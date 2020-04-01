 В Донецкой области подтвержден 7 случай COVID-19, женщина контактировала с вернувшимся из-за границы родственником, - ОГА

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кририленко, информирует Цензор.НЕТ.

"67-летняя жительница Белозерска контактировала с родственником, который вернулся из-за границы. Состояние больной врачи оценивают как средней тяжести", - написал чиновник.

Женщина госпитализирована в инфекционную больницу Мирнограда.

Также читайте: Четыре новых случая COVID-19 зарегистрированы в Донецкой области, - глава ОГА Кириленко