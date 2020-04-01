 С начала года украинцы продали более $300 миллионов, - Нацбанк

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

В сообщении отмечается, что пик ажиотажа на валюту пришелся на 10-18 марта, а потом спрос граждан существенно ослаб. В последние дни продают валюты даже больше, чем покупают.

"Наибольшие интервенции по продаже валюты Национальным банком произошли во время второй декады марта. Из-за этого в прошлом месяце, в отличие от января-февраля, они имели отрицательное значение - чистая продажа валюты составил почти 2,2 млрд долл. США. Эти интервенции позволили остановить ажиотаж и возможное существенное ухудшение инфляционных и девальвационных ожиданий. Как результат, в конце марта Национальный банк даже вернулся к покупке валюты с рынка. Сейчас международные резервы Украины составляют около 25 млрд долл. США. Этого достаточно для выполнения всех обязательств Украины и сглаживания чрезмерных колебаний на валютном рынке", - отмечается в сообщении.

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