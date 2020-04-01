 Китай солгал о количестве больных и погибших от коронавируса, в провинцию Хубэй поставлялись тысячи урн для умерших, - разведка США

Об этом сообщил в среду американское информагентство Bloomberg со ссылкой на три официальных источника в администрации США, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса на своей территории, сократив в своих докладах как общее количество заболеваний, так и летальных исходов от этой болезни", - отметили американские чиновники на условиях анонимности.
Они не вдавались в детали разведывательного отчета, сославшись на секретность информации. Однако, чиновники подчеркнули, что данные американской разведки указывают на сознательное умаление китайскими властями последствий COVID-19.
При этом указывается на то, что китайское правительство постоянно менял методологию подсчета больных. Кроме того, в отчете говорится о тысячах урн для погибших в провинции Хубэй.
Вспышка коронавируса начался в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. Официальный Пекин публично сообщил только о 82 тыс. случаев заболевания и 3,3 тыс. смертей. В США сейчас насчитывается более 200 тыс. Инфицированных человек и более 4 тыс. летальных исходов.
Если ты в Украине живешь, то походи по магазинам, с приятелями пообщайся!
В общем, покажи остальным, какие они дураки.
И дело совсем не в Порошенко.
Проблема в том, что авторы таких высказываний даже не отдают себе отчет в том, насколько они дремучие и тупорылые. Как шмаркля, который даже не может подойти в своей голове к той грани осознания, что он тупой, что он - плод тупости вот таких василей ивановичей...
изначально всё , что связано со вспышкой вируса COVID-19 в Китае
сопровождает дезинформация .
Чтобы пояснить и понять
в чём заключается дезинформация необходимо сделать небольшое отступление .
Одной из самых популярных страшилок в 80-е годы прошлого века была нейтронная бомба.
Согласно легендам прошлых лет, нейтронная бомба является жестоким и циничным оружием:
она убивает людей, но не разрушает имущество и материальные ценности, которые затем
может присвоить жестокий и циничный агрессор.
Советские СМИ клеймили нейтронные боеприпасы как «оружие мародера» ...
При существующей на текущий момент динамике вируса за пределами Китая
к концу года китайцы будут заселяться в вымершие опустевшие города в Европе и Америке .
КИТАЙЦЫ БУДУТ ЗАСЕЛЯТЬСЯ В вымершие опустевшие ,
но НЕРАЗРУШЕННЫЕ ГОРОДА в Европе и Америке .
со всеми сохранившимися в полной пригодности
производственными площадями и мощностями , имуществом , материальными ценностями ,
курортами , театрами , ресторанами ...