 Убьет ли коронавирус Путина и Россию? ВИДЕО

До массового выявления коронавируса у граждан российские власти воздерживалась даже от самых минимальных ограничений. А РПЦ тем временем усиленно рассказывала верующим, что лучший способ уберечься - ходить в церковь и причащаться. Но теперь все изменилось.
Так чем же живут россияне на карантине? Сколько местных чиновников может уложить на больничные койки коронавирус? Действительно ли Владимир Путин самоизолировался и "работает дистанционно"? И, наконец, похожи ли украинцы на русских в вопросе самоорганизации и соблюдения карантина во время эпидемии коронавируса? Спойлер - нет, и это приятно. И главное. Смогут ли коронавирус и катастрофическое падение цен на нефть добить остатки российской империи?
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1. называют своих оппонентов "свиньями"! весь мир знает, что "свинья" - это про росиян
2. как в предыдущем посте пытаются использовать не по назначению слово "лошадь", когда весь мир знает, что "лошаль" - это про лаврова
поэтому их высеры выглядят странно, как будто кацап обращается сам к себе, причём в очень вульгарной и грубой форме, эдакое садо-мазо
Нефть уже по цене, как моча!
Как там, Рашка? Европа и Азия …
Прожурчал унитаз: - Унитазия!
Чтобы сцарь уместился… с короной
Но по тону этих обсуждений уже явно чувствуется надежда на то, что хоть кто-то ему подкинул замечательную болезнь, а уж если случится его подключать к аппарату искусственной вентиляции легких, то ему точно найдут что подключить...
а рашу- дай Бог.
Обновляем,обнуляем
стоила 147$, Уго Чавес с революционным пафосом распинался - "Сейчас
платите 150, а будете платить и 200, и 250 и 300, потому что нефть в наших
руках и сколько мы захотим, столько и потребуем". Бедный, забавный
социалист. Он забыл старую истину, что если человек начинает ставить себя на
место Бога, то Бог может рассердиться. Через полгода нефть стоила 50$, а через
два года Уго помер.
… 26.03.2020 Венесуэла начала продавать нефти по 5$....
А активов этих немало, ведь за годы бедственного положения Венесуэлы российская монополия внедрилась практически во все нефтяные проекты страны, прибрав под свой контроль предприятия Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria и т. д.
Вложения были колоссальные, но ничего, кроме контроля над промышленностью, которая с недавних пор и вовсе стала убыточной из-за нефтяного эмбарго, данный проект российской монополии не принес. В эпоху же, когда цены на нефть и вовсе обвалились, содержать марионеточные монополии за океаном оказалось крайне накладно.
Скидка на Urals осталась прежней - 4,75 доллара на баррель. Это максимальное значение дисконта с июня 2008 года…
Цена российской нефти в Европе упала ниже стоимости мазута. 30 марта высокосернистый мазут в Северо-Западной Европе продавался по цене с премией в $1,19/барр. к цене Urals.
В Европе стало сложно продать российскую нефть даже за такие деньги, а в Китае просто исключили российских поставщиков из тендеров. Мотивировали это тем, что не хотят проблем с американцами, которые обложили российскую нефтянку санкциями, в том числе, за Венесуэлу.
«Путин заявил об успехах в борьбе с коронавирусом»
Прежде всего санкции касаются полного эмбарго на продажу Беларуси оружия и оборудования, которые могут быть применены для внутренних репрессий.
Кроме того, ограничения касаются отдельных чиновников, обвиняемых в 1999-2000 г.
Убьёт идиотская сырьевая экономика. Когда их нефть станет никому не нужна. Собственно, она уже никому не нужна.
Коли йдеться про Облізле Пу,, раджу прочитати книгу В. Войновича "Москва 2042".