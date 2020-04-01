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Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Россия (75260) Данилюк-Ярмолаева (18) коронавирус (1370)

 Убьет ли коронавирус Путина и Россию? ВИДЕО

Коронавирус в России - в центре внимания Марины Данилюк-Ярмолаевой в новом выпуска "Без цензуры". Чи знищить коронавірус Путіна та Росію?

До массового выявления коронавируса у граждан российские власти воздерживалась даже от самых минимальных ограничений. А РПЦ тем временем усиленно рассказывала верующим, что лучший способ уберечься - ходить в церковь и причащаться. Но теперь все изменилось.

Так чем же живут россияне на карантине? Сколько местных чиновников может уложить на больничные койки коронавирус? Действительно ли Владимир Путин самоизолировался и "работает дистанционно"? И, наконец, похожи ли украинцы на русских в вопросе самоорганизации и соблюдения карантина во время эпидемии коронавируса? Спойлер - нет, и это приятно. И главное. Смогут ли коронавирус и катастрофическое падение цен на нефть добить остатки российской империи?

Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты.

Источник: https://censor.net.ua/n3186161
 
   
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МОСКОВІЯ ПОВЕРТАЄТЬСЯ ДО ІСТОРИЧНИХ КОРДОНІВ.
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откуда взялась эта лошадь ???
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тоже веселит, когда дебильные кацапы пытаются придать словам, совершенно несвойственные им значения, например:

1. называют своих оппонентов "свиньями"! весь мир знает, что "свинья" - это про росиян
2. как в предыдущем посте пытаются использовать не по назначению слово "лошадь", когда весь мир знает, что "лошаль" - это про лаврова
поэтому их высеры выглядят странно, как будто кацап обращается сам к себе, причём в очень вульгарной и грубой форме, эдакое садо-мазо
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Могу не согласиться. Во-первых, свиньи - нормальные животные, мы много от них хорошего получаем. И они не заслуживают такого оскорбительного сравнения. Во-вторых, я бы ассоциировал Лаврова с бабуином, хотя все почему-то сравнивают с лошадью. Они сильно льстят уроду.
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моё мнение такое - ботоксный на обьявление ботокса и никакого корона вируса к сожелению нет, вернёться якобы победившии вирусс, он же для стада сцарь и божество, так что поприколоваться можно, но так чтоб не остоваться в дураки. кстати, такое проподание ботоксного имеет определённую постоянность, а это всегда приносилось как шоу и театр, в конце которого крыса пищит - не дождётесь.
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Еще никогда раисся не жила так плохо, как при Зеленском
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Смотрит Трамп в унитаз хохоча!
Нефть уже по цене, как моча!
Как там, Рашка? Европа и Азия …

Прожурчал унитаз: - Унитазия!
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Трампу вряд ли смешно сейчас.
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так рынок обваливают саудиты! зачем Трампу звонить пуйлу? как этот звонок поможет остановить обвал рынка? )))) сказки о том, что именно Трамп звонил пуйлу, чтобы договориться по нефти - фиерический бред рассчитанный на тупорылых кацапов
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Трамп в ответ:- Мы сцарю, всей России -Специальные лапти пошили...Крепкий, жёлтый мешок с капюшоном,

Чтобы сцарь уместился… с короной Чи вб'є коронавірус Путіна і Росію? - Цензор.НЕТ 456
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Путин часто общался с толстым доктором, которого определил главврачом специальной, антикоронавирусной больницы под Москвой. И вот теперь все гадают о том, когда именно врач подхватил заразу, до того, как в последний раз контактировал с Путиным или уже после?
Но по тону этих обсуждений уже явно чувствуется надежда на то, что хоть кто-то ему подкинул замечательную болезнь, а уж если случится его подключать к аппарату искусственной вентиляции легких, то ему точно найдут что подключить...
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путина вряд ли - со всей страны ему дедушек=клонов собирали
а рашу- дай Бог.
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Понятно что коронавирус это биологическое оружие ,для уничтожения конкурентов . США хотят убить Китай и рассию . Но видно что расчёт был убить не Китай а рассию. Скоро увидим результат этого биологического оружия в подавлении экономики .
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Куйло убьот паРашу...Вірус нєрвно курить...
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От Москвы до самых до окраин
Обновляем,обнуляем
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Не убьет , но ослабит и даст запуск к деструктиву . Никуда уже ***** воевать не полезет . Очень важно подержать нефть на низах годик -два и все приплыли .И может таки рабы ( граждане РФ ) устроят пушкинский - русский бунт .
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Нафтогазовидобувна індустрія параші і так плавно лягала під санкціями, а після падіння цін просто грохнеться і, без реанімації,може не піднятись.
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невинаватыя ани в параше-то...лежал себе больной кацап, потихонечку в реанимации на подпитке под капельницей, выздоравливал до 2014-го... и вот в 2020-м ворвались в его сраную палату неадекватныя саудиты (патологоанатомы в белых халатах) и резко прекратили и инъекции и вливания
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Накануне финансового кризиса 2008 года, когда бочка жижи
стоила 147$, Уго Чавес с революционным пафосом распинался - "Сейчас
платите 150, а будете платить и 200, и 250 и 300, потому что нефть в наших
руках и сколько мы захотим, столько и потребуем". Бедный, забавный
социалист. Он забыл старую истину, что если человек начинает ставить себя на
место Бога, то Бог может рассердиться. Через полгода нефть стоила 50$, а через
два года Уго помер.

… 26.03.2020 Венесуэла начала продавать нефти по 5$....
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на минувших выходных российская нефтяная компания "Роснефть" объявила о прекращении своей деятельности в Венесуэле и продаже всех имеющихся у нее активов в этой стране.
А активов этих немало, ведь за годы бедственного положения Венесуэлы российская монополия внедрилась практически во все нефтяные проекты страны, прибрав под свой контроль предприятия Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria и т. д.
Вложения были колоссальные, но ничего, кроме контроля над промышленностью, которая с недавних пор и вовсе стала убыточной из-за нефтяного эмбарго, данный проект российской монополии не принес. В эпоху же, когда цены на нефть и вовсе обвалились, содержать марионеточные монополии за океаном оказалось крайне накладно.
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Стоимость российской нефти сорта Urals в Северо-Западной Европе опустилась до минимального уровня с марта 1999 года - 13 долларов за баррель…
Скидка на Urals осталась прежней - 4,75 доллара на баррель. Это максимальное значение дисконта с июня 2008 года…
Цена российской нефти в Европе упала ниже стоимости мазута. 30 марта высокосернистый мазут в Северо-Западной Европе продавался по цене с премией в $1,19/барр. к цене Urals.
В Европе стало сложно продать российскую нефть даже за такие деньги, а в Китае просто исключили российских поставщиков из тендеров. Мотивировали это тем, что не хотят проблем с американцами, которые обложили российскую нефтянку санкциями, в том числе, за Венесуэлу.
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масковского педофила только зараженая кровь от мальчиков и убьет, которой он себе частенько делает переливание
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Крысы кремлевские готовятся отмечать паБЕДУ над Японией в 1945 году
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Плешивый может утратить контроль над РФ, тогда он притвориться сдохшим (для этого доктор и "заболел") и уедет тратить свой триллион на один из собственных островов и видал он ту расею...
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30 марта, LENTA.RU
«Путин заявил об успехах в борьбе с коронавирусом»
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прикольно будет если терешкову вирус обнулит. Програмер не фрайер, всегда прикалывается над такими по доброму )
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Только что прочитал,что Украина присоеденится к санкциям ЕС против Беларуси,спс дзузи,вот кто настоящие братья. Чи вб'є коронавірус Путіна і Росію? - Цензор.НЕТ 9414
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санкции запрещают продавать Беларуси оружие, которое может применяться к гражданам и против нескольких чиновников! чем ты недоволен?
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наоборот доволен,что Украина поддерживает демократию в Беларуси как и ЕС.Проявляет солидарность с народом Беларуси.
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или может тебе напомнить, как синхронно с говняшкой голосует Беларусь в ООН по вопросам окупации Крыма и войны на Донбасе?
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Голосует наш несменяемый.К сожалению скинуть его пока не получается,но его время на исходе,мы вместе вступим в ЕС с Украиной.
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Что предусматривают санкции против Беларуси, к которым присоединилась Украина?
Прежде всего санкции касаются полного эмбарго на продажу Беларуси оружия и оборудования, которые могут быть применены для внутренних репрессий.
Кроме того, ограничения касаются отдельных чиновников, обвиняемых в 1999-2000 г.
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Визовые санкции могут быть расширены в случае репресий.И на этом спасибо.Что не играете с Лукашенко в друзей.
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Нефть может упасть ниже $10 за баррель. Добыча нефти может оказаться бессмысленной Но 13 долларов - это уже катастрофа для российской нефтяной отрасли. Если ситуация затянется, то исчезнет всякий смысл добывать нефть и продавать ее
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А пошиковать при таком раскладе кому-нибудь получиться?
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Катастрофа уже. Себестоимость рос нефти марки urals 23 $. Вчера стоила 19$
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Рано радоваться. Могут договориться. Они за деньги продадут любую демократию и права человека.
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Вся надежда Украины - Сенина стена; только она может сдержать мокшу, которая побежит из Московии, спасаясь от короны и прочих бед.
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Убьет ли зеленский Украину? Вот что важно. Уже разгоняется история про брата-акробата и одесский порт, который он решил уничтожить. Завтра будет продолжение. А пока цензор уже спит, видимо.
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Куча упоротых камментаторов Цензора знают что Рашу уже раз 20 умирала с 2014 года
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Вофка,хоть ты не блуди,верни и покажи народу семью из Швеции,будь настоящим хероем!
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Россия отправила в США самолет с гумпомощью против коронавируса. Штаты поблагодарили и на днях рассмотрят ужесточение санкций против России.
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Нет, коронавирус не убьёт.
Убьёт идиотская сырьевая экономика. Когда их нефть станет никому не нужна. Собственно, она уже никому не нужна.
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Жаль, но нефть имеет свойство, зараза, после падений всегда подниматься в цене.
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Нет. На Западе принято решение переводить легковой автотранспорт на элетричество. Это уже делается, это тектонический сдвиг в истории цивилизации, и в итоге нефть потеряет огромный рынок.
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Пока это дойдет до неудобств для Московии, она еще попьет крови за свою нефть.
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Ввиду всемирной паники и схлопывания экономик, нефть уже никому не нужна ни за 100 зелёных за бочку, ни за 50, ни за 30.
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Не в этот раз. Электромобили и электроскутеры - это уже не единицы. Как минимум, Nissan Leaf в Одессе я вижу чаще, чем Жигули.
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Коронвирус не вечен, ну год. Экономика Китая уже начала подниматься. Нефть и газ не могут быть не нужными. А кто больше всего пострадает от вируса, большой вопрос
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Просто у коронавируса не было времени на раскачку.
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Масками запасайся, и дезинфицирующими средствами. А перед попкорном, руки мой
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А я ужо запасся... И масками, и санитайзерами, и попкорном...
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не встигла ********* перетворитись у конституційну монархію, монарх пропав!
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Ф.М. Достоєвський був твердо переконаний, що расєю ******** "кляті ліберали". Якщо він мав рацію, то расєйські ліберали не кляті, а великі молодці.
Коли йдеться про Облізле Пу,, раджу прочитати книгу В. Войновича "Москва 2042".

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Правильный заголовок: Чи вб'є коронавирус ***** і Московщину?
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