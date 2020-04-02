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 Общество, За рубежом
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 Меры по борьбе с пандемией коронавируса не должны нарушать права человека, - представитель ПАСЕ Рамос

В Парламентской ассамблее Совета Европы отмечают, что борьба с пандемией коронавируса должна вестись с соблюдением социальных и экономических прав граждан.

Об этом заявил председатель комитета ПАСЕ по социальным вопросам, здоровью и устойчивому развитию Луис Лейте Рамос, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Как никогда после Второй мировой войны, пандемия COVID-19 показала необходимость усиленной защиты прав человека, в том числе экономических и социальных", - заявил он.

По словам Рамоса, комитет поддержал проект соответствующей резолюции под названием "COVID-19 - эффективный ответ по обеспечению прав человека".

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В документе, в частности, отмечается, что под предлогом борьбы с пандемией некоторые страны принимают решения, противоречащие демократическим принципам.

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

11 февраля новый коронавирус получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение коронавируса пандемией.

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Источник: https://censor.net.ua/n3186173
 
   
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"Пандемии" не существует.
Есть эпидемия, среднего масштаба (гораздо слабее чем ежегодные эпидемии кори), распределённая крайне неравномерно по территории планеты, и опасная лишь для очень пожилых людей.

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Посмотри статистику по Украине, умирают в основном молодые и средний возраст
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Дайте ссылку.
У нас в Австралии 21 умерший за три недели; все - глубокие старики.
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Вже є стаття на Цензорі про померлого 42 років.
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Корь не является "нормальным явлением".
Речь о том что борьба только с одним вирусом, который по степени распространения и по летальности ничуть не страшнее кори, является по меньшей мере странным феноменом.
Вирусов много, и среди них достаточное количество летальных. Однако вся планета встала на рога только из-за одного.
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Краще би ПАРЄ дійсно вимагала дотримання прав людини там, де це необхідно. А після повернення в ПАРЄ росії, яка є головним порушником прав людини ця асамблея втратили авторитет у цій галузі.
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