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 Судьи и сотрудники аппаратов судов вынуждены сами обеспечивать себя средствами защиты, - пресс-секретарь Лысенко

Из-за недофинансирования украинские судьи испытывают дефицит средств индивидуальной защиты - только 3% из них обеспечены медицинскими масками.

Об этом в эксклюзивном интервью hromadske сообщила пресс-секретарь Судебной власти Украины Оксана Лысенко, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, "проблема переведена на самих судей и самих работников аппаратов судов". "И это накладывает на судей личную ответственность - как обеспечить безопасную работу в условиях пандемии", - сказала Лысенко.

Она отметила, что из-за дефицита бюджета Высший совет правосудия обращался к правительству. Также суды испытывают значительный дефицит кадров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчину в Сумах оштрафовали на 17 тыс. грн за поход в магазин без маски

"Дефицит кадров сегодня составляет 2 тыс. судей - это 30% от штатной численности судей. А это значит - увеличение времени рассмотрения дел и естественная усталость наступает", - рассказала Лысенко.

В Судебной власти объяснили, что по "Конституции" деятельность судов не может быть прекращена даже в условиях чрезвычайного и военного состояний. В то же время особый режим позволяет отложить несрочные заседания, проводить их без участия сторон или в режиме видеоконференции.

"В частности Высший совет правосудия рекомендовал ввести в судах дежурство судей, отправить большинство работников на дистанционную работу, но уже судебные учреждения установили режим работы самостоятельно", - добавила пресс-секретарь.

Напомним, во всех 227 судах, органах и учреждениях системы правосудия, находящихся под охраной Службы судебной охраны, сотрудники ССО находятся в защитных масках, очках и перчатках. Каждый пункт пропуска обеспечен средствами для дезинфекции рук и предметов. Всем без исключения работникам и посетителям учреждений системы правосудия проводится дистанционная термометрия. Всего с начала карантинных мероприятий сотрудники Службы судебной охраны провели температурный скрининг почти 49 тысячам работников и посетителей судебных учреждений. 224 из них отказали в допуске в связи с повышенной температурой и признаками респираторных заболеваний.

Также читайте: Суд Кривого Рога оштрафовал на 17 тыс. грн продавщицу за работу без маски

Источник: https://censor.net.ua/n3186145
 
 
 Топ комментарии
 
Просто беспредел!
Ладно там всякая шушваль, вроде врачей и медсестер, но судьи!
Судьи и сотрудники аппаратов судов вынуждены сами обеспечивать себя средствами защиты, - пресс-секретарь Лысенко - Цензор.НЕТ 1200
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Не збідніють. Мало того що зарплатня яка, плюс хабарі- так в кожного ще й бізнес.
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Не збідніють. Мало того що зарплатня яка, плюс хабарі- так в кожного ще й бізнес.
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судья и стыд - понятия диаметрально противоположные !
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Смолы им горячей за пазуху. Лексусы и сто квартир себе покупать у них бабло есть, а на маски нету. Ой, сироты!!!!! Значит народ за свои деньги покупает втридорога маски, а эта сраная ылита требует к себе еще и особенного отношения!
Сволочизм этих дряней переходит все границы!
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я сегодня уже говорил, что эти хмыри еще нас переживут (деньги есть, умение пропетлять зашито в BIOS)...
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Просто беспредел!
Ладно там всякая шушваль, вроде врачей и медсестер, но судьи!

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не вынуждены, а обязаны . Могли и больницам помочь гуманитарной помощью
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Судьи те еще жлобы. Последнее будут забирать.
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от наглота, що небудь - аби на халяву Судьи и сотрудники аппаратов судов вынуждены сами обеспечивать себя средствами защиты, - пресс-секретарь Лысенко - Цензор.НЕТ 6619
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Бедные несчасные украинские судьи - они за свой счет должны покупать маски, получая нищенскую з/п в каких то там 50 тыщ грн...
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они, между прочим, государством официально приравнены к бомжам - их даже хоронят за счет казны Судьи и сотрудники аппаратов судов вынуждены сами обеспечивать себя средствами защиты, - пресс-секретарь Лысенко - Цензор.НЕТ 1789
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до речі, в Зеленського сьогодні професійне свято - День дурака
хтось привітав?
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та ну на. професійне свято у нього і його лохів буде 21 квітня - День Двбйоба..
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И что с того? Остальные люди тоже себя вынуждены сами обеспечивать. Сотрудники судов что - особенные? Они не медики.
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Неужели судьи с з\платами под 100 000грн. потратились на копеечные маски.
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ну а шо?только приветствую...почему то санитарки и медсестры могут себе позволить купить,а судьи нет?
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Попытался им посопереживать...
Не выходит!!! шо делать не знаю...
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Пусть даже если и сдохнут то только будет лучше для просто людей так мы их уже ненавидим за причинённое нам простолюдинам горе и безнаказанность власть имущих
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***, а все остальные на государственной дотации. Мне только в двери позвонили - принесли маски и костюмы. Еле отбрехался - полная кладовка. Думаю, надо скинутся НАРОДНЫМ - не проживут без нас
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Торбы открывайте в которых хабари напаковали и обеспечивайтесь ты смотри твари какие медикам средств защиты нехватает. А тут еще эти пидо-ы повылазили пшн
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с их зарплатами, взятками и статками плакать еще о невьідаче масок и Ко. губоазакаточную машинку не хохо?
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Это еще что. Вот Новость:
Ну вы и ср@те, господа прокуроры! В ГПУ решили закупить 37 тыс рулонов туалетной бумаги

В разгар коронавирусного карантина Офис генерального прокурора объявил тендер по закупке туалетной бумаги и бумажных полотенец на 390 тысяч гривен.
Об этом сегодня пишут «Украинские новости» со ссылкой на данные в системе публичных закупок ProZorro.
Уточняется, что тендер объявлен 27 марта, а аукцион состоится 14 апреля.
В тему - Российские туристы тащат из турецких отелей даже туалетную бумагу - Stern. Видео
Офис генпрокурора хочет купить 36 тысяч рулонов туалетной бумаги «Обухов», 900 упаковок (в упаковке 4 шт.) двухслойной туалетной бумаги DoDomy (в сумме 36,9 тысяч рулонов), 200 упаковок трехслойной туалетной бумаги Zewa Delux, 5 600 упаковок бумажных полотенец и 2 000 пачек салфеток.
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Бедолахи , а как же за свои Кровные , да Маски , - Возместить по Типу командировочных.
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Как вопила племянница Главы судебной администрации Холоднюка Роксолана:

"От при\ду в село - всім роскажу! Всьому селу розкажу, що мій дядько злодій!
Сьогодні на одних олівцях 7 тисяч вкрав!"
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Пысы.
Село Сосуливка Чертковского района.
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СУДЬИ! А ВЫ НЕ ОХРЕНЕЛИ??? А ЧЕМ ВЫ ЛУЧШЕ ЛЮБОГО ЖИТЕЛЯ УКРАИНЫ-ПОБЕГАЙТЕ ПО АПТЕКАМ И В ИНТЕРНЕТЕ ОНИ ЕСТЬ, А ТО ПРИВЫКЛИ ЧТО ВАМ ВСЕ ЗАНОСЯТ, МОЖЕТ НА ЗЕМЛЮ ПОРА СПУСТИТЬСЯ, ПРОДАЖНЫЕ ВЫ НАШИ?
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Ці тварі в мантіях кіпішують не тому, що не можуть купити у звичайній аптеці звичайного намордника, вони кіпішують через те, що їх не забезпечили самими надійними, не такими як для простолюдинів.
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ну наглецы ,при таких зарплатах может вам ***** еще еду бесплатно с ресторанов возить ,твари..
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Бедненькие...
У нас медработники вынуждены сами себя средствами защиты обеспечивать.
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Как говорится, к этим потерям мы готовы...)
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черте что..
всем просто так раздают.. а эти бедолаги вынуждены на последнюю копейку тратиться...
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Бухгалтера, водители и продавцы, представьте, тоже.
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Просто слёзы мешают говорить, как их жалко... Я медик почему-то тоже должна сама себя обеспечивать средствами защиты, хотя моя зарплата явно несравнима с судейской.
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Специально для бедных судей и сотрудников судов!
Видео как изготовить маску (Многоразовую!) в домашних условиях.
https://www.youtube.com/watch?v=Sf8QfG676EY


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Та эти ВЕСЬ МИР могут обеспечить ,при чём ВСЕМ !!! Судьи и сотрудники аппаратов судов вынуждены сами обеспечивать себя средствами защиты, - пресс-секретарь Лысенко - Цензор.НЕТ 904
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теперь судьям взятки деньгами предлагать бесполезно!
берут только мешками масок, упаковками "Белизна" и аппаратами ИВЛёгких...
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Подойдите к любому рай-суду в областном центре на стоянку авто. Падёж в обморок от восторга и зависти обеспечен! По прокуратурам та же картина! Пошить им шёлковые. Как султан в своё время шнурок присылал оборзевшему.
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за такі зарплати вони повинні ще медиків забезпечувати засобами захисту. (от підараси )
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Надо что бы им Лукашенко лекцию про вирус рассказал
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Падоньку, хоч би не ганьбилися таке оголошувати. В очі простому пенсіонерові з 2000 грн пенсії як дивитися маєте.
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