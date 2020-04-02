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Все про:дети (3899) новорожденные (37) электронные услуги (15) Минцифры (26)

 Услуга е-Малятко входит в перечень неотложных, поэтому во время карантина доступна в ЦНАУ, - Минцифры

Центры предоставления административных услуг продолжают предоставлять услугу е-Малятко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации Украины.

"е-Малятко входит в перечень неотложных услуг, которые будут предоставляться в ЦПАУ во время карантина. Если е-Малятко не работает в вашем городе, вы можете обратиться в ЦПАУ, чтобы зарегистрировать рождение ребенка и оформить выплаты на него", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что перед визитом в ЦПАУ стоит позвонить туда и узнать часы приема во время карантина.

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Услуга е-Малятко входит в перечень неотложных, поэтому во время карантина доступна в ЦНАУ, - Минцифры 01

Напомним, е-Малятко - это комплексный сервис, в который входит 10 услуг, связанных с рождением ребенка.

Впервые услуга е-Малятко запустилась в начале января в Харькове.

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Источник: https://censor.net.ua/n3186168
 
 
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Україні потрібні здорові діти,щоб потім працювали,на дітей і онуків олігархів.
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А ти на якого олігарха працюєш?
І чи взагалі, працюєш?
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dtrscnij grsrt Не нервуй.Я ж правду сказав.Хіба,ні? Я би хотів,щоб в нас все було добре.Але ж.цього не буде.
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- Не нервую (негарна манера, приписувати свою маячню іншим).
- Ти сказав неправду.
- Я живу добре.
- Ти не відповів на питання - ти працюєш?
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dtrscnij grsrt Може ти і живеш добре,але більшість людей ні.Якщо я скажу що працюю,це щось змінить?
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Ти живеш погано? Ти голодний? Босий? Бездомний?
Чи тобі погано, бо у тебе немає «Мерседеса», і яхти?
У мене теж цього не має.
І, так. Питання зосталось без відповіді - ти працюєш?
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« 2 апреля 2020
Назван способ избежать коронавируса.
Запрет торговли мясом диких животных помог бы избежать многих вирусных инфекций, с которыми в последние десять лет сталкивается человек, пишет в The Сonversation биолог Джордж Виттемьер из Университета штата Колорадо (США).
В публикации автор напоминает, что 75 процентов вирусных заболеваний человека связаны с другими животными. Речь идет, в частности, об инфекциях, вызываемых вирусами иммунодефицита человека, Эболы, птичьего и свиного гриппа, а также коронавируса SARS-CoV-2.
Биолог приводит оценки, согласно которым среди диких млекопитающих и птиц циркулируют тысячи потенциально опасных для человека вирусов. Годовой оборот рынка диких животных в Китае специалистом оценивается в 18 миллиардов долларов. Виттемьер замечает, что соответствующие рынки в Поднебесной работают до сих пор потому, что являются основным источником дохода для обнищавших сельских общин.»
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