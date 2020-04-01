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Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
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Все про:дефолт (385) МВФ (2858) Порошенко (18061) Европейская Солидарность (328)

 Отсутствие сотрудничества с МВФ означает дефолт, а дефолт означает наступление России, - Порошенко

Надо честно сказать людям - дефолт, к которому Украину толкают некоторые политики и олигархи - это отсутствие зарплат, пенсий и наступление России.

Об этом заявил лидер партии "Европейская Солидарность", пятый Президент Украины Петр Порошенко в интервью телеканалам "Прямой", "Эспрессо" и "5 канал", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"У нас стоит вопрос не просто развития, а выживания страны. Хочу подчеркнуть, что средства, которые будут привлечены, идут на покрытие дефицита бюджета - они идут на выплату пенсий, потому что Пенсионный фонд имеет дефицит. Пенсии нечем выплачивать. Надо честно разговаривать с собственным народом. Фонды по борьбе с безработицей не будут покрывать выплат по безработице людей, которых сейчас принудительно увольняют с работы в связи с остановкой предприятий, в связи с карантином. Пожилые люди, самозанятые, ФОПы, которые работали в ресторанах, на рынках, - сейчас все это закрыто. Люди остались без средств к существованию, и осталось у них на две недели, на месяц денег", - отметил Порошенко.

"Посмотрите, какая коалиция сложилась против принятия этого закона - это ОПЗЖ с Медведчуком, группа Коломойского, Тимошенко с "Батькивщиной". Какую такую ​​нелюбовь к Украине в себе нашли - к украинскому народу, к пенсионерам и всем что поставили интересы олигарха Коломойского выше интересов Украины?", - подчеркнул Порошенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Порошенко: мы голосуем за банковский закон, потому что это момент истины: или мы спасаем Украину от дефолта, или один олигарх получает себе банк

"Я хочу подчеркнуть, что Зеленский остался перед очень непростым выбором: выбрать или Украину, или Коломойского. К счастью, сейчас выбор был сделан в пользу Украины. Как будет дальше - я не знаю. Потому что вместо того, чтобы принять закон о банках в целом, он был принят в первом чтении. В какие игры мы стараемся играть? Чтобы сейчас набросали поправок, затянули и разрушили таким образом направление сотрудничества с международными финансовыми организациями", - предостерегает Порошенко.

"Поэтому выбор прост: либо депутаты работают на Россию, ибо отсутствие МВФ означает дефолт страны. А дефолт означает российское наступление. Или мы работаем над спасением государства, потому что сегодня речь идет не о развитии, а о спасении государства. И здесь надо честно говорить с народом. И поэтому никто даже не сомневался, что "Европейская Солидарность" будет лидером этого процесса", - подчеркнул лидер партии.

Также читайте: Через год после президентских выборов мы вынуждены спасать Украину от дефолта, - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/n3186155
 
   
 Топ комментарии
 
Сейчас малоросы набегут Отсутствие сотрудничества с МВФ означает дефолт, а дефолт означает наступление России, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5101 Малоросы в стойло! Отсутствие сотрудничества с МВФ означает дефолт, а дефолт означает наступление России, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2456
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а после зєлєні - хоть потопт...



крок_за_кроком@mykolayovych45 31 мар.

мало того,що Єрмак торгував посадами(впевнений,що
@ZelenskyyUa
отримував долю),так він навіть і не приховує,що теперішня влада веде країну до соціального вибуху - ось в чому сенс сьогоднішньої влади.
тепер стає зрозумілою підтримка Зеленського русньою на виборах.

Отсутствие сотрудничества с МВФ означает дефолт, а дефолт означает наступление России, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1359
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Сейчас малоросы набегут Отсутствие сотрудничества с МВФ означает дефолт, а дефолт означает наступление России, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5101 Малоросы в стойло! Отсутствие сотрудничества с МВФ означает дефолт, а дефолт означает наступление России, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2456
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Обьем торговли с путинкой помойкой увеличился при парашенко и это факт
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Почему так сложно воспользоваться Гуглом, а не повторять теле-белиберду?

В 2013 году, еще до аннексии Крыма и ввода российских войск на Донбасс, объем экспорта из Украины в Россию составлял 14,8 млрд долл., импорта в Украину - 23,1 млрд. После начала конфликта объемы торговли между Украиной и Россией сокращались несколько лет подряд. В 2014 году объем экспорта из Украины в РФ составлял уже 9,8 млрд долларов (-33,7%), а импорта из России - 12,7 млрд (-45%). В 2015 году экспорта в Россию составил 4,8 млрд долларов (-50,7%), а импорт в Украину - 7,5 млрд (-41%).
В 2016 году объемы торговли сократились еще в несколько раз: Украина экспортировала товаров в РФ на 3,6 млрд долларов (-25,6%), а импортировала - на 5,1 млрд (-31,3%). Но уже в следующем году Украина экспортировала в Россию на 9,6% больше товаров - на 3,9 млрд, а РФ, в свою очередь, продала почти на 40% меньше - на 7,2 млрд.
https://ru.slovoidilo.ua/2019/12/23/infografika/jekonomika/torgovlya-ukrainy-rossiej-obemy-2014-2019-godax
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а после зєлєні - хоть потопт...



крок_за_кроком@mykolayovych45 31 мар.

мало того,що Єрмак торгував посадами(впевнений,що
@ZelenskyyUa
отримував долю),так він навіть і не приховує,що теперішня влада веде країну до соціального вибуху - ось в чому сенс сьогоднішньої влади.
тепер стає зрозумілою підтримка Зеленського русньою на виборах.

Отсутствие сотрудничества с МВФ означает дефолт, а дефолт означает наступление России, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1359
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Вертайся? Чтоб 73% дебилов опять целыми днями орали о том что клятый Порох им в штаны насрал? Нет уж, 73% обязаны наслаждаться своим выбором Отсутствие сотрудничества с МВФ означает дефолт, а дефолт означает наступление России, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1985
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Настоящий Президент.

А не обосранный мальчик-пианист из вонючего квартала...
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ну Каламойша же сказал, что рассеей надо мириться. А мириться значит сдаваться.
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И сказать нечего,мужик,поддержал Зе,отбросив личные амбиции!!!!не то,что шлюхи продажные из СН!
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Он не поддержал писюниста, он поддержал Украину Отсутствие сотрудничества с МВФ означает дефолт, а дефолт означает наступление России, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1185
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Справжня політика то не тупий серіальчик.
Тут МВФ не пошлеш...
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Оце так... Тобто, треба бігати, із простягнутою рукою, по світу, продавати землю, а тобі, Петре, злигатися із зеленою наволоччю, щоб ***** не напало? А потім хай народ платить за ваші кредити?
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А ви, ма'ть, знаєте десяток альтернативних варіантів, один другого солодший?
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ну вот дело ПОРОХ говорит про землю и банк! а тут всё из штанов вылазят...аааа....всё пропало...ааааа *** зеля землю продал ааа... хватит ныть! всё *******!
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а отсутствие мозгов означает маразма
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из козломордии замечательные новости приходят))
Цены на нефть по формулам в расеи начали соответствовать отрицательным значениям
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"некоторые политики и олигархи"---- МВФ! Дай денег! А то Путин нападет!
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Ты потренируйся еще, а то у тебя получается, как у Зелинского...😁 Вроде смешно, а денег нет...
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напоминаю!..
та фигура, которую показывает Тимашенко, называется "дефолт", а не то, что вы подумали..
Отсутствие сотрудничества с МВФ означает дефолт, а дефолт означает наступление России, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2888
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Новая методичка у порохоботов, теперь на йульку картинки рисуете, а как же зеленая шмаркля,мир дружба жвачка?
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Афициянт!.. одну косу и лабутены, этому юлеботу!.. а потом, коляской заполировать!
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Шмаркля, хоче співпрацювати з МВФ. А жюля наполягає на дефолті і хоче співпрацювати з кацапами. Отакий мир, дружба та жуйка
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В мене одне питаняя до Порошенка - скільки ти посадив топ-корупціонерів. І до Зеленського вже те саме питання! Пенсії і не буде чим платити якщо не побороти корупцію. Навіщо тоді цей спіч?
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Как это зачем? Петя на дерьме сметану собирает. Он дальновидый *******. Чем больше Зеля накосячит, тем ему лучше. На второй срок будет протискиваться. Уже роет.
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Як риє? Скупає все для захисту від пандемії? КараВУл. А хто заважає так всім іншим, переживальщикам за простий нарід, рити, жлобство?
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Если Крым будет защищать, россияне нападут.
2014
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як би ти не був тупим, гебнявий, то знав би, що Порошенко став президентом набагато пізніше, ніж Крим було окуповано вами
до того ж, він був єдиним політиком, що поїхав у Крим під час його захоплення руснею і намагався цьому протидіяти
так всій луб'янці і перекажи
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Ну понятно, сейчас дефолт, до которого довели процветающую при Порошенко Украину всякие нехорошие политики и олигархи. Пришлось выполнять условия МВФ и разрешить барыжить землей. А зачем было в свою бездарную каденцию набирать те же кредиты МВФ, который требовал вшестеро поднять тарифы для населения? И взял. И поднял! Или тогда тоже дефолт угрожал?
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Олигархи при власти тоже дефолт, уже в дефолте 25 лет живем, экономический геноцид нации сокращения населения за 25 лет на 15 млн., вот это дефолт, за который ни одно олигархическое падло пока не ответило!!!
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порошенко хороший..!!!
Он хороший олигарх...
Сейчас налетят юродивые и тебе это объяснят...
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Порох не исключение, если бы он посадил подельников Януковича, его бы выбрали на второй срок, а так Ахметов и все остальные, кто уничтожал страну при Овоще и при Порошенко чувствовали себя не плохо, как в прочем и сейчас при ЗЕ...
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100% Ахемтов как начал грабить страну при Кучме, так и продолжает это делать при Зеленском и ни одна революция ему не почем, а именно эта гнида дергает за веревочки управления власти любого из избранных президентов...
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прозріли нарешті ? Відсутність співпраці з МВФ означає дефолт, а дефолт означає наступ Росії, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3487
Яке різниця яке прізвище в чергового президента , коли олігархи керують всим ?!
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Зеленая обезьяна спелась с парашенко и его шоблой,преступники обьединились и теперь на Украине можно ставить жирный крест..
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Опус, это у вас на расее - у нас, в Украине! Відсутність співпраці з МВФ означає дефолт, а дефолт означає наступ Росії, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6204
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вот почему то в последнее время, когда Порошенко говорит о дефолте, зарплате и выплате пенсий мне вспоминается дворец Косюка, которому порошенко постоянно давал преференции будучи презиком...

в 2014-м году президент Петр Порошенко назначил Косюка первым заместителем главы администрации президента "для повышения уровня управляемости силовым блоком". Однако того же года освободил бизнесмена и сделал внештатным советником.
Уже в 2016 году Косюк занял 5 строчку в рейтинге украинского Forbes, а его состояние оценивается в миллиард.


Відсутність співпраці з МВФ означає дефолт, а дефолт означає наступ Росії, - Порошенко - Цензор.НЕТ 488





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подняв посты за время правления пороха,риторика такая же,барыга,шоколадный мародер и прочее,вам **** не угодишь!
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клоун не выбрал Украину,просто у рашки денег нет.
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Зеля, а что случилось с Портновым? Куда он закатал свой грязный хавальник? Где обещанная посадка Пороха и вызовы его на "допросы"? Твоё тупое стадо ждёт от тебя "решительных действий", а ты под столом прячешься... Відсутність співпраці з МВФ означає дефолт, а дефолт означає наступ Росії, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4836
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нет ничего ни на Пороха, ни на Гладковского... есть только гонево особо заторможенных зебанариев, продолжающих блеять об "украденных триллиардах"
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Коронавирус помешал плану «сдачи» Украины
Мнения / Общество 01-апр, 19:489 2 919 0

Ошеломительно успешная избирательная спецоперация «Зеленский» имела двух спонсоров-бенефициаров: Коломойский, который хотел вернуть «Приват-банк» и Кремль, который хотел вернуть Украину.

Вся предвыборная кампания Зеленского была построена на позиционировании его как кандидата Партии мира, которая борется с некоей правящей в Украине партией войны.

Эта геббельсовская кремлевская ложь агрессивно внедрялась в украинское сознание почти всеми ведущими украинскими (!) телевизионными каналами, которые контролировались либо путинским гауляйтером Украины Медведчуком, либо Коломойским.

Украинцам целенаправленно внушались два мема.

Первый: все предыдущие 5 лет в Украине у власти была партия войны, а сейчас вы должны голосовать за гуманную партию мира.

Второй: то, что происходит в Украине, - это не агрессия России против Украины, а внутренний конфликт, который украинцы должны решить между собой.

Этот дискурс - альфа и омега российской политической пропаганды, ядро её информационной войны против Украины, войны, в которой на сторону врага перешли захваченные им украинские СМИ. Жертве агрессии навязывался комплекс вины за оказываемое агрессору сопротивление, за то, что ВСУ не отходят с линии разделения сторон и не открывают ихтамнетам путь вглубь Украины.

Допускаю, что Зеленский был действительно так наивен, что искренне верил, что для достижения мира надо просто прекратить стрелять, а кровавый Порошенко почему-то этого не делает. 73% избирателей именно в это и поверили.

Приведя к власти «партию мира», Кремль стремится теперь форсированно реализовать свой план уничтожения украинского государства через «восстановление его территориальной целостности».

Орде не нужно ОРДЛО. Ей нужна вся Украина, снова ставшая Малороссией.

При живом Путине, при его неограниченном ресурсе вооруженных до зубов вежливых зеленых человечков и социальных отбросов, мобилизованных со всех автопомоек глубинной России, «возвращение» Донбасса - контрольный выстрел в голову Украины.

Прекращение огня так и не достигнуто, и десятки перемирий были сорваны Москвой именно потому, что постоянная гибель людей на разделительной линии необходима российским властям как средство психологического давления на Украину с целью заставить ее «воссоединиться» с ОРДЛО.

Стандартная практика террористов: пока вы не примете наши условия, мы будем вас убивать и пытать в подвалах захваченных нами ваших заложников.

ОРДЛО - это чумной барак Русского мира, военно-террористический плацдарм, установленный на территории Украины после провала имперской авантюры Новороссии.

Единственная средство защиты украинской государственности от этой угрозы - изоляция, гигиенический карантин. Демилитаризованная зона с международными миротворцами.

Но кремлевский продюсер Ермак вот уже 10 месяцев последовательно ведет своего дисциплинированного актёра по сценарному плану, прописанному в Москве. (Попутно он вместе со своим восставшим из Ада братом еще приторговывает государственными должностями).

11 марта Ермак сделал еще один очень важный шаг по ползучему присоединению Украины к ОРДЛО. На оперативной встрече со своим новым куратором (Козаком) в Минске он договорился об учреждении своего рода Верхней Палаты будущей Малороссийской Федерации.

10 «сенаторов» от Украины назначат Ермак с Зеленским, а 10 от ОРДЛО - российские оккупационные власти.

Коронавирус помешал намеченному на конец марта окончательному подписанию Украиной предательского документа. Эта заминка привела в бешенство некоего «Родиона», постоянного клоуна в вечерних шоу «итальянского мудозвона».

Обрушившись с руганью на жалких украинских экспертов по вызову, он выдал главную «военную тайну» Кремля: «Не подпишете протокол о Консультативном Совете, не получите шанса на прекращение военных действий».

«Родион» - не просто рядовой доведенный до отчаяния донецкий шахтер/комбайнер. Его превосходительство Родион - крупный дипломат, чрезвычайный и полномочный посол ОРДЛО на минских переговорах. Это Москва срамными устами Родиона впервые так откровенно и цинично подтверждает: «Не присоединитесь к ОРДЛО - будем продолжать вас убивать».

Умри Родион, лучше не скажешь.

АНДРЕЙ ПИОНТКОВСКИЙ
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Коломойский открыто назвал Путина скотиной пока Порошенко отмалчивался, Тимошенко сидела в тюрьме когда Порошенко был министром Януковича, Медведчук доверенное лицо Порошенко. Ложь и враньё, основная черта воров и мародеров.
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проспись уже! за окном 21 век, у людей есть интернет и мозги! твоя лживая гебельская говнопропаганда никому не интересна
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Я уже написал что вы брехуны, не подтверждай лишний раз.
Президент Виктор Янукович назначил Петра Порошенко министром экономического развития и торговли Украины.
https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2012/03/120309_ru_s_poroshenko_yanukovych
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Как сам 5 лет ходил с протянутой рукой, страну только глубже в жопу затолкал, ни одной реформы до ума не довёл, так и сейчас призывает.
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Ори "путензавтранападе" и грабь страну - безотказная схема, 6-й год работает.
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из-за действий Порозха ты не сосешь у маскалей!!!!
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Всегда не понимал Пороха - постоянно игнорировал какие-либо позитивы. Зё - из мухи раздувал слона, при этом выигрывая. И кто-же пришел в команду Порошенко? Впервые Порох начал звучать ка УКРАИНСКИЙ НАБАТ. Похоже, появился достойный чел
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порохоботы а какая разница между вальцманом какламойшей
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Какая разница, между тобой разиянин и козой?
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твой малорос Поросенко много раскудахтался последнее время . Наверное корешь и хозяин Зе разрешил подымать голову .
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Респект Порошенко!! Тогда отстоял Украину и сейчас последовательно действует в интересах народа! паРаше легче торговаться с Зеленским чем с бескомпромисным патриотом!! Мозгов бы Зеленскому больше и он бы не гавкал на Пороха а привлек его в свою команду вместо Ермака и подобных пидаров
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- одне не зрозуміло - чому всі соєві боти пишуть кацапською ?

Більше того - чому вини вихваляють Офшоренка так само , як в рунеті вихваляють ***** ?!
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тому, чмо, что и с русским языком мы все равно - украинцы
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МВФ нічого спільного з інтересами українського народу не має. Навпаки, МВФ вимагало підвищення тарифів, приватизацію, продаж землі, медреформу, скорочення пенсій та соціальних витрат. Кредити МВФ взагалі не йдуть в українську економіку. Вони поповнюють резерви Нацбанку, проте Нацбанк не має права їх витрачати. Тому й ставка по них низька. Нацбанк вкладає ці кошти в облігації США та ЄС. Україна повинна негайно відмовитися від будь-якого співробітництва з МВФ. ( не я, из предыдущих комментов, просто понравилось) Відсутність співпраці з МВФ означає дефолт, а дефолт означає наступ Росії, - Порошенко - Цензор.НЕТ 444
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Классно вам, чуть что все можно свалить на россию И порохоботы - гав гав гав. И лайки друг другу - централизованно
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ха-ха.. Правильный пост - и вы как моськи. Стаей
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Хочу подчеркнуть, что средства, которые будут привлечены, идут на покрытие дефицита бюджета - они идут на выплату пенсий, потому что Пенсионный фонд имеет дефицит. Источник: https://censor.net.ua/n3186155

В этом году должны выплатить 11+ миллиардов по долгам, + будет решение по так называемому "долгу Януковича", а это ещё 4,5 миллиарда, МВФ даст 8...может быть...у Свинки опять провалы в арифметике?

Отсутствие МВФ означает дефолт страны. А дефолт означает российское наступление. Источник: https://censor.net.ua/n3186155

Нахера России дефолтная Украина?
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Петя уже третий десяток лет старается, чтобы Украина сохранила свои лидирующие позиции в хвосте Европы. Так что ему можно верить.
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Налетели Зеботы и Порохоботы, доказывают друг дружке какой сорт Г овна лучше Відсутність співпраці з МВФ означає дефолт, а дефолт означає наступ Росії, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7520 Я например , разницы не вижу . Відсутність співпраці з МВФ означає дефолт, а дефолт означає наступ Росії, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7794 Закон о продаже земли , без референдума , это государственное преступление МВФ не ставило этот закон ,как условие , еще раз повторюсь это Зеленые хотелки под Феодалов Відсутність співпраці з МВФ означає дефолт, а дефолт означає наступ Росії, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7794
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