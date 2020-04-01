 Судьи и сотрудники аппаратов судов вынуждены сами обеспечивать себя средствами защиты, - пресс-секретарь Лысенко

Об этом в эксклюзивном интервью hromadske сообщила пресс-секретарь Судебной власти Украины Оксана Лысенко, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, "проблема переведена на самих судей и самих работников аппаратов судов". "И это накладывает на судей личную ответственность - как обеспечить безопасную работу в условиях пандемии", - сказала Лысенко.

Она отметила, что из-за дефицита бюджета Высший совет правосудия обращался к правительству. Также суды испытывают значительный дефицит кадров.

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"Дефицит кадров сегодня составляет 2 тыс. судей - это 30% от штатной численности судей. А это значит - увеличение времени рассмотрения дел и естественная усталость наступает", - рассказала Лысенко.

В Судебной власти объяснили, что по "Конституции" деятельность судов не может быть прекращена даже в условиях чрезвычайного и военного состояний. В то же время особый режим позволяет отложить несрочные заседания, проводить их без участия сторон или в режиме видеоконференции.

"В частности Высший совет правосудия рекомендовал ввести в судах дежурство судей, отправить большинство работников на дистанционную работу, но уже судебные учреждения установили режим работы самостоятельно", - добавила пресс-секретарь.

Напомним, во всех 227 судах, органах и учреждениях системы правосудия, находящихся под охраной Службы судебной охраны, сотрудники ССО находятся в защитных масках, очках и перчатках. Каждый пункт пропуска обеспечен средствами для дезинфекции рук и предметов. Всем без исключения работникам и посетителям учреждений системы правосудия проводится дистанционная термометрия. Всего с начала карантинных мероприятий сотрудники Службы судебной охраны провели температурный скрининг почти 49 тысячам работников и посетителей судебных учреждений. 224 из них отказали в допуске в связи с повышенной температурой и признаками респираторных заболеваний.

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