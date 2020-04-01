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 За неделю от гриппа в Украине умерли 2 человека, с начала эпидсезона - 70, - Минздрав

За прошедшую неделю (23-29.03.2020) ОРВИ в Украине заболели 151 тыс. человек, из них 41,3% - дети. Зафиксированы 2 летальных случая.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Интенсивный показатель заболеваемости составил 395,9 на 100 тыс.населения, что на 17% меньше эпидемического порога по Украине. В стране зафиксировано региональное географическое распространение гриппа.

Интенсивный показатель заболеваемости - на уровне аналогичного периода прошлого сезона. Во всех регионах Украины активность гриппа и ОРВИ была на неэпидемическом уровне

"За неделю получено сообщение о 2 летальных исхода в результате гриппа, что подтверждено методом ПЦР (с начала эпидемического сезона - 70), ни один умерший не был привит против гриппа", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Житель Днепропетровщины с подозрением на коронавирус умер от гриппа

Источник: https://censor.net.ua/n3186140
 
 
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теперь за счастье заболеть гриппом, чем короновирусом
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В Украине ежегодно умирает почти 600 тысяч людей и по данным Государственной службы статистики, на 2018 год - население страны составляло 42 386 403 человека. Смертей за 2018 год было зафиксировано 587 665, а вот рождений - почти вдвое меньше - 335 874.

От чего чаще всего умирают украинцы: названы самые печальные причиныНа первом месте по причинам смерти - последствия заболеваний системы кровообращения. За 2018 года по этой причине умерли почти 70%, а это 387 тысяч украинцев. Самые распространенные причины - атеросклеротические или ишемические заболевания сердца.

На втором месте причин смертности оказалась онкология. В 2018 году она унесла жизни 77 тысяч украинцев. Чаще всего это был рак легких, груди и желудка.

30 тысяч украинцев умерли в результате травм, отравлений и различных других факторов. 24 тысячи человек - из-за поражения органов пищеварения.

Инфекционные заболевания унесли жизни 8,9 тысяч человек. Чаще всего - это был СПИД или различные формы туберкулеза.
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а ви їх на коронавірус тестили ?
сумніваюсь.
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Всего 70? А как же в Италии от гриппа умирают тысячи ежегодно, даже с учётом того, что итальянцев 60 млн, а нас 37 млн?
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