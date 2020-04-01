EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Происшествия, Здоровье
  1260  17
Материалы по теме:
Все про:карантин (2016) Донецкая область (4440) Кириленко Павел (12) COVID-19 (2807) коронавирус (1370)

 В Донецкой области подтвержден 7 случай COVID-19, женщина контактировала с вернувшимся из-за границы родственником, - ОГА

В Донецкой области лабораторно подтвержден седьмой случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кририленко, информирует Цензор.НЕТ.

"67-летняя жительница Белозерска контактировала с родственником, который вернулся из-за границы. Состояние больной врачи оценивают как средней тяжести", - написал чиновник.

Женщина госпитализирована в инфекционную больницу Мирнограда.

Также читайте: Четыре новых случая COVID-19 зарегистрированы в Донецкой области, - глава ОГА Кириленко

Источник: https://censor.net.ua/n3186163
 
 
 Топ комментарии
 
Ну и вопрос на засыпку..... со сколькими она контактировала до появления симптомов?
 показать весь комментарий
 
Можно цифры по кори, ветрянке, бешенству и т.д. ?
 показать весь комментарий
 
Ти думаєш тут всі шпрехають агліцькою?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну и вопрос на засыпку..... со сколькими она контактировала до появления симптомов?
 показать весь комментарий
 
 
як можна всіх порахувати? наприклад, людина пройшла по людній вулиці, то це контактування чи ні? А, якщо три дні ходила...
 показать весь комментарий
 
https://www.forbes.com/sites/ericmack/2020/03/31/a-vaccine-from-the-1920s-could-help-fight-the-coronavirus-pandemic/#699b1dc81220
....Исследователи в нескольких странах тестируют вековую вакцину против туберкулеза, чтобы выяснить, может ли она дать импульс иммунной системе, чтобы помочь ей бороться с новым коронавирусом, который в настоящее время вызывает пандемию COVID-19.
Клинические испытания вакцины Bacille Calmette-Guerin (BCG), которая была впервые разработана в начале 1920-х годов, запланированы в Европе и Австралии, чтобы выяснить, может ли она помочь снизить распространенность и тяжесть симптомов COVID-19......
….Тем не менее, исследователи надеются, что БЦЖ может стать мостом, который подавляет общее воздействие пандемии коронавируса до тех пор, пока не будет готова новая целевая вакцина.
 показать весь комментарий
 
ну по крайней мере совдеповские и постсовдеповские люди, привитым БЦЖ могут стать экспериментом - ведь как слабо развитые страны ,не поборовшие туберкулез, они продолжали прививаться...
 показать весь комментарий
 
в нашей стране надо лекарства от кретенизма тестировать, уже давно при чем. Вчерашнее голосование поставило точку в этом вопросе. Срочно нужна вакцина.
 показать весь комментарий
 
 
Чого репетуєш - наша земля тобі не перепаде і дефолту в нас не буде найближчим часом? Так це ж добре.
 показать весь комментарий
 
Можно цифры по кори, ветрянке, бешенству и т.д. ?
 показать весь комментарий
 
 
зачем тебе КОРЬевирус будет в следующем году, когда транш по земле проедим)))
 показать весь комментарий
 
Мне он ни к чему. Я и так знают что зелёный режим полностью разгромит государство, если ему дать шанс.
 показать весь комментарий
 



Elon Musk

@elonmusk


We have extra FDA-approved ventilators. Will ship to hospitals worldwide within Tesla delivery regions. Device & shipping cost are free. Only requirement is that the vents are needed immediately for patients, not stored in a warehouse. Please me or
@Tesla
know.
 показать весь комментарий
 
Ти думаєш тут всі шпрехають агліцькою?
 показать весь комментарий
 
 
А шош таке? Дамбасяни верещали що це западнікі миють сраки за кордоном, а самі теж попхнули до геїв виносити їхні нічні горщики. Кармільци, мля.
 показать весь комментарий
 
За границу путешествуют одни дэбыллы или у них такие родственники?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх