 Главнокомандующий ВСУ - высшее военное должностное лицо в Украине, - Хомчак рассказал о распределении обязанностей между Минобороны и Генштабом

Об этом главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил в интервью АрміяInform, передает Цензор.НЕТ.

"В прошлом году мы начали практическую реализацию трансформации системы управления Вооруженных сил. Органы военного управления уже завершили переход на новую структуру, однако введение отдельных должностей главнокомандующего Вооруженных сил Украины и начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины оставалось неурегулированным на законодательном уровне. Внесенные изменения в Закон Украины "О национальной безопасности Украины" позволили ввести упомянутые должности не с 1 января 2021 года, как было предусмотрено предыдущей редакцией Закона, а с 27 марта 2020 года", - рассказал он, отметив, что это решение нацелено на полное завершение в ВСУ мероприятий, направленных на трансформацию органов военного управления всех уровней, внедрение новой системы руководства и управления силами обороны уже в этом году.

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По его словам, реформа управленческого военного звена - одна из ключевых для перехода на стандарты НАТО. И сейчас мы можно говорить о ее практической реализации.

"Главнокомандующий ВС Украины - высшее военное должностное лицо в государстве. Он отвечает за готовность к выполнению возложенных задач и за непосредственное военное руководство и управление применением ВС, других составляющих сил обороны. Начальник Генерального штаба ВС Украины подчиняется главнокомандующему ВС Украины и отвечает за выполнение задач и функций, возложенных на Генеральный штаб ВС Украины, в частности относительно определения требований к возможностям сил обороны, потребностям в ресурсах, необходимых для надлежащего выполнения задач ВС Украины и другими составляющими сил обороны, стратегического планирования применения и развития ВС, их технического оснащения, подготовки и всестороннего обеспечения", - рассказал Хомчак.

Он напомнил, что согласно принципам НАТО, оборонное ведомство как орган центральной власти должно осуществлять демократический гражданский контроль над армией, ресурсное обеспечение армии, а также определять оборонную политику, а Вооруженные силы - реализовывать ее.

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Хомчак подчеркнул, что в результате реформы важно четко разграничить не только функции между Минобороны и Генштабом, но и провести четкое разграничение функций в ВСУ. В частности, провести распределение между органами военного управления, осуществляющими генерирование (развитие, подготовку, комплектование, обеспечение ВСУ) и применение войск.

Главнокомандующий ВСУ также сообщил, что в подчинение Генштаба от Минобороны передано более сотни воинских частей и учреждений, в частности части медицинского обеспечения, квартирно-эксплуатационные и частично учреждения военного образования. По его словам, продолжается только первый этап разграничения задач между Министерством обороны и Вооруженными силами, однако планируется передача еще некоторого количества частей и учреждений от Минобороны Генштабу.

Напомним, 28 марта президент Владимир Зеленский назначил Руслана Хомчака главнокомандующим Вооруженными силами Украины, Сергея Корнейчука начальником Генерального штаба ВСУ, Сергея Наева командующим Объединенными силами ВСУ.