 Меры по борьбе с пандемией коронавируса не должны нарушать права человека, - представитель ПАСЕ Рамос

Об этом заявил председатель комитета ПАСЕ по социальным вопросам, здоровью и устойчивому развитию Луис Лейте Рамос, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Как никогда после Второй мировой войны, пандемия COVID-19 показала необходимость усиленной защиты прав человека, в том числе экономических и социальных", - заявил он.

По словам Рамоса, комитет поддержал проект соответствующей резолюции под названием "COVID-19 - эффективный ответ по обеспечению прав человека".

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В документе, в частности, отмечается, что под предлогом борьбы с пандемией некоторые страны принимают решения, противоречащие демократическим принципам.

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

11 февраля новый коронавирус получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение коронавируса пандемией.

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