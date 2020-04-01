 Четыре рабочих аппарата ИВЛ есть в Монастырисском районе, еще два планируется купить, - замглавы РГА Дронь

Об этом в эфире hromadske сообщил заместитель председателя Монастырисской райгосадминистрации Павел Дронь, информирует Цензор.НЕТ.
"Сейчас для тех больных, которые госпитализированы, этого хватает. Но если будет поступать больше больных, то нам надо еще хотя бы 2-3 аппарата", - рассказал Дронь.
По данным Национальной службы здоровья Украины, в больнице города Монастириска есть 5 аппаратов ИВЛ.
Дронь также добавил, что один из самых мощных аппаратов одолжили в районной больнице города Залещики. Также для Монастырисской больницы планируют закупить еще 2 аппарата ИВЛ. Деньги выделил районный совет, а также предоставили граждане и аграрии.
По словам Дроня, сейчас в районе улучшилась ситуация с обеспечением больницы, однако до сих пор не хватает пробирок и шпателей для забора биологических образцов, чтобы проводить тесты на коронавирус.
Напомним, по состоянию на 9:00 1 апрел в Монастырисском районе инфицированных коронавирусом 77 человек, из которых 44 - в районном центре.
Жители города обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой взять под контроль материально-техническое обеспечение местной больницы.
И жуткий прикол: "сидите дома, если вы не хотите чтобы вас интубировал гинеколог", скоро станет совсем не приколом....
https://www.radiosvoboda.org/a/ukraine-rescues-soviet-era-ventilator-design-from-disused-factory-to-prepare-for-coronavirus-pandemic/30522311.html?fbclid=IwAR0p4Is8duvItgl5BRQel2R59nwqk26TFwBIPTxkNAdTJxTBd0rHEVHjOnE