 В Украине планируют лечить больных COVID-19 плазмой переболевших пациентов, – сотрудник ЦОЗ Славинская

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 29 марта в интервью YouTube-проекту телеведущей Наташи Влащенко "Vласть vs Vлащенко" сообщила руководитель отдела безопасности крови и донорства Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Ирина Славинская.
Она рассказала, что Украина сейчас находится на стадии разработки экспериментального протокола лечения. В работе с плазмой украинские специалисты используют американские наработки.
"[Этот метод] еще никто не подтвердил. Мы параллельно идем с американским FDA (управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов)... Мы пока разрабатываем [проект], кто может быть донором и как у этого донора брать кровь. Есть гипотезы, что кровь должен сдать человек, который переболел COVID-19, и не дольше двух недель должно пройти [после выздоровления]. То есть если три недели прошло, у него, возможно, не будет нужных антител в плазме, и эта плазма может не помочь. Мы придерживаемся в первую очередь рекомендаций FDA и ВОЗ для того, чтобы правильно заготовить плазму. Но еще раз хочу подчеркнуть: это экспериментальный метод. Мы по ходу действия будем понимать, у каких людей нужно будет брать кровь, а у каких – нет", – сообщила Славинская.
По ее словам, в протоколе пытаются "максимально широко прописать, у кого и какие компоненты крови брать и как это использовать". "Каким больным, как часто капать, с какой скоростью", – рассказала она.
Славинская отметила, что, скорее всего, донорами будут люди, которые переболели COVID-19 "не в самой тяжелой форме".
"Мы не можем нарушать наше законодательство. Например, по нему донор, который имел высокую температуру, месяц не может быть донором. Донор, который принимал определенные препараты, например, антибиотики, две недели не может быть донором. Это тоже нужно учитывать. Это не просто так было разработано. Донорство – в первую очередь это чтобы не навредить себе. Донорство должно быть безопасным", – объяснила она.
Параллельно с разработкой протокола Центр общественного здоровья ищет партнеров в регионах, которые готовы присоединиться к проекту.
"Мы параллельно в поисках больниц, которые готовы присоединиться не только к написанию протокола лечения, но и начать это использовать. Город Черновцы уже с нами... Мы пытаемся не только теорию предоставить людям, но и найти пилотные больницы, которые будут это использовать", – уточнила Славинская.
"не занимайтесь самолечением.
доктор сказал в морг-значит в морг"
в китае применяли,в италии тоже...не мы первые
Плазма - то рідина крові, очищена від будь яких клітин крові, проте антитіла, які були імунною відповіддю організму людини, що одужала від вірусу, у плазмі зберігаються. Потрапивши в організм реципієнта ці тіла так само боротимуться з вірусом, заважаючи йому проникати у клітини і займатися реплікацією самого себе. Це дасть організмові реципієнта додатковий час для своєї імунної відповіді, послабить симптоми. Може, не всім допоможе, але буде корисною, особливо на початку захворювання.
Вибачте, але введення плазми (сиворотки) є давно відомим і дієвим способом лікування як інфекційних хвороб, так і укусів отруйних змій, павуків і т.д.
https://bit.ua/2018/06/irina-slavinskaya/
где столько плазмы возьмете? не всех переболевших (их пока с десяток) можно сделать донором... то же гепатит , например, не даст вам это сделать (а больных желтухой у нас...чуть ли не каждый 4-5)
"Мы параллельно идем с американским FDA" - это называется "мы пахали". Вам до FDA как до Луны на карачках.
Зі статті на лурці:
Наибольший успех принесли опыты по воздействию низких температур на человека. Для этого живых людей обкладывали льдом в неподвижных позах, присобачивали к ним датчики и смотрели, когда поциент помрёт. Плоды его экспериментов позже использовали западногерманские и американские врачи.
Экспериментировал с переливанием крови. Загубил много человеческого материала, но опять-таки добился выдающихся успехов в этой сфере, за что центры переливания крови по всему миру ему очень благодарны.
Его соратники - нобелевский лауреат Адольф Бутенандт (после войны даже возглавлял Общество М. Планка) и доктор Отмар фон Вершуер - после войны никогда никем не преследовались и спокойно продолжали работать по специальности. Хотя первый резал живым людям печень без наркоза, а второй - работал над тем, что оставалось после менгелевских экспериментов с близнецами. А один из коллег Менгеле - доктор Фолль в 1966 году был даже награждён медалью папы римского «За выдающиеся заслуги перед страждущим человечеством».
Кстати, после войны медицина стран-победителей высоко оценивала пользу от опытов лагерей смерти, на которые даже в этой стране пойти не решились. По факту, Менгеле основательно двинул вперед некоторые области науки, стоявшие на месте именно из-за того, что как-то неудобно на живых людях такие опыты проводить.
Не вводили б в оману людей.Це не новий метод,так робили під час епідемій,але кількість таких випадків дуже мала.З останнього-під час епідемії ***** були випадки,там лікар був одним із донорів.Китайці пробували такий метод,але це мізерна,не масова практика
нами" ,паралллельная пилотка,разве шо в морозилке транзитом .....со своими наработками
Х¿йовий Пропов†дник
@resurrecti0n_ua 37 мин
О как, оказывается часть груза самолёта из китая, который так пиарил и на котором пиарился зеленский, куплена фондом порошенка.
ещё часть, помнится, фондом ярославского...
подозреваю что все остальное тоже не за государственный счёт.
за государственный счёт у нас мерседесы покупаются.
Ирина, ты ж не медик. Куда ты со своими бредовыми разработками суешься ? Ты часом, не дите доктора комаровского ?
- Да. Возможно, десятки тысяч. Но только после того, как у них истощился запас плазмы крови. Тогда они начали делать облавы, стремясь схватить как можно больше доноров.
- Как им удавалось все это осуществлять там, в центральном госпитале?
- А как вы себе это представляете? Гигантская больница, обслуживаемая одной-двумя тысячами обезумевших врачей, которым необходимо дважды в сутки переливать кровь, чтобы не умереть. Они работали как… да, как одержимые, пытаясь найти эффективный способ лечения болезни, от которой сами страдали и которую не могли понять.(с)