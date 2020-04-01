 Экспортная цена на российскую нефть стала отрицательной

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.
Формульные цены на российскую нефть, которые служат ориентиром при ценообразовании на внутреннем рынке, стали отрицательными. Котировка Argus fip (Free in pipe означает, что продавец обязан доставить за свой счет товар к трубопроводу) Западная Сибирь в понедельник, 30 марта, была равна минус 1 007 руб. за тонну, а во вторник — минус 1 200 руб. за тонну.
Отрицательное значение Argus fip Западная Сибирь означает, что в последние два дня стоимость доставки нефти из Западной Сибири и экспортная пошлина превысили цену, по которой сорт Urals можно продать в Северо-Западной Европе и Средиземноморье.
Экспорт станет невыгодным, если текущая ситуация сохранится в течение месяца, По расчетам Argus, российские компании выходят в ноль, экспортируя нефть при цене Urals в $15–16 за баррель (CIF Роттердам) при текущем курсе валют и ставке фрахта. Накануне стало известно, что 30 марта стоимость Urals опустилась до $13 за баррель.
Поставщики беспокоятся, что продолжительный период низких цен будет способствовать нулевой или даже отрицательной доходности продаж нефти в России.
Земля не продається й не може бути продана нікому, крім громадян України та державі. Держава, своєю чергою, може віддати її в оренду громадянам інших держав, але не продати у власність. Є питання?
А Зеле нужны деньги МВФ, иначе - дефолт. Или 70% нужна гиперинфляция?
Американская компания Whiting Petroleum, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о начале процедуры банкротства....
Ну обанкротится пара тройка компаний...мелочи...
А вот доя паРаши...нефть это основная статья дохода....была..
И страданья отступят куда-то,
Лишь нагнутся к постели пуйла
Люди в белых халатах.... (из песни)
Даже не мог предположить!
Такого кажись не було навіть за Рейгана, коли крякнув СРСР.
За таких умов Покупець платить, але ціна не покриває витрати Постачальника на видобуток та доставку
А как с нефль-газом Нафтогаза? Там тоже убыток.
А свалить в Швецию во время эпидемии, это мягко говоря, поступок постыдный и недостойный.
Що ж це коїться ))))
Снизят налоги, сборы итд.... те поступления в бюджет, фин резерв есть, но рынки терять не будут. Идет бодание с Саудитами и Штатами. В Штатах закупают сланц нефть в гос резерв по 32 долл при цене на штатовском рынке 10-15 долл.
Кто раньше ссохнет.... мой прогноз: как ни странно Штаты - у Трампа выборы в ноябре.