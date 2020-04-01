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 Четыре рабочих аппарата ИВЛ есть в Монастырисском районе, еще два планируется купить, - замглавы РГА Дронь

В Монастырисском районе Тернопольской области, где выявлено 77 случаев коронавируса, есть 2 аппарата искусственной вентиляции легких первого класса, еще 3 - меньшей мощности, один из которых сломан.

Об этом в эфире hromadske сообщил заместитель председателя Монастырисской райгосадминистрации Павел Дронь, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас для тех больных, которые госпитализированы, этого хватает. Но если будет поступать больше больных, то нам надо еще хотя бы 2-3 аппарата", - рассказал Дронь.

По данным Национальной службы здоровья Украины, в больнице города Монастириска есть 5 аппаратов ИВЛ.

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Четыре рабочих аппарата ИВЛ есть в Монастырисском районе, еще два планируется купить, - замглавы РГА Дронь 01

Дронь также добавил, что один из самых мощных аппаратов одолжили в районной больнице города Залещики. Также для Монастырисской больницы планируют закупить еще 2 аппарата ИВЛ. Деньги выделил районный совет, а также предоставили граждане и аграрии.

По словам Дроня, сейчас в районе улучшилась ситуация с обеспечением больницы, однако до сих пор не хватает пробирок и шпателей для забора биологических образцов, чтобы проводить тесты на коронавирус.

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Напомним, по состоянию на 9:00 1 апрел в Монастырисском районе инфицированных коронавирусом 77 человек, из которых 44 - в районном центре.

Жители города обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой взять под контроль материально-техническое обеспечение местной больницы.

Источник: https://censor.net.ua/n3186158
 
 
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я думаю, уже не важно сколько там ИВЛ, потому что весь медперсонал заболел.
И жуткий прикол: "сидите дома, если вы не хотите чтобы вас интубировал гинеколог", скоро станет совсем не приколом....
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наконец то больными с воспалением легких кто то занялся, пусть и такой ценой мифическим корновирусом.
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В нас виробляли апарати штучної вентиляції легенів для військових цілей в м. Києві на заводі "Буревісник". Тепер цей завод розвалений і він нікому непотрібний(( Китайці за таке "господарювання" повісили би винуватців. Соромно на фоні єпідемії читати про таке в закордонних виданнях. https://www.radiosvoboda.org/a/ukraine-rescues-soviet-era-ventilator-design-from-disused-factory-to-prepare-for-coronavirus-pandemic/30522311.html
Чотири робочі апарати ШВЛ є в Монастириському районі, ще два планується купити, - заступник голови РДА Дронь - Цензор.НЕТ 8513
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