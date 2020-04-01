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 Политика Украины
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 С 2025 для каждого офицера знание иностранного языка будет обязательным, - Хомчак

Для улучшения совместимости с армиями стран НАТО украинские военные должны на высоком уровне владеть английским языком.

Об этом заявил в интервью АрмияInform главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас ужесточаются требования к нашим военнослужащим как к лейтенанту, так и к генералу, в том числе и по знанию английского языка. С 2025 для каждого офицера знания иностранного языка должно быть обязательным. Сейчас реальное положение дел не в нашу пользу. Только около 20% выпускников отечественных вузов владеют иностранными языками (английский) на уровне, позволяющем им свободно общаться с иностранными коллегами", - отметил Хомчак.

По его словам, в Военном институте Киевского национального университета имени Тараса Шевченко прорабатывают новую программу по изучению иностранных языков для курсантов с использованием интерактивных средств обучения. Новую программу изучения иностранных языков введут с сентября 2020 года.

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В результате у выпускников высших военных учебных заведений тактического уровня уровень владения иностранным языком должен быть СМР 2.

"Кроме этого, уже сегодня отдельные занятия с курсантами по изучению специальных дисциплин проводят на иностранном языке. А для курсантов летного военного вуза тестируют языковую программу, рассчитанную на 800 часов, что позволяет им владеть еще и требованиями ИКАО (для международных перелетов). В Национальной академии Сухопутных войск с 2019 к учебным занятиям три раза в неделю привлекают американских военнослужащих из тренировочной группы JMTG-U. Большинство из них имеют педагогическое образование", - сообщил главнокомандующий ВСУ.

Офицеры Вооруженных сил могут учиться на курсах иностранных языков, однако ежегодно их могут проходить всего около тысячи военнослужащих.

"Я еще до назначения на должность НГШ поставил перед собой задачу повысить уровень знания английского. И над этим работаю. Правда, самое трудное - это найти сейчас хотя бы несколько часов в неделю для занятий. Однако надеюсь, что вскоре смогу отказаться от помощи переводчика во время встреч с коллегами из НАТО", - заявил Хомчак.

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Источник: https://censor.net.ua/n3186164
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Українську мову не всі знають, а вони хочуть вже англійську! А нові війська БПЛА коли будуть створені, чи Хомчак хоче і далі бикувати на своїй посаді і фальсифікувати діяльність Генштабу по реформуванню ЗСУ?
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Підозрюю, що Хомчак мав на увазі російську, яка стпюане обов'язковою. Просто називати речі своїми іменами ще не час.
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А для старших офицеров и высшего офицерского состава?

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Англійську мову треба вивчати.
А також українським офіцерам не треба забувати "руський язик". Бо, як казав поет Маяковський: "Я б руський би виучив лише за те, що треба допитувать "плєнних".
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це дуже важко.
Можуть завчити десяток стандартних фраз.
Може є спец. методики, тоді може і вийде.
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Россия, что ли будет охвицеров поставлять? Офицер должен воевать уметь. Хомчак не умеет.. Какой командующий - такие и офицеры. Боевой хомяк.
С 2025 для каждого офицера знание иностранного языка будет обязательным, - Хомчак - Цензор.НЕТ 3781
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а генералітет на українську мову перейшов...
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С генералов, по два иностранных языка!!! нех расслабляться!!
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Для початку потрібно українську знати.В нас вже сьомий рік війна з московитами,а люди і далі не хочуть своєї мови знати.Нерозуміють,що мова впливає на свідомість.
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Пільги введіть для знавців мов. Наприклад, 20% до посадового окладу за знання англійської хоча би на рівні В2. І так далі за кожну мову. А так, пустопорожні балачки.
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пільги вже треба вводити на знання української. Російський язик - теж іноземна. Більшість у великих містах на ній лише й розмовляють.
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За російську ніяких пільг не потрібно - і так їхню мову знаємо - навіть краще за московитів.
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свежо питание, да серется с трудом... the food is fresh but it's hard to shit, так сказать...
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В Дании с первого класса датский и английский , сделайте так в Украине, что бы с первого класса учили украинский и английский, а не русский .
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Спочатку потрібно їм буде вивчити українську, а вже потім англійську...
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