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Все про:ВСУ (502) Хомчак (104)

 В процессе реформы в ВСУ сократят 17 генеральских должностей, - Хомчак

В процессе реформы в Вооруженных силах Украины сократятся 17 генеральских должностей, заявил главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак.

"Предполагаю, что сейчас удивлю многих наших критиков. В процессе нынешней реформы в нашей армиие сокращается 17 генеральских должностей", - сказал он в интервью информагентству Минобороны Украины "АрмияINFORM", опубликованном в среду, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кроме того, Хомчак отметил, что в Верховную Раду подан законопроект о реформе генеральских званий.

"Мы предложили нашим законодателям ввести генеральские звания с национальными особенностями, а именно: однозвездочный, как в НАТО, бригадный генерал, двухзвездочный - генерал-хорунжий, трехзвездочный - генерал-поручик, и четырехзвездочный - генерал. К сожалению, не все депутаты к военным готовы прислушиваться, но мы продолжаем убеждать: это предложение базируется как на нашем историческом наследии, так и на мировой практике", - пояснил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский назначил новое командование ВСУ: Главнокомандующий - Хомчак, Начальник Генштаба - Корнейчук, Командующий Объединенными силами - Наев

Источник: https://censor.net.ua/n3186146
 
   
 Топ комментарии
 
ну,во время военной агрессии уменьшение количества генералов то дело такое...зависит от того ,какую цель преследуют-сьэкономить или обезглавить армию...
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знімай погони, гнидо..... ти перший В процессе реформы в ВСУ сократят 17 генеральских должностей, - Хомчак - Цензор.НЕТ 5970
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Подал бы ты в отставку. Очень желаю... - а вдруг проверят: где же ты был в 2014-м?
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знімай погони, гнидо..... ти перший В процессе реформы в ВСУ сократят 17 генеральских должностей, - Хомчак - Цензор.НЕТ 5970
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В Вооруженных Силах Украины служат 110 генералов

Список военачальников США - перечисление четырёхзвездочного офицерского состава Соединенных Штатов. В настоящего время служат 40 высших офицеров: 11 в Армии, 4 в Корпусе морской пехоты, 9 в ВМС, 14 в ВВС, 2 в Береговой охране.
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Количество генералов и адмиралов в вооруженных силах СШАВ процессе реформы в ВСУ сократят 17 генеральских должностей, - Хомчак - Цензор.НЕТ 8953В процессе реформы в ВСУ сократят 17 генеральских должностей, - Хомчак - Цензор.НЕТ 8953bmpdFebruary 25th, 2016
Исследовательская служба Конгресса США (Congressional Research Service) 18 февраля 2016 года выпустила любопытный доклад "Report to Congress on General and Flag Officers in the U.S. Armed Forces" (автор Lawrence Kapp) о количестве генералов и адмиралов в вооруженных силах США ( доклад в PDF ).

Согласно докладу, на декабрь 2015 года на действительной службе в вооруженных силах США насчитывалось 896 генералов и адмиралов (плюс еще 19 выведенных за штат) - 319 в армии, 277 в ВВС, 217 в ВМС и 83 в корпусе морской пехоты. Это на 66 единиц меньше предельной определенной штатной численности генералов и адмиралов. Вместе с тем, процентном отношении к численности вооруженных сил США количество генералов и адмиралов сейчас на 43% выше, чем в 1965 году.
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Часто утверждается, что в США всего 40 генералов, а у нас 300, и поетому мол всё так плохо. Это дважды неверно.
В процессе реформы в ВСУ сократят 17 генеральских должностей, - Хомчак - Цензор.НЕТ 380 в США 896 генералов а не 40
В процессе реформы в ВСУ сократят 17 генеральских должностей, - Хомчак - Цензор.НЕТ 380 в Украине 111 генералов а не 300Готовы к шокирующим фактам? Поехали!


"""За станом на початок 2016 року в Збройних силах США у відповідності до законодавства країни перебувало на дійсній військовій службі 39 офіцерів у ранзі 4-х зіркових генералів та адміралів. Зокрема, 12 чоловік проходили службу в армії, 3 - у морській піхоті, 11 - у ВМС США, 12 - у ПС США та 1 - у Береговій охороні країни."""
Обратите внимание, что именно понимается под словом "генерал". В данном контексте это четырёхзвёздный генерал, который в американской системе называется просто "General". Вот их - 39.
Он соответствует флотскому адмиралу. Ниже генерал-лейтенант и генерал-майор. Выше - генерал армии. Есть ещё бригадные генералы, но их вообще за людей не считают. Это то шо называется в целом генералитет.
В украинской системе ему точно соответствует генерал-полковник на мой взгляд. После натовской реформы 2016 у него четыре звезды, что ещё более важно, он соответствует адмиралу, и находится между генерал-лейтенантом и генералом армии.
Так вот их у нас - ЧЕТЫРЕ, против, соответственно, сорока.
Нечестность сравнения заключается, собственно, в том что сравнивается одно конкретное высшее генеральское звание с целиком генералитетом как таковым. Но даже при етом, заметьте, 40/100 кажется не очень суровым разрывом и приходится врать про тристапаркетныхгенералов, ведь триста куда более впечатляет, не правда ли.
А теперь посмотрим на общую численность генералитета США:
""'Согласно цифрам из доклада, в ВС США насчитывается 896 генералов и адмиралов. К ним относятся командующие армией, военно-воздушными силами, военно-морскими силами и корпусом морской пехоты. Самый многочисленный генеральский штаб в армии США, в нем насчитывается 319 генералов. За ним идет воздушное командование, тут насчитывается 277 генералов и адмиралов. ВМС насчитывает 217 командиров. А вот самый малочисленный штаб - у морских пехотинцев, у них всего 83 генерала и адмирала."""'''
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ну,во время военной агрессии уменьшение количества генералов то дело такое...зависит от того ,какую цель преследуют-сьэкономить или обезглавить армию...
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Любое желание необходимо воплотить в Жизнь . С учетом Мировой Практики и Национальной истории.Выбросить советский период, - как насажденный .
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Зеленский генералов плодит, Хомчак их сокращает.Реформа ВСУ по Коломойскому./Зеленский присвоил звание генерал-майора Юлии Лапутина.Она - заместитель начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности. 26 марта 2020.
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Подал бы ты в отставку. Очень желаю... - а вдруг проверят: где же ты был в 2014-м?
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Места, как всегда продаются? Кто занёс, тот остался хенералом?
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Это что за должности такие,что можно безболезненно сократить,в период войны?😂
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Всего-то, должно быть из расчета один генерал на 10 тыс. человек личного состава + штаб = реальное количество генералов.
А сколько ИХ, 500 инералов или больше?
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Генералов потом. Там адмиралов столько что адмирал Нахимов в гробу кидается!
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двухзвездочный - генерал-хорунжий, трехзвездочный - генерал-поручик,Источник: https://censor.net.ua/n3186146 - тобто генерал-хорунжий буде , але лейтенант так і залишиться лейтенантом ?
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интересно, как они теперь после сокращения харчеваться будут!!?? они согласны с такой постановой вопроса!??
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Давать звание генерал только после года службы на передке!
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Только 17? В Украине более пятисот генералов в армии, прокуратуре, ментов, таможне .... Где у нас только генералов нет, мозгов только нет.
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