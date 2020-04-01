 За неделю от гриппа в Украине умерли 2 человека, с начала эпидсезона - 70, - Минздрав

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Интенсивный показатель заболеваемости составил 395,9 на 100 тыс.населения, что на 17% меньше эпидемического порога по Украине. В стране зафиксировано региональное географическое распространение гриппа.

Интенсивный показатель заболеваемости - на уровне аналогичного периода прошлого сезона. Во всех регионах Украины активность гриппа и ОРВИ была на неэпидемическом уровне

"За неделю получено сообщение о 2 летальных исхода в результате гриппа, что подтверждено методом ПЦР (с начала эпидемического сезона - 70), ни один умерший не был привит против гриппа", - говорится в сообщении.

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