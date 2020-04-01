 В Киеве на 7 участках дорог разрешено движение со скоростью до 80 км/час

Об этом сообщает Центр организации дорожного движения, информирует Цензор.НЕТ.

Увеличена допустимая скорость движения на семи участках:

просп. Р. Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака) ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков) Надднепрянское шоссе; Набережне шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе) Столичне шоссе (до ул. академика Заболотного) ул. Саперно-Слободская (от ул. Гринченко до Южного моста) просп. Н. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).

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На этих участках установлены дорожные знаки "Ограничение максимальной скорости движения до 80 км в час".