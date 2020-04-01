 Судьи и сотрудники аппаратов судов вынуждены сами обеспечивать себя средствами защиты, - пресс-секретарь Лысенко

Об этом в эксклюзивном интервью hromadske сообщила пресс-секретарь Судебной власти Украины Оксана Лысенко, информирует Цензор.НЕТ.
По ее словам, "проблема переведена на самих судей и самих работников аппаратов судов". "И это накладывает на судей личную ответственность - как обеспечить безопасную работу в условиях пандемии", - сказала Лысенко.
Она отметила, что из-за дефицита бюджета Высший совет правосудия обращался к правительству. Также суды испытывают значительный дефицит кадров.
"Дефицит кадров сегодня составляет 2 тыс. судей - это 30% от штатной численности судей. А это значит - увеличение времени рассмотрения дел и естественная усталость наступает", - рассказала Лысенко.
В Судебной власти объяснили, что по "Конституции" деятельность судов не может быть прекращена даже в условиях чрезвычайного и военного состояний. В то же время особый режим позволяет отложить несрочные заседания, проводить их без участия сторон или в режиме видеоконференции.
"В частности Высший совет правосудия рекомендовал ввести в судах дежурство судей, отправить большинство работников на дистанционную работу, но уже судебные учреждения установили режим работы самостоятельно", - добавила пресс-секретарь.
Напомним, во всех 227 судах, органах и учреждениях системы правосудия, находящихся под охраной Службы судебной охраны, сотрудники ССО находятся в защитных масках, очках и перчатках. Каждый пункт пропуска обеспечен средствами для дезинфекции рук и предметов. Всем без исключения работникам и посетителям учреждений системы правосудия проводится дистанционная термометрия. Всего с начала карантинных мероприятий сотрудники Службы судебной охраны провели температурный скрининг почти 49 тысячам работников и посетителей судебных учреждений. 224 из них отказали в допуске в связи с повышенной температурой и признаками респираторных заболеваний.
Сволочизм этих дряней переходит все границы!
Ладно там всякая шушваль, вроде врачей и медсестер, но судьи!
хтось привітав?
Не выходит!!! шо делать не знаю...
Ну вы и ср@те, господа прокуроры! В ГПУ решили закупить 37 тыс рулонов туалетной бумаги
В разгар коронавирусного карантина Офис генерального прокурора объявил тендер по закупке туалетной бумаги и бумажных полотенец на 390 тысяч гривен.
Об этом сегодня пишут «Украинские новости» со ссылкой на данные в системе публичных закупок ProZorro.
Уточняется, что тендер объявлен 27 марта, а аукцион состоится 14 апреля.
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Офис генпрокурора хочет купить 36 тысяч рулонов туалетной бумаги «Обухов», 900 упаковок (в упаковке 4 шт.) двухслойной туалетной бумаги DoDomy (в сумме 36,9 тысяч рулонов), 200 упаковок трехслойной туалетной бумаги Zewa Delux, 5 600 упаковок бумажных полотенец и 2 000 пачек салфеток.
"От при\ду в село - всім роскажу! Всьому селу розкажу, що мій дядько злодій!
Сьогодні на одних олівцях 7 тисяч вкрав!"
Село Сосуливка Чертковского района.
У нас медработники вынуждены сами себя средствами защиты обеспечивать.
всем просто так раздают.. а эти бедолаги вынуждены на последнюю копейку тратиться...
Видео как изготовить маску (Многоразовую!) в домашних условиях.
https://www.youtube.com/watch?v=Sf8QfG676EY
берут только мешками масок, упаковками "Белизна" и аппаратами ИВЛёгких...