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 Китай солгал о количестве больных и погибших от коронавируса, в провинцию Хубэй поставлялись тысячи урн для умерших, - разведка США

Отчеты американской разведки свидетельствуют, что правительство Китайской Народной Республики намеренно преуменьшало количество зараженных и умерших от коронавируса COVID-19 на своей территории, начиная с декабря прошлого года.

Об этом сообщил в среду американское информагентство Bloomberg со ссылкой на три официальных источника в администрации США, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ. 

"Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса на своей территории, сократив в своих докладах как общее количество заболеваний, так и летальных исходов от этой болезни", - отметили американские чиновники на условиях анонимности.

Они не вдавались в детали разведывательного отчета, сославшись на секретность информации. Однако, чиновники подчеркнули, что данные американской разведки указывают на сознательное умаление китайскими властями последствий COVID-19.

При этом указывается на то, что китайское правительство постоянно менял методологию подсчета больных. Кроме того, в отчете говорится о тысячах урн для погибших в провинции Хубэй.

Вспышка коронавируса начался в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. Официальный Пекин публично сообщил только о 82 тыс. случаев заболевания и 3,3 тыс. смертей. В США сейчас насчитывается более 200 тыс. Инфицированных человек и более 4 тыс. летальных исходов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": От коронавируса может умереть до 240 тыс. американцев. Трамп предупредил, что следующие две недели будут "очень тяжелыми"

Источник: https://censor.net.ua/n3186157
 
   
 Топ комментарии
 
Потому что коммунисты и кацапы всегда врут.
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Везде где коммуняки и гебисты у власти полный пи*дёж во всём. Китай солгал о количестве больных и погибших от коронавируса, в провинцию Хубэй поставлялись тысячи урн для умерших, - разведка США - Цензор.НЕТ 4385
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Потому что в совке всегда все хорошо!
Ни эпидемий, ни техногенных катастроф, ни землетрясений.
Если бы шведы в 1986 году не зафиксировали радиоактивное облако, то про масштабы аварии на ЧАЭС, узнали бы в 1991 году.
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Dебилы ***.... https://www.youtube.com/watch?v=gQvYuh8WZp0 Посмотри урок потом почитай про Ковид и сарс ... потом я тебе научно поясню про РНК этих вирусов с ссылками на научные статьи....И намордник одень! Пацак! - приказ господина ПЖ
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Где эти свиньи визжавшие мне в ответ на утверждение что карантин не может остановить вирус и переболеют все до одного, что Китай остановил эпидемию карантином? Ау? Сдохли уже все?
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Может ты сдохнешь провокатор?
Если ты в Украине живешь, то походи по магазинам, с приятелями пообщайся!
В общем, покажи остальным, какие они дураки.
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Так и делаю, общаюсь ,хожу. Вирус неизбежно пройдет через каждого и это аксиома.
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Для человека живущего по принципу "все кругом дураки, один я умный": карантин вводят не для того, что бы минимизировать количество заболевших, а для того, что бы в больницу рассчитанную на 1000 коек, попало 1000 пациентов, а не 10000 или не 20000.
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Китайці - відомі брехуни (навіть на фоні решти азіятів).
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Отозвался один из типичных избирателей шмаркли. Блеск ума, море эрудиции и все знает. Повторяет, как зеленый попугай, затасканные штампы тролей и очень кровожаден. Голос простуженной крысы, льющийся из уст шмаркли вызывает умиление, восхищение победой над коррупцией и олигархами, а также экономическими успехами.

И дело совсем не в Порошенко.
Проблема в том, что авторы таких высказываний даже не отдают себе отчет в том, насколько они дремучие и тупорылые. Как шмаркля, который даже не может подойти в своей голове к той грани осознания, что он тупой, что он - плод тупости вот таких василей ивановичей...
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Напмсал чуваку, а его уже забанили... И поделом
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Да это и так понятно все было, комуняки брехать умеют, как Парашенко, хотя нет, его ни один дьявол в этом не переплюнет
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Те, що китайці, як і всі комуняки - ще ті ******* і під"р"си, було відомо завжди . Питання: чого так довго мовчала розвідка !!!
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"Питання: чого так довго мовчала розвідка !!!"
изначально всё , что связано со вспышкой вируса COVID-19 в Китае
сопровождает дезинформация .
Чтобы пояснить и понять
в чём заключается дезинформация необходимо сделать небольшое отступление .

Одной из самых популярных страшилок в 80-е годы прошлого века была нейтронная бомба.
Согласно легендам прошлых лет, нейтронная бомба является жестоким и циничным оружием:
она убивает людей, но не разрушает имущество и материальные ценности, которые затем
может присвоить жестокий и циничный агрессор.
Советские СМИ клеймили нейтронные боеприпасы как «оружие мародера» ...

При существующей на текущий момент динамике вируса за пределами Китая
к концу года китайцы будут заселяться в вымершие опустевшие города в Европе и Америке .


КИТАЙЦЫ БУДУТ ЗАСЕЛЯТЬСЯ В вымершие опустевшие ,
но НЕРАЗРУШЕННЫЕ ГОРОДА в Европе и Америке .
со всеми сохранившимися в полной пригодности
производственными площадями и мощностями , имуществом , материальными ценностями ,
курортами , театрами , ресторанами ...

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Брехнею згладили наслідки для юаня і економіки але стратегічно втратили довіру і нейтральне ставлення а отже ринки збуту.
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