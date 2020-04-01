 В Киеве на 7 участках дорог разрешено движение со скоростью до 80 км/час

Об этом сообщает Центр организации дорожного движения, информирует Цензор.НЕТ.
Увеличена допустимая скорость движения на семи участках:
- просп. Р. Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака)
- ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков)
- Надднепрянское шоссе;
- Набережне шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе)
- Столичне шоссе (до ул. академика Заболотного)
- ул. Саперно-Слободская (от ул. Гринченко до Южного моста)
- просп. Н. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).
На этих участках установлены дорожные знаки "Ограничение максимальной скорости движения до 80 км в час".