 Услуга е-Малятко входит в перечень неотложных, поэтому во время карантина доступна в ЦНАУ, - Минцифры

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации Украины.
"е-Малятко входит в перечень неотложных услуг, которые будут предоставляться в ЦПАУ во время карантина. Если е-Малятко не работает в вашем городе, вы можете обратиться в ЦПАУ, чтобы зарегистрировать рождение ребенка и оформить выплаты на него", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что перед визитом в ЦПАУ стоит позвонить туда и узнать часы приема во время карантина.
Напомним, е-Малятко - это комплексный сервис, в который входит 10 услуг, связанных с рождением ребенка.
Впервые услуга е-Малятко запустилась в начале января в Харькове.
І чи взагалі, працюєш?
- Ти сказав неправду.
- Я живу добре.
- Ти не відповів на питання - ти працюєш?
Чи тобі погано, бо у тебе немає «Мерседеса», і яхти?
У мене теж цього не має.
І, так. Питання зосталось без відповіді - ти працюєш?
Назван способ избежать коронавируса.
Запрет торговли мясом диких животных помог бы избежать многих вирусных инфекций, с которыми в последние десять лет сталкивается человек, пишет в The Сonversation биолог Джордж Виттемьер из Университета штата Колорадо (США).
В публикации автор напоминает, что 75 процентов вирусных заболеваний человека связаны с другими животными. Речь идет, в частности, об инфекциях, вызываемых вирусами иммунодефицита человека, Эболы, птичьего и свиного гриппа, а также коронавируса SARS-CoV-2.
Биолог приводит оценки, согласно которым среди диких млекопитающих и птиц циркулируют тысячи потенциально опасных для человека вирусов. Годовой оборот рынка диких животных в Китае специалистом оценивается в 18 миллиардов долларов. Виттемьер замечает, что соответствующие рынки в Поднебесной работают до сих пор потому, что являются основным источником дохода для обнищавших сельских общин.»