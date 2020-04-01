 Отсутствие сотрудничества с МВФ означает дефолт, а дефолт означает наступление России, - Порошенко

Об этом заявил лидер партии "Европейская Солидарность", пятый Президент Украины Петр Порошенко в интервью телеканалам "Прямой", "Эспрессо" и "5 канал", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"У нас стоит вопрос не просто развития, а выживания страны. Хочу подчеркнуть, что средства, которые будут привлечены, идут на покрытие дефицита бюджета - они идут на выплату пенсий, потому что Пенсионный фонд имеет дефицит. Пенсии нечем выплачивать. Надо честно разговаривать с собственным народом. Фонды по борьбе с безработицей не будут покрывать выплат по безработице людей, которых сейчас принудительно увольняют с работы в связи с остановкой предприятий, в связи с карантином. Пожилые люди, самозанятые, ФОПы, которые работали в ресторанах, на рынках, - сейчас все это закрыто. Люди остались без средств к существованию, и осталось у них на две недели, на месяц денег", - отметил Порошенко.
"Посмотрите, какая коалиция сложилась против принятия этого закона - это ОПЗЖ с Медведчуком, группа Коломойского, Тимошенко с "Батькивщиной". Какую такую нелюбовь к Украине в себе нашли - к украинскому народу, к пенсионерам и всем что поставили интересы олигарха Коломойского выше интересов Украины?", - подчеркнул Порошенко.
"Я хочу подчеркнуть, что Зеленский остался перед очень непростым выбором: выбрать или Украину, или Коломойского. К счастью, сейчас выбор был сделан в пользу Украины. Как будет дальше - я не знаю. Потому что вместо того, чтобы принять закон о банках в целом, он был принят в первом чтении. В какие игры мы стараемся играть? Чтобы сейчас набросали поправок, затянули и разрушили таким образом направление сотрудничества с международными финансовыми организациями", - предостерегает Порошенко.
"Поэтому выбор прост: либо депутаты работают на Россию, ибо отсутствие МВФ означает дефолт страны. А дефолт означает российское наступление. Или мы работаем над спасением государства, потому что сегодня речь идет не о развитии, а о спасении государства. И здесь надо честно говорить с народом. И поэтому никто даже не сомневался, что "Европейская Солидарность" будет лидером этого процесса", - подчеркнул лидер партии.
В 2013 году, еще до аннексии Крыма и ввода российских войск на Донбасс, объем экспорта из Украины в Россию составлял 14,8 млрд долл., импорта в Украину - 23,1 млрд. После начала конфликта объемы торговли между Украиной и Россией сокращались несколько лет подряд. В 2014 году объем экспорта из Украины в РФ составлял уже 9,8 млрд долларов (-33,7%), а импорта из России - 12,7 млрд (-45%). В 2015 году экспорта в Россию составил 4,8 млрд долларов (-50,7%), а импорт в Украину - 7,5 млрд (-41%).
В 2016 году объемы торговли сократились еще в несколько раз: Украина экспортировала товаров в РФ на 3,6 млрд долларов (-25,6%), а импортировала - на 5,1 млрд (-31,3%). Но уже в следующем году Украина экспортировала в Россию на 9,6% больше товаров - на 3,9 млрд, а РФ, в свою очередь, продала почти на 40% меньше - на 7,2 млрд.
https://ru.slovoidilo.ua/2019/12/23/infografika/jekonomika/torgovlya-ukrainy-rossiej-obemy-2014-2019-godax
крок_за_кроком@mykolayovych45 31 мар.
мало того,що Єрмак торгував посадами(впевнений,що
@ZelenskyyUa
отримував долю),так він навіть і не приховує,що теперішня влада веде країну до соціального вибуху - ось в чому сенс сьогоднішньої влади.
тепер стає зрозумілою підтримка Зеленського русньою на виборах.
А не обосранный мальчик-пианист из вонючего квартала...
Тут МВФ не пошлеш...
Цены на нефть по формулам в расеи начали соответствовать отрицательным значениям
та фигура, которую показывает Тимашенко, называется "дефолт", а не то, что вы подумали..
2014
до того ж, він був єдиним політиком, що поїхав у Крим під час його захоплення руснею і намагався цьому протидіяти
так всій луб'янці і перекажи
Он хороший олигарх...
Сейчас налетят юродивые и тебе это объяснят...
Яке різниця яке прізвище в чергового президента , коли олігархи керують всим ?!
в 2014-м году президент Петр Порошенко назначил Косюка первым заместителем главы администрации президента "для повышения уровня управляемости силовым блоком". Однако того же года освободил бизнесмена и сделал внештатным советником.
Уже в 2016 году Косюк занял 5 строчку в рейтинге украинского Forbes, а его состояние оценивается в миллиард.
Мнения / Общество 01-апр, 19:489 2 919 0
Ошеломительно успешная избирательная спецоперация «Зеленский» имела двух спонсоров-бенефициаров: Коломойский, который хотел вернуть «Приват-банк» и Кремль, который хотел вернуть Украину.
Вся предвыборная кампания Зеленского была построена на позиционировании его как кандидата Партии мира, которая борется с некоей правящей в Украине партией войны.
Эта геббельсовская кремлевская ложь агрессивно внедрялась в украинское сознание почти всеми ведущими украинскими (!) телевизионными каналами, которые контролировались либо путинским гауляйтером Украины Медведчуком, либо Коломойским.
Украинцам целенаправленно внушались два мема.
Первый: все предыдущие 5 лет в Украине у власти была партия войны, а сейчас вы должны голосовать за гуманную партию мира.
Второй: то, что происходит в Украине, - это не агрессия России против Украины, а внутренний конфликт, который украинцы должны решить между собой.
Этот дискурс - альфа и омега российской политической пропаганды, ядро её информационной войны против Украины, войны, в которой на сторону врага перешли захваченные им украинские СМИ. Жертве агрессии навязывался комплекс вины за оказываемое агрессору сопротивление, за то, что ВСУ не отходят с линии разделения сторон и не открывают ихтамнетам путь вглубь Украины.
Допускаю, что Зеленский был действительно так наивен, что искренне верил, что для достижения мира надо просто прекратить стрелять, а кровавый Порошенко почему-то этого не делает. 73% избирателей именно в это и поверили.
Приведя к власти «партию мира», Кремль стремится теперь форсированно реализовать свой план уничтожения украинского государства через «восстановление его территориальной целостности».
Орде не нужно ОРДЛО. Ей нужна вся Украина, снова ставшая Малороссией.
При живом Путине, при его неограниченном ресурсе вооруженных до зубов вежливых зеленых человечков и социальных отбросов, мобилизованных со всех автопомоек глубинной России, «возвращение» Донбасса - контрольный выстрел в голову Украины.
Прекращение огня так и не достигнуто, и десятки перемирий были сорваны Москвой именно потому, что постоянная гибель людей на разделительной линии необходима российским властям как средство психологического давления на Украину с целью заставить ее «воссоединиться» с ОРДЛО.
Стандартная практика террористов: пока вы не примете наши условия, мы будем вас убивать и пытать в подвалах захваченных нами ваших заложников.
ОРДЛО - это чумной барак Русского мира, военно-террористический плацдарм, установленный на территории Украины после провала имперской авантюры Новороссии.
Единственная средство защиты украинской государственности от этой угрозы - изоляция, гигиенический карантин. Демилитаризованная зона с международными миротворцами.
Но кремлевский продюсер Ермак вот уже 10 месяцев последовательно ведет своего дисциплинированного актёра по сценарному плану, прописанному в Москве. (Попутно он вместе со своим восставшим из Ада братом еще приторговывает государственными должностями).
11 марта Ермак сделал еще один очень важный шаг по ползучему присоединению Украины к ОРДЛО. На оперативной встрече со своим новым куратором (Козаком) в Минске он договорился об учреждении своего рода Верхней Палаты будущей Малороссийской Федерации.
10 «сенаторов» от Украины назначат Ермак с Зеленским, а 10 от ОРДЛО - российские оккупационные власти.
Коронавирус помешал намеченному на конец марта окончательному подписанию Украиной предательского документа. Эта заминка привела в бешенство некоего «Родиона», постоянного клоуна в вечерних шоу «итальянского мудозвона».
Обрушившись с руганью на жалких украинских экспертов по вызову, он выдал главную «военную тайну» Кремля: «Не подпишете протокол о Консультативном Совете, не получите шанса на прекращение военных действий».
«Родион» - не просто рядовой доведенный до отчаяния донецкий шахтер/комбайнер. Его превосходительство Родион - крупный дипломат, чрезвычайный и полномочный посол ОРДЛО на минских переговорах. Это Москва срамными устами Родиона впервые так откровенно и цинично подтверждает: «Не присоединитесь к ОРДЛО - будем продолжать вас убивать».
Умри Родион, лучше не скажешь.
АНДРЕЙ ПИОНТКОВСКИЙ
Президент Виктор Янукович назначил Петра Порошенко министром экономического развития и торговли Украины.
https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2012/03/120309_ru_s_poroshenko_yanukovych
Більше того - чому вини вихваляють Офшоренка так само , як в рунеті вихваляють ***** ?!
В этом году должны выплатить 11+ миллиардов по долгам, + будет решение по так называемому "долгу Януковича", а это ещё 4,5 миллиарда, МВФ даст 8...может быть...у Свинки опять провалы в арифметике?
Отсутствие МВФ означает дефолт страны. А дефолт означает российское наступление. Источник: https://censor.net.ua/n3186155
Нахера России дефолтная Украина?