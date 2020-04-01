 За неделю от гриппа в Украине умерли 2 человека, с начала эпидсезона - 70, - Минздрав

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Интенсивный показатель заболеваемости составил 395,9 на 100 тыс.населения, что на 17% меньше эпидемического порога по Украине. В стране зафиксировано региональное географическое распространение гриппа.
Интенсивный показатель заболеваемости - на уровне аналогичного периода прошлого сезона. Во всех регионах Украины активность гриппа и ОРВИ была на неэпидемическом уровне
"За неделю получено сообщение о 2 летальных исхода в результате гриппа, что подтверждено методом ПЦР (с начала эпидемического сезона - 70), ни один умерший не был привит против гриппа", - говорится в сообщении.
От чего чаще всего умирают украинцы: названы самые печальные причиныНа первом месте по причинам смерти - последствия заболеваний системы кровообращения. За 2018 года по этой причине умерли почти 70%, а это 387 тысяч украинцев. Самые распространенные причины - атеросклеротические или ишемические заболевания сердца.
На втором месте причин смертности оказалась онкология. В 2018 году она унесла жизни 77 тысяч украинцев. Чаще всего это был рак легких, груди и желудка.
30 тысяч украинцев умерли в результате травм, отравлений и различных других факторов. 24 тысячи человек - из-за поражения органов пищеварения.
Инфекционные заболевания унесли жизни 8,9 тысяч человек. Чаще всего - это был СПИД или различные формы туберкулеза.
сумніваюсь.