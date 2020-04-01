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 Экономика
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Все про:валюта (3039) НБУ (4616)

 С начала года украинцы продали более $300 миллионов, - Нацбанк

Чистая продажа валюты населением через кассы и Интернет с начала года - более 300 миллионов долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

В сообщении отмечается, что пик ажиотажа на валюту пришелся на 10-18 марта, а потом спрос граждан существенно ослаб. В последние дни продают валюты даже больше, чем покупают.

"Наибольшие интервенции по продаже валюты Национальным банком произошли во время второй декады марта. Из-за этого в прошлом месяце, в отличие от января-февраля, они имели отрицательное значение - чистая продажа валюты составил почти 2,2 млрд долл. США. Эти интервенции позволили остановить ажиотаж и возможное существенное ухудшение инфляционных и девальвационных ожиданий. Как результат, в конце марта Национальный банк даже вернулся к покупке валюты с рынка. Сейчас международные резервы Украины составляют около 25 млрд долл. США. Этого достаточно для выполнения всех обязательств Украины и сглаживания чрезмерных колебаний на валютном рынке", - отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацбанк не поддерживал курс гривни валютными интервенциями 1 апреля

Источник: https://censor.net.ua/n3186162
 
 
 Топ комментарии
 
Це вже покращення від клоуна чи ще ні?
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А что делать, если вынуждены сидеть дома без зарплаты и продавать то, что лежит про запас дома?
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А вже який рік казали що зубожілі.
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Це помощь от Сороса и Порошенко в обмен на украинскую землю.
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А что делать, если вынуждены сидеть дома без зарплаты и продавать то, что лежит про запас дома?
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Нацбанк решил этим похвалиться или это чисто от недостатка ума такую инфу постить в новостях страны, как это .ука расценивать???????????????
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bamr@bamr69 3 ч

Сегодня на заседание правительства Министерство экономики вынесло проект постановления о выделении средств из резервного фонда.
На ремонт офиса президента.
И сумму Кабмин решил выделить 1 млн 741 тыс 348 грн.
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