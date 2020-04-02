 Карантин в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке продлили минимум до конца апреля

Об этом сообщил в среду во время онлайн-брифинга для журналистов пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Генеральный секретарь принял решение продлить режим работы (персонала ООН. - Ред.) из дома, который завершается 12 апреля. Да, генеральный секретарь продлил это на следующие несколько недель", - сказал официальный представитель ООН.

Дюжаррик также уточнил, что режим работы в телекоммуникационном режиме, согласно решению руководства, продлится как минимум до 30 апреля.

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Напомним, в штаб-квартире ООН объявлен карантин, поскольку в представительстве Филиппин обнаружен случай заражения коронавирусом.

Кроме того, она располагается в Нью-Йорке, который сейчас считается эпицентром распространения COVID-19.