 В процессе реформы в ВСУ сократят 17 генеральских должностей, - Хомчак

"Предполагаю, что сейчас удивлю многих наших критиков. В процессе нынешней реформы в нашей армиие сокращается 17 генеральских должностей", - сказал он в интервью информагентству Минобороны Украины "АрмияINFORM", опубликованном в среду, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Кроме того, Хомчак отметил, что в Верховную Раду подан законопроект о реформе генеральских званий.
"Мы предложили нашим законодателям ввести генеральские звания с национальными особенностями, а именно: однозвездочный, как в НАТО, бригадный генерал, двухзвездочный - генерал-хорунжий, трехзвездочный - генерал-поручик, и четырехзвездочный - генерал. К сожалению, не все депутаты к военным готовы прислушиваться, но мы продолжаем убеждать: это предложение базируется как на нашем историческом наследии, так и на мировой практике", - пояснил он.
Список военачальников США - перечисление четырёхзвездочного офицерского состава Соединенных Штатов. В настоящего время служат 40 высших офицеров: 11 в Армии, 4 в Корпусе морской пехоты, 9 в ВМС, 14 в ВВС, 2 в Береговой охране.
Исследовательская служба Конгресса США (Congressional Research Service) 18 февраля 2016 года выпустила любопытный доклад "Report to Congress on General and Flag Officers in the U.S. Armed Forces" (автор Lawrence Kapp) о количестве генералов и адмиралов в вооруженных силах США ( доклад в PDF ).
Согласно докладу, на декабрь 2015 года на действительной службе в вооруженных силах США насчитывалось 896 генералов и адмиралов (плюс еще 19 выведенных за штат) - 319 в армии, 277 в ВВС, 217 в ВМС и 83 в корпусе морской пехоты. Это на 66 единиц меньше предельной определенной штатной численности генералов и адмиралов. Вместе с тем, процентном отношении к численности вооруженных сил США количество генералов и адмиралов сейчас на 43% выше, чем в 1965 году.
в США 896 генералов а не 40
в Украине 111 генералов а не 300Готовы к шокирующим фактам? Поехали!
"""За станом на початок 2016 року в Збройних силах США у відповідності до законодавства країни перебувало на дійсній військовій службі 39 офіцерів у ранзі 4-х зіркових генералів та адміралів. Зокрема, 12 чоловік проходили службу в армії, 3 - у морській піхоті, 11 - у ВМС США, 12 - у ПС США та 1 - у Береговій охороні країни."""
Обратите внимание, что именно понимается под словом "генерал". В данном контексте это четырёхзвёздный генерал, который в американской системе называется просто "General". Вот их - 39.
Он соответствует флотскому адмиралу. Ниже генерал-лейтенант и генерал-майор. Выше - генерал армии. Есть ещё бригадные генералы, но их вообще за людей не считают. Это то шо называется в целом генералитет.
В украинской системе ему точно соответствует генерал-полковник на мой взгляд. После натовской реформы 2016 у него четыре звезды, что ещё более важно, он соответствует адмиралу, и находится между генерал-лейтенантом и генералом армии.
Так вот их у нас - ЧЕТЫРЕ, против, соответственно, сорока.
Нечестность сравнения заключается, собственно, в том что сравнивается одно конкретное высшее генеральское звание с целиком генералитетом как таковым. Но даже при етом, заметьте, 40/100 кажется не очень суровым разрывом и приходится врать про тристапаркетныхгенералов, ведь триста куда более впечатляет, не правда ли.
А теперь посмотрим на общую численность генералитета США:
""'Согласно цифрам из доклада, в ВС США насчитывается 896 генералов и адмиралов. К ним относятся командующие армией, военно-воздушными силами, военно-морскими силами и корпусом морской пехоты. Самый многочисленный генеральский штаб в армии США, в нем насчитывается 319 генералов. За ним идет воздушное командование, тут насчитывается 277 генералов и адмиралов. ВМС насчитывает 217 командиров. А вот самый малочисленный штаб - у морских пехотинцев, у них всего 83 генерала и адмирала."""'''
А сколько ИХ, 500 инералов или больше?
https://censor.net.ua/photo_news/3186060/pogibshie_geroi_marta_2020
Герої не вмирають!
https://www.youtube.com/watch?v=M34tKv9TKuw