флорида, подает иск против Китая и различных китайских правительственных учреждений от имени "частных лиц и владельцев бизнеса в Соединенных Штатах, штате Флорида" за ущерб, причиненный в результате пандемии коронавируса.

...

Нахабно нагадаю, що я саме таке і пропонувала від себе.
От Буков не дасть збрехати, він мене ще перепитував, що робити з розореними китайцями, куди вони підуть ...
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Це тільки за бізнес, Ведана. А за смерть тисяч американців і європейців?
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Згодна з Вами.
І не лише за смерть.
А оце все, що робиться ... Такі збитки. Невідомо, які наслідки будуть у тих, хто одужав і одужає.
Ви бачите, що я реагую спокійно, не панікую, їжджу на роботу, але, звичайно, дотримуюся додаткових рекомендацій щодо дистанції та дезинфекції тощо. Стежу за розвитком ситуації, констатую, спостерігаю, порівнюю, виконую розпорядження влади.
Хочу, щоб смертельних випадків було якнайменше. З іншого боку, не до кінця підтримую бравурність щодо повної безпечності вірусу для молодших людей. Я не можу сказати, що тут здорові люди. У дуже багатьох дітей харчові алергії (для імігрантів це - дивно, мала постійно з школи приносила папери на підпис, що їй можна їсти і чи є якісь обмеження, коли їх кудись везли і мали годувати). Також поширені інші хвороби, то не обов*язково на старості років.
Навіть звичайний грип дає серйозні ускладнення, які потім мають здатність нагадувати про себе, теж б*є по легенях (чи серцю), часто на все життя.
Тому варто зайвий раз вважати і не насміхатися.
І не лише зараз, а завжди. Здоров*я треба берегти за будь-яких обставин, бо дуже дорого обходиться його втрата.
Хай кожен зайвий раз замислиться.
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Жители Китая после окончания коронавируса вернулись к употреблению в пищу летучих мышей. На это обратила внимание газета Daily Mail.
Рукокрылые, наряду со скорпионами, продаются на рынках как средства народной медицины.
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Это, конечно, омерзительно, но вряд ли недожаренные мыши стали причиной Всемирного абзаца. Их просто назначили виновными. Это ж так удобно, заразить всю планету и не отвечать ни за что, так как виновата мышь
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Сходіть на якийсь медичний і вмажте тим лікарям, можна на італійський, поспілкуєтесь з родинами померлих лікарів.
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