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 Экономика, За рубежом
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Все про:нефть (1496) Россия (75260)

 Экспортная цена на российскую нефть стала отрицательной

Расчетная цена на российскую нефть Urals стала отрицательной. В течение двух дней расходы на доставку до портов, налоги и другие затраты превысили стоимость продажи в портах Европы

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.

Формульные цены на российскую нефть, которые служат ориентиром при ценообразовании на внутреннем рынке, стали отрицательными. Котировка Argus fip (Free in pipe означает, что продавец обязан доставить за свой счет товар к трубопроводу) Западная Сибирь в понедельник, 30 марта, была равна минус 1 007 руб. за тонну, а во вторник — минус 1 200 руб. за тонну.

Отрицательное значение Argus fip Западная Сибирь означает, что в последние два дня стоимость доставки нефти из Западной Сибири и экспортная пошлина превысили цену, по которой сорт Urals можно продать в Северо-Западной Европе и Средиземноморье.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цены на нефть - катастрофа для России и победа США, - российский олигарх Федун

Экспорт станет невыгодным, если текущая ситуация сохранится в течение месяца, По расчетам Argus, российские компании выходят в ноль, экспортируя нефть при цене Urals в $15–16 за баррель (CIF Роттердам) при текущем курсе валют и ставке фрахта. Накануне стало известно, что 30 марта стоимость Urals опустилась до $13 за баррель.

Поставщики беспокоятся, что продолжительный период низких цен будет способствовать нулевой или даже отрицательной доходности продаж нефти в России.

Также читайте: Цена российской нефти Urals упала до минимума 1999 года - 13 долларов

Источник: https://censor.net.ua/n3186165
 
   
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Вот сейчас Искандеру стало особенно смешно Экспортная цена на российскую нефть стала отрицательной - Цензор.НЕТ 2039
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ага, развалится скоро. а пока мы ждем нас потихоньку распрдадут.)))
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никому ваша земля нахрен не нужна! скоро убедитесь
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вот и хорошо, зачем было закон принимать когда 70% людей против? Это так Зеля слышит народ?
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так этот самый нарид вынесет зелю на мусорник, когда все останутся без работы, продуктовые магазины опустеют, а булка хлеба будет стоить 1,500,000 грн
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НарІд слухає зелупу тим самим, чим слухав його зелупа, тому й казуси такі маємо.
Земля не продається й не може бути продана нікому, крім громадян України та державі. Держава, своєю чергою, може віддати її в оренду громадянам інших держав, але не продати у власність. Є питання?
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Откуда тебе знать, что 70% против? Референдум уже провел?
А Зеле нужны деньги МВФ, иначе - дефолт. Или 70% нужна гиперинфляция?
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Беги в тайгу, пока не распродали, там на ягодах выживешь.
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До Уралу бурячки посаджу, ближче до України висаджу соняшник!
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«Нє стоùт? Но, зато, как классно вісіт !!!» (с)

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ПиСта ********* ,придётся нам Кубань осваивать ... Экспортная цена на российскую нефть стала отрицательной - Цензор.НЕТ 5342
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Ho....
Американская компания Whiting Petroleum, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о начале процедуры банкротства....
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Для США добыча нефти 1 процент ВВП, а для кацапов......
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У американцев доля добычи сланцевой нефти по отношению к традиционной добыче...мизер....
Ну обанкротится пара тройка компаний...мелочи...
А вот доя паРаши...нефть это основная статья дохода....была..
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Сланцевики постоянно банкротятся - там чистый рынок, постоянный процесс слияний и поглощений м тенденцией к укрупнению. С такой мощной нефтехимией как в штатах, этот продукт будет всегда востребован, пусть не как экспортный товар - но как сырьё для внутренних нужд.
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Для того, чтобы обанкротить террористов РФ, можно пожертвовать парой небольших компаний.
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Нормас. Надеюсь бабла на гумконвои в ОРДЛО больше не будет!
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Деньги платит не Газпром, а Курченко, с денег предприятий Донбасса
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И дыхание станет ла-ла,

И страданья отступят куда-то,

Лишь нагнутся к постели пуйла

Люди в белых халатах.... (из песни)
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И такое бывает?
Даже не мог предположить!

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Прєлєстно.
Такого кажись не було навіть за Рейгана, коли крякнув СРСР.
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це означає, що треба дотації нафтодобувної промисловості або зупиняти її роботу.
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трохи не так....доставка за рахунок Постачальника...мабуть, на умовах CIP по Інкотермз.
За таких умов Покупець платить, але ціна не покриває витрати Постачальника на видобуток та доставку
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это означает, что саудиты и американцы, добиваются, что бы Рашка прекратила нефтедобычу и начала консервировать скважины.. и к этому все идет, потому что все базы хранения нефти забиты, и трубопроводы забиты нефтью.. а расконсервация скважин это очень сложно и очень дорого.. Рашка не потянет.. и таким образом ,сайдиты и США хотят выкинуть Рашку с рынка, и лишить её нефтедоходов.. а там, и судьба СССР близко..
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Народ, Трамп тоже свои меторождения открыл в надежде на прибыль. Для США это не победа. Это может быть победа для Украины, если цена в договорах не фиксированная. Да если и фиксированная - то их надо расторгать или корректировать.
А как с нефль-газом Нафтогаза? Там тоже убыток.
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США и СА уберут с рынка недоимперию и цены вернутся назад, все будут снова зарабатывать, просто останутся лишь вменяемые продавцы
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Вофка еще не совсем потерянный - он вывозит семью на запад (в Швецию). А вот если бы в рашку вывез - тогда с ним всё понятно
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В нормальной стране в подобной ситуации, первая леди должна поддерживать граждан страны.
А свалить в Швецию во время эпидемии, это мягко говоря, поступок постыдный и недостойный.
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Вывозит - это уже недопустимо. Значит он сам, находясь у руля страны, не верит в свои возможности.
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что-то в платежках и на заправках особо ничего не подешевело...
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машка захарова забьётся в пляске святого ***** ))
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За март кремлевские хмыри продали 10 кг нефти марки Уралс.... Экспортная цена на российскую нефть стала отрицательной - Цензор.НЕТ 2228купил сие добро какойто БОМЖ из Китая...
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Удержать бы такие цены на нефть где-то года 2-3 и рашку можно будет обнулять Экспортная цена на российскую нефть стала отрицательной - Цензор.НЕТ 736
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Путлеру готовят белые тапочки от Короновируса,омериканский скафандр не спас... Експортна ціна на російську нафту стала від'ємною - Цензор.НЕТ 8886
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И нафига біло трубопроводі строить. Как раз момент, когда можно вводить новые безуглеводородные двигатели и отказаться от нефти как горючего.
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...вскрыли кацами уже резерв- Фонд Национальнага Благосостояния, там 500 лярдов зеленью...всего "подушка безопасности"примерно 10 трлн. деревянными....еще подышат недолго..но нефт.скважины в зап. сибири таки утратятся безвозвратно.. Експортна ціна на російську нафту стала від'ємною - Цензор.НЕТ 5029
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В течение двух дней расходы на доставку до портов, налоги и другие затраты превысили стоимость продажи в портах Европы Источник: https://censor.net.ua/n3186165
Снизят налоги, сборы итд.... те поступления в бюджет, фин резерв есть, но рынки терять не будут. Идет бодание с Саудитами и Штатами. В Штатах закупают сланц нефть в гос резерв по 32 долл при цене на штатовском рынке 10-15 долл.
Кто раньше ссохнет.... мой прогноз: как ни странно Штаты - у Трампа выборы в ноябре.
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Да вы всегда так жили - надеждами. С ними же и помирали.
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Китай отказался покупать кремлевское дерьмо от слова СОВСЕМ....,бедная РАБссия....
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И бутылочку шампанского поставьте в холодильник, уже пора...
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не спорю новость приятная но для того что бы был должный эффект такая цена должна продержаться какое то время
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Значительное время - пол-года хотя бы.
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Цена на нефть - гори гори ясно, чтобы не погасло!)))
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2 черных лебедя, которые уничтожат Рашку - это нефть и это коронавирус!
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Не дуже радійте банкрутству совдепії№2, адже 140млн одічалих ломануться в цивілізовану Європу. Уявляєте що буде з Україною, коли по ній пробіжиться більше пів-мільярда копит? Експортна ціна на російську нафту стала від'ємною - Цензор.НЕТ 1781
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В РАБссиянской прессе Китай уже открыто обвиняют Китай в ударе в спину РАБссии...,а по мне это означает... корону вирусную привезли в Китай из кремля...
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Это ведь даже лучше тенденций отрицательного роста
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