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 В Запорожской области шесть новых случаев COVID-19, - ОГА

В Запорожской области зафиксировано шесть новых случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Запорожской областной государственной администрации.

"По оперативной информации Запорожского областного лабораторного центра Минздрава Украины 1 апреля в Запорожской области зарегистрировано 19 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В течение суток зарегистрировано 6 новых случаев COVID-19", - говорится в сообщении.

Состояние заболевших - легкой и средней тяжести, все зони изолированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Запорожской области выявили COVID-19 у 13 человек, в том числе у главы облсовета Самардака

Кроме того, на сегодняшний день в Запорожской области трое пациентов выздоровели. Летальных исходов не зарегистрировано.

Источник: https://censor.net.ua/n3186143
 
 
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Можно предъявить причинно-следственную связь?что бы не слыть peacedabolom!
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Ощущение такое, что все проведенные тесты положительные.
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Не, все или почти все экспрессы - отрицательные поэтому их нужно проверять ПЦР, а они - все положительные В Украине так делают ><
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КАКОЙ ЦИНИЗМ !!! КАКАЯ ГАДОСТЬ !!! КАКОЕ ФАРИСЕЙСТВО И СВОЛОЧИЗМ !!!
Смотрел постановочное выступление Лукашенко на ютубе и офигивал от количества положительных отзывов о его выступлении :
https://youtu.be/kkuEfOQ6IZc
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им вирус завезли, депутат от БЮТ, прямо на заседание региональной комиссии...
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вирус завезли всем.
а вот с распространением тестов пока лидирует печерск в киеве...
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