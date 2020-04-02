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 Возглавлявший следствие по делу MH17 нидерландский прокурор Вестербеке уволился

Главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке, который, в частности, руководил следствием по делу о сбитом над Донбассом MH17, уволился.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на nu.nl.

Он занял должность начальника полиции Роттердама.

По инициативе родственников погибших Вестербеке получил награду от Министерства юстиции и безопасности за успехи именно в расследовании дела MH17.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Следствие продолжает устанавливать других ответственных за трагедию МН17, - глава Совместной следственной группы Вестербеке

Напомним, Фред Вестербеке возглавлял совместную следственную группу (JIT), занимавшуюся уголовным расследованием авиакатастрофы малазийского самолета на Донбассе 2014 года.

Очередное судебное заседание по делу МН17 в Нидерландах из-за вспышки коронавируса перенесли на июнь.

Источник: https://censor.net.ua/n3186171
 
   
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При всіх особливостях голландців треба розуміти, що у таких випадках вони послідовні. Тому буде призначена посадова особа, яка продовжить справу щодо рейсу МН 17.
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Заголовок у гнилому провокативно кацапському стилі...
А чому не:
«Возглавлявший следствие по делу MH17 нидерландский прокурор Вестербеке занял должность начальника полиции Роттердама.» ?
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