 В Запорожской области шесть новых случаев COVID-19, - ОГА

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Запорожской областной государственной администрации.
"По оперативной информации Запорожского областного лабораторного центра Минздрава Украины 1 апреля в Запорожской области зарегистрировано 19 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В течение суток зарегистрировано 6 новых случаев COVID-19", - говорится в сообщении.
Состояние заболевших - легкой и средней тяжести, все зони изолированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.
Кроме того, на сегодняшний день в Запорожской области трое пациентов выздоровели. Летальных исходов не зарегистрировано.
Смотрел постановочное выступление Лукашенко на ютубе и офигивал от количества положительных отзывов о его выступлении :
https://youtu.be/kkuEfOQ6IZc
им чо,тоже тесты завезли?
а вот с распространением тестов пока лидирует печерск в киеве...