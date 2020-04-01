 С начала года украинцы продали более $300 миллионов, - Нацбанк

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.
В сообщении отмечается, что пик ажиотажа на валюту пришелся на 10-18 марта, а потом спрос граждан существенно ослаб. В последние дни продают валюты даже больше, чем покупают.
"Наибольшие интервенции по продаже валюты Национальным банком произошли во время второй декады марта. Из-за этого в прошлом месяце, в отличие от января-февраля, они имели отрицательное значение - чистая продажа валюты составил почти 2,2 млрд долл. США. Эти интервенции позволили остановить ажиотаж и возможное существенное ухудшение инфляционных и девальвационных ожиданий. Как результат, в конце марта Национальный банк даже вернулся к покупке валюты с рынка. Сейчас международные резервы Украины составляют около 25 млрд долл. США. Этого достаточно для выполнения всех обязательств Украины и сглаживания чрезмерных колебаний на валютном рынке", - отмечается в сообщении.
bamr@bamr69 3 ч
Сегодня на заседание правительства Министерство экономики вынесло проект постановления о выделении средств из резервного фонда.
На ремонт офиса президента.
И сумму Кабмин решил выделить 1 млн 741 тыс 348 грн.