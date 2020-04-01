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 Политика Украины
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 Зеленский подписал антикризисный закон, предусматривающий отмену акциза для антисептиков и повышение выплат медикам

Президент Владимир Зеленский подписал закон об обеспечении дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавируса, который парламент принял 30 марта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

Отмечается, что документом предусмотрены дополнительные социальные и экономические гарантии для поддержки граждан и бизнеса в условиях противодействия распространению коронавируса в Украине.

Закон, в частности, предусматривает доплату в размере до 300% заработной платы медикам и другим работникам, задействованным в лечении больных COVID-19, а работникам социальной защиты населения, оказывающих услуги гражданам, находящимся дома, - до 100% заработной платы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Принятый Радой антикризисный законопроект приведет к потере местными бюджетами 12,4 млрд грн, - Кличко

Кроме того, правительство получает право на период карантина устанавливать предельные цены на товары противоэпидемического назначения и социально значимые товары. Закон также предусматривает, что операции по ввозу в Украину лекарств, медицинских изделий и оборудования для противодействия COVID-19 и их поставки освобождается от уплаты НДС.

Закон, который подписал глава государства, позволит также решить вопрос с обеспечением антисептиками - установлен нулевой акциз и упрощены админпроцедуры производства и закупок спирта для дезинфекторов.

Документом предусмотрена и выплата помощи по частичной безработице работникам малых и средних предприятий, для которых будут сохранены рабочие места во время карантина. Кроме того, упрощается оформление дистанционной работы - работники имеют право распределять рабочее время по своему усмотрению, а выполнение дистанционной работы не приводит к каким-либо ограничениям трудовых прав или уменьшению зарплаты. Все социальные выплаты на период карантина будут продолжены автоматически - гражданам не нужно подвергать себя опасности и являться в соответствующие учреждения.

Важен также предусмотренный законом запрет повышать процентные ставки по всем кредитным договорам. А потребительские кредиты, взятые до 2017 года, временно освобождаются от штрафов и пени.

Также читайте: Зеленский подписал два закона об упрощении закупок лекарств

Документом предусмотрено и увеличение лимитов для групп плательщиков единого налога физических лиц - предпринимателей: первая группа - с 300 тыс. до 1 млн грн, вторая группа - с 1,5 млн до 5 млн грн, третья группа - с 5 млн до 7 млн ​​грн.

Напомним, 30 марта Верховная Рада Украины внесла изменения в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19.

Принятый закон № 540-IX вносит изменения в Налоговый, Таможенный и Гражданский кодексы, Кодексы законов о труде, об административных правонарушениях, в законы "О занятости населения", "О банках и банковской деятельности", "О государственном регулировании производства и объема спирта этилового, коньячного и плодового" и др.

Читайте также: Зеленский подписал Закон о противодействии коронавирусу

Источник: https://censor.net.ua/n3186153
 
 
 Топ комментарии
 
Счастье - это видеть вора на нарах, а не в Омане
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Рік тому 73% поїхали в Хуженебувалію, але їх водій завіз в Язаньогонеголосовалію...
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Счастье - это видеть вора на нарах, а не в Омане
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Ви вже всі гроші протринькали в турборежимі рехформатори уєві?
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Ишак, а как там экономический прорыв, на пороге которого Украина была в октябре 2019 г.?
Ты тогда об этом верещал как недорезанный.

Так кады прорыв? Зеленский подписал антикризисный закон - Цензор.НЕТ 7515
Или мы отходим назад, чтоб лучше разбежаться?
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Так и было, Украина тогда ещё развивалась благодаря клятой порохоботской ВР которая только ушла, но спустя несколько месяцев когда зебилоиды полноценно захватили власть в стране все встало на круги своя

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Втрачене десятиліття. Янукович, Порошенко, Зеленський перетворили Україну в Руїну.
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Рік тому 73% поїхали в Хуженебувалію, але їх водій завіз в Язаньогонеголосовалію...
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родной, из перечисленных тобой трех - при одном был экономический рост, при двух других - экономический спад.

сказать, при ком был рост?
или догадаешься?
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если МВФ кредит не даст, денег в казне нет, пенсии платить нечем. учителя вообще прифуеют - вместо 4000 баксов, будут давать по 800 гривен, и доллар будет по 100. вот тогда задёргаются. а я бы (вот такой плохой непатриот) кредита бы зеле не дал - он его всё-равно Каломойскому отдаст, люди этих денег не увидят. а там и перевыборы...
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спадковість злочинної влади збергігається якщо народ аполітичне і несвідоме стадо
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А ще була днями інформація - рішення про надання "канікул" по сплаті відсотків по кредитам приймають безпосередньо в самому банку... Зеленский подписал антикризисный закон - Цензор.НЕТ 24
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я не понял, так за производство самогона, и изготовлении на его основе антисептика, будут давать "Медаль за борьбу с кароновирусом"?!
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Тільки через подання для нагородження від місцевої офіційної влади... Зеленский подписал антикризисный закон - Цензор.НЕТ 3097
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Ти і є криза, тому Імпічменту тобі не уникнути
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не буде ніякого імпічменту ... заспокойтесь Зеленский подписал антикризисный закон - Цензор.НЕТ 6162
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буде, буде... вбивство українців коронавірусом дорого коштуватиме зеленому лиходію
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а це він їх і короновірусом ...? Зеленський підписав антикризовий закон, який передбачає скасування акцизу для антисептиків і підвищення виплат медикам - Цензор.НЕТ 2429
П.С - а китайців і італійців теж він ...?
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Чому зелений недоумок запустив в Україну до 200 тис укро-туристо/заробітчано БЕЗ ТЕСТУВАННЯ ( а по суті інфікував цілу країну ) !!? Від початку епідемії у Китаї в нього було 3 міс. Треба було готуватися до епідемії - закуповувати тест-системи, необхідні ліки, медспорядження для лікарів, готувати місця/табори для прибуваючих з-за кордону. Але недолуга зелена влада лише піарилася у Санжарах.

20.03.20 Чому не введено карантин для тих, хто повертається з "заражених" країн? 100% інфікованих - це приїхали з-за кордону, - Ігор Луценко
https://censor.net.ua/ua/news/3182926/*****************************************************************************************************
"Просмотрел утвержденный правительством перечень лекарств…Взять и наплевать на все рекомендации практических врачей Китая, Франции, США... Тех людей, которые уже столкнулись с этой бедой. Ни один ! из рекомендуемых ими препаратов в этот перечень не вошел. НИ ОДИН. Источник: https://censor.net.ua/n3183382

Таким чином, показник виявлення нових хворих на коронавірус у місті повернувся до позначки 19 березня, коли хвороба почала дуже швидко поширюватися в Нью-Йорку. Це змусило владу штату і міста 22 березня обмежити пересування для жителів. Серед вжитих заходів - закриті школи, заборона будь-яких зборів і масове тестування. Джерело: https://censor.net.ua/ua/p3184456

23.03.20 Масове тестування і велика кількість апаратів ШВЛ, - експерти пояснили "аномально" низьку смертність від коронавірусу в Німеччині https://censor.net.ua/ua/news/3183517/masove_testuvannya_i_velyka_kilkist_aparativ_shvl_eksperty_poyasnyly_anomalno_nyzku_smertnist_vid_koronavirusu
Німеччина зараз є однією з найбільш уражених пандемією коронавірусу державою у світі. Водночас у країні спостерігається "аномально" низька кількість смертей: 44 загиблі на 15 320 випадків зараження (близько 0,3% летальності) станом на ранок 20 березня

Атена П'ятак, 32 роки, Чехія. Чехії на 18 березня протестовано 9402. А скільки в Україні? Ми дуже переживаємо за Україну, там наші батьки та родичі. Источник: https://censor.net.ua
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1 - не допустити повернення , в країну , її громадян ніхто не має права - це не законно !
2 - самі тест - системи появилися не так давно , пару місяців назад їх і не було толком
3 - за кородоном майже 6 млн громадян України , це так , якщо хтось забув ...
4 - треба визнати, що Україна не найгірше бореться з короною ...Не найкраще, але теж не такий треш як в Швеції чи Білорусії, чи Туркменостані... Все могло бути значно гірше .
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Все брехня.
1. хто ж каже не впустити громадян ?

недоумок запустив в Україну до 200 тис укро-туристо/заробітчано БЕЗ ТЕСТУВАННЯ
2. тест зявився давно :

Перші тест системи були в Україні вже давно, але їх навіть і не думали застосовувати.

05 лютого 2020, середа, 17:07
Перші тести для виявлення коронавірусу прибули в Україну, - МОЗ
Міністерство охорони здоров'я заявляє, що перші тести для виявлення коронавірусу прибули в Україну, хоча в регіонах вони можуть з'явиться з невеликою затримкою, і аналізи на перевірку будуть відправляти в Київ. https://ukranews.com/ua/news/682161-koronavyrus-v-ukraynu-pryshly-test-systemy-dlya-opredelenyya-vyrusa 3. Повторюю : в Україну за наказом зеленського було допущено не 6 млн, а 200 тис БЕЗ ТЕСТУВАННЯ. Треба було готуватися до епідемії - закуповувати тест-системи, необхідні ліки, медспорядження для лікарів, готувати місця/табори для прибуваючих з-за кордону. Але недолуга зелена влада лише піарилася у Санжарах.
4. треба визнати, що Україна не найгірше бореться з короною .

Не найгірше ? Німеччина зараз є однією з найбільш уражених пандемією коронавірусу державою у світі. Ну, це ми побачимо за 2-3 тижні. Я ж кажу зеленському не уникнути Імпічмента:

4 чи 5 тістів зробили щоб виявити коронавірус. Що за тести завозить влада зелених клоунів? 27.03.20 15:14
Поки чекав результат тесту, мій організм сам поборов коронавірус, - гравець баскетбольної збірної України Бобров
https://censor.net.ua/ua/news/3184880/********************************************************************************************************

Водночас у країні спостерігається "аномально" низька кількість смертей: 44 загиблі на 15 320 випадків зараження (близько 0,3% летальності) станом на ранок 20 березня
Атена П'ятак, 32 роки, Чехія. Чехії на 18 березня протестовано 9402. А скільки в Україні? Ми дуже переживаємо за Україну, там наші батьки та родичі. Источник: https://censor.net.ua
27.03.20 Тестувати на коронавірус потрібно 240 тис. осіб на тиждень, ми тестуємо 1 тис, - в.о. директора ЦГЗ Кузін https://censor.net.ua/ua/news/3184998/testuvaty_na_koronavirus_potribno_240_tys_osib_na_tyjden_my_testuyemo_1_tys_vo_dyrektora_tsgz_kuzin


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Скромно. И очень обтекаемо. А пенсам таки дадут по тысче? И ли как Юля - главное пообещать?
Бабушка беспокоится- не хочу её расстраивать.
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Ага, дадут... Напечатают и дадут. Сколько вам? А вам? Не вопрос, щас еще напечатаем!
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Зеленский подписал антикризисный закон - Цензор.НЕТ 8342

Морские порты Украины увеличили экспорт пшеницы за неделю почти на 70%. Это произошло в течение всего одной недели марта, уже в разгар эпидемии коронавируса в мире и уже во время введенного карантина в Украине. Из украинских портов ушло пшеницы - 284 тыс. т, или на 67% больше, чем неделю назад. Так выглядят ТОП-3 направления экспорта: Египет - 194 тыс. тонн. Китай - 193 тыс. тонн. Йемен - 76 тыс. тонн.
После такой статистики возникает всего один вопрос: разве продукция сельского хозяйства не является стратегическим запасом в Украине, особенно во время нестабильности и закрытия границ?
Можно провести параллель с распродажей масок и другой защиты в течение января-февраля 2020 года, когда было понятно, что эпидемия затронет весь мир.
Вопрос еще один: будет ли урожай в 2020 году таким как в 2019-м и не повлияет ли пандемия COVID-19 на сбор этого же урожая, ведь это рабочая сила, то есть люди, которые так или иначе подвергаются смертельной опасности.
Итог - непутевые и абсолютно мародерского действия власти, отсутствие реакции на действия отдельных трейдеров ведут нашу страну к кризису абсолютно во всех сферах жизни. Особенно в такие тяжелые и нестабильные времена для страны...
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Вы, ребята, понимаете что происходит? Завтра, как сегодня, вы останетесь не только без масок. Завтра вы останетесь без хлеба. И Вася Шевченко f77d76ba ни хрена не шутит... Шутит у нас только презик
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***, такое впечатление. что никто нихрена не понимает
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по крайней мере тушонка в АТБ осталась только по 100+
кто не дурик - тот готовится
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"...правительство получает право на период карантина устанавливать предельные цены на товары противоэпидемического назначения и социально значимые товары."

На практике это означает, что маски в аптеках будут уже по 30 гривен, а не по 25 вместо 1,25 грн в конце 2019 г.
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сегодня лимоны по 120 а чеснок по 169....торжество рыночной экономики
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Зашёл на сайт- посмотрел. Лимоны по 80. Но тоже очень много. Их цена- 1,5 евро примерно.
https://metro.zakaz.ua/ru/metro28255100000000/%D1%84%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82-%D1%86%D0%B8%D1%82%D1%80%D1%83%D1%81/
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трепло, участвующим в борьбе с эпидемиями медикам и так положены эти выплаты,
кроме того, зеленский кидала, сколько оно трепалось про готовность и прочее
зеленскому следует у
йти в отставку
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Треба визнати , що Україна не так вже погано бореться із вірусом !
Не найкраще, але теж не такий треш як в Швеції чи Білорусії, чи Туркменостані.
Загалом, типу середнячка. Могло бути значно гірше ... Принаймні по цифрах !
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когда в апреле ты делаешь то что надо было в феврале....
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Закон, который подписал глава государства, позволит также решить вопрос с обеспечением антисептиками - установлен нулевой акциз и упрощены админпроцедуры производства и закупок спирта для дезинфекторов.- усю водку 40 оборотов продавать как антисептик и снизить цену на час карантина ровно на 40% Зеленський підписав антикризовий закон, який передбачає скасування акцизу для антисептиків і підвищення виплат медикам - Цензор.НЕТ 6071
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Та на бумаге можно и зп медикам повышать, и пенсам добавить и комуналку просубсидировать. Вопрос только в том, откуда деньги взять и сколько ещё продлится эта агония. В 1 кв. опять недопоступление в бюджет 27 млрд и станок печатный походу включают. Ну что, зе!лекторат, пристегнуть ремни, приготовится к столкновению! Щас вы узнаете, что хуже - можно, да и ещё как. Клоун, перестань надувать щеки и бросаться деньгами которых нет! Уходи, пока не поздно!
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Зе!ля так смело, резко и щедро отменяет и повышает, как вроде у него бабки есть)) Дурики очнитесь, не будет никаких повышений, так как через пару месяцев бюджет будет пуст. В крайнем случае напечатают денешки.
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На кордоні перевірятимуть військовозобов'язаних, чи не ухилялися вони від служби.
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Молодцы, всё верно.
Ну и зрада, конечно же, антисоевая.
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