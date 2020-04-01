EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Киевские новости, Авто
  2442  10
Все про:авто (3715) дороги (1924) Киев (18843) скорость (50)

 В Киеве на 7 участках дорог разрешено движение со скоростью до 80 км/час

С 1 апреля до 1 ноября в Киеве на ряде дорог разрешается движение транспорта со скоростью до 80 км/час.

Об этом сообщает Центр организации дорожного движения, информирует Цензор.НЕТ.

Увеличена допустимая скорость движения на семи участках:

  1. просп. Р. Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака)
  2. ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков)
  3. Надднепрянское шоссе;
  4. Набережне шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе)
  5. Столичне шоссе (до ул. академика Заболотного)
  6. ул. Саперно-Слободская (от ул. Гринченко до Южного моста)
  7. просп. Н. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Систему автоматической фиксации превышения скорости в Киеве запустят 1 мая, - Геращенко

На этих участках установлены дорожные знаки "Ограничение максимальной скорости движения до 80 км в час".

Источник: https://censor.net.ua/n3186150
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
У тебя есть автомобиль и в каком городе если что живёшь ?
 показать весь комментарий
 
А на проспекті Перемоги дозволено 50 км на годину, хто перевищить, поповнюватиме бюджет, щоб зацікавлені особи могли з того бюджету черпати
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиКиевские новости
 
 
 
 
 
 вверх