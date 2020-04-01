 В Украине планируют лечить больных COVID-19 плазмой переболевших пациентов, – сотрудник ЦОЗ Славинская

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 29 марта в интервью YouTube-проекту телеведущей Наташи Влащенко "Vласть vs Vлащенко" сообщила руководитель отдела безопасности крови и донорства Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Ирина Славинская.



Она рассказала, что Украина сейчас находится на стадии разработки экспериментального протокола лечения. В работе с плазмой украинские специалисты используют американские наработки.

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"[Этот метод] еще никто не подтвердил. Мы параллельно идем с американским FDA (управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов)... Мы пока разрабатываем [проект], кто может быть донором и как у этого донора брать кровь. Есть гипотезы, что кровь должен сдать человек, который переболел COVID-19, и не дольше двух недель должно пройти [после выздоровления]. То есть если три недели прошло, у него, возможно, не будет нужных антител в плазме, и эта плазма может не помочь. Мы придерживаемся в первую очередь рекомендаций FDA и ВОЗ для того, чтобы правильно заготовить плазму. Но еще раз хочу подчеркнуть: это экспериментальный метод. Мы по ходу действия будем понимать, у каких людей нужно будет брать кровь, а у каких – нет", – сообщила Славинская.



По ее словам, в протоколе пытаются "максимально широко прописать, у кого и какие компоненты крови брать и как это использовать". "Каким больным, как часто капать, с какой скоростью", – рассказала она.



Славинская отметила, что, скорее всего, донорами будут люди, которые переболели COVID-19 "не в самой тяжелой форме".

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"Мы не можем нарушать наше законодательство. Например, по нему донор, который имел высокую температуру, месяц не может быть донором. Донор, который принимал определенные препараты, например, антибиотики, две недели не может быть донором. Это тоже нужно учитывать. Это не просто так было разработано. Донорство – в первую очередь это чтобы не навредить себе. Донорство должно быть безопасным", – объяснила она.



Параллельно с разработкой протокола Центр общественного здоровья ищет партнеров в регионах, которые готовы присоединиться к проекту.



"Мы параллельно в поисках больниц, которые готовы присоединиться не только к написанию протокола лечения, но и начать это использовать. Город Черновцы уже с нами... Мы пытаемся не только теорию предоставить людям, но и найти пилотные больницы, которые будут это использовать", – уточнила Славинская.

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