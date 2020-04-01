EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Общество, Здоровье
  6100  65
Материалы по теме:
Все про:карантин (2016) лечение (688) Центр общественного здоровья (9) COVID-19 (2807) коронавирус (1370)

 В Украине планируют лечить больных COVID-19 плазмой переболевших пациентов, – сотрудник ЦОЗ Славинская

В Украине для лечения коронавирусной инфекции COVID-19 планируют использовать методику переливания плазмы крови переболевших пациентов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 29 марта в интервью YouTube-проекту телеведущей Наташи Влащенко "Vласть vs Vлащенко" сообщила руководитель отдела безопасности крови и донорства Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Ирина Славинская.

Она рассказала, что Украина сейчас находится на стадии разработки экспериментального протокола лечения. В работе с плазмой украинские специалисты используют американские наработки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав обновил алгоритм стационарного лечения зараженных COVID-19

"[Этот метод] еще никто не подтвердил. Мы параллельно идем с американским FDA (управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов)... Мы пока разрабатываем [проект], кто может быть донором и как у этого донора брать кровь. Есть гипотезы, что кровь должен сдать человек, который переболел COVID-19, и не дольше двух недель должно пройти [после выздоровления]. То есть если три недели прошло, у него, возможно, не будет нужных антител в плазме, и эта плазма может не помочь. Мы придерживаемся в первую очередь рекомендаций FDA и ВОЗ для того, чтобы правильно заготовить плазму. Но еще раз хочу подчеркнуть: это экспериментальный метод. Мы по ходу действия будем понимать, у каких людей нужно будет брать кровь, а у каких – нет", – сообщила Славинская.

По ее словам, в протоколе пытаются "максимально широко прописать, у кого и какие компоненты крови брать и как это использовать". "Каким больным, как часто капать, с какой скоростью", – рассказала она.

Славинская отметила, что, скорее всего, донорами будут люди, которые переболели COVID-19 "не в самой тяжелой форме".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вирус практически не мутирует: ученые рассчитывают, что хватит одной вакцины от COVID-19

"Мы не можем нарушать наше законодательство. Например, по нему донор, который имел высокую температуру, месяц не может быть донором. Донор, который принимал определенные препараты, например, антибиотики, две недели не может быть донором. Это тоже нужно учитывать. Это не просто так было разработано. Донорство – в первую очередь это чтобы не навредить себе. Донорство должно быть безопасным", – объяснила она.

Параллельно с разработкой протокола Центр общественного здоровья ищет партнеров в регионах, которые готовы присоединиться к проекту.

"Мы параллельно в поисках больниц, которые готовы присоединиться не только к написанию протокола лечения, но и начать это использовать. Город Черновцы уже с нами... Мы пытаемся не только теорию предоставить людям, но и найти пилотные больницы, которые будут это использовать", – уточнила Славинская.

Также читайте: Немецкие ученые нашли способ блокировать размножение коронавируса: проведены успешные испытания на мышах, - СМИ

Источник: https://censor.net.ua/n3186139
 
 
 Топ комментарии
 
плазма будет с вичом , гепатитом и проч ништяками. потом хрен докажешь

 показать весь комментарий
 
Лучше быть опытным кроликом, чем под опытным. В Украине планируют лечить больных COVID-19 плазмой переболевших пациентов, – сотрудник ЦОЗ Славинская - Цензор.НЕТ 1248
 показать весь комментарий
 
Чем дальше в лес, тем страшнее становится. Будем по ходу подопытными кроликами.......
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Якщо немає імунітету від цього вірусу, то яка може бути плазма одужавших пацієнтів? Що корисного вона може в собі містити для тяжкохворого? Може ще хіміотерапію застосуємо?
 показать весь комментарий
 
 
а якшо є?а хтось прочитавши тебе не скористався можливістю?
 показать весь комментарий
 
 
Поки цей метод лікування не перевірений і не оформлений в офіційний протокол лікування, ніхто не має права застосовувати його на хворих!
 показать весь комментарий
 
короче...
"не занимайтесь самолечением.
доктор сказал в морг-значит в морг"
 показать весь комментарий
 
 
Ігорь, ця метода давно відома, у людини беруть кров, переганяють на плазму, те що осталось заливають донору назад, вона використовується прямо зараз, лікуют складні форми, сепсис, стафілокок ,інфіковані рани, кістки, може бути автоплазма використовуватися. В плазмі є білки які блокують вірусні токсини і вірусні днк-рнк
 показать весь комментарий
 
 
Видається , що проблема буде достовірно визначити титри антитіл в плазмі. Протипоказань ця метода майже немає, є звичайно риски
 показать весь комментарий
 
Убъем одужавших, заберем у них плазму и будем пытаться вылечить умирающих. Гы.
 показать весь комментарий
 
 
В Украине планируют лечить больных COVID-19 плазмой переболевших пациентов, – сотрудник ЦОЗ Славинская - Цензор.НЕТ 8711Убъем одужавших, заберем у них плазму и будем пытаться вылечить умирающих. Гы. Гыг с Вами

в китае применяли,в италии тоже...не мы первые В Украине планируют лечить больных COVID-19 плазмой переболевших пациентов, – сотрудник ЦОЗ Славинская - Цензор.НЕТ 1153
 показать весь комментарий
 
 
Ви в курсі, що дуууууже багато людей переносять цю хворобу або взагалі без симптомів або з дуже легкими, але в них все одно виробляються антитіла. Мабуть про них їде мова.
 показать весь комментарий
 
 
Ну а раз у нас делают тесты только тем, у кого букет симптомов, то это все не для нас. Бессимптомные просто тихо переболеет и знать никто не будет
 показать весь комментарий
 
Не імунітет, а імунна відповідь організму. Як би то не було, а імунна відповідь швидше чи повільніше (в залежності від імунної системи хворого) виробляється, з'являються антитіла. Іноді ураження організму таке, що просто не вистачає часу перебороти вірус, але ті, хто одужав, перемогли вірус саме за допомогою своєї імунної системи, бо специфічних ліків саме проти цього вірусу поки не існує.
Плазма - то рідина крові, очищена від будь яких клітин крові, проте антитіла, які були імунною відповіддю організму людини, що одужала від вірусу, у плазмі зберігаються. Потрапивши в організм реципієнта ці тіла так само боротимуться з вірусом, заважаючи йому проникати у клітини і займатися реплікацією самого себе. Це дасть організмові реципієнта додатковий час для своєї імунної відповіді, послабить симптоми. Може, не всім допоможе, але буде корисною, особливо на початку захворювання.
Вибачте, але введення плазми (сиворотки) є давно відомим і дієвим способом лікування як інфекційних хвороб, так і укусів отруйних змій, павуків і т.д.
 показать весь комментарий
 
плазма будет с вичом , гепатитом и проч ништяками. потом хрен докажешь

 показать весь комментарий
 
 
Не будет. Вы что - ничего о переливании крови и плазмы не слышали?
 показать весь комментарий
 
 
Донора предупреждают и опрашивают о болезнях, кровь потом дополнительно проверяют еще, если окажется , что кровь с ...., то она потом бракуется. У каждой больнички есть как правило свои регулярньіе донорьі, которьіх они знают и берегут
 показать весь комментарий
 
Чем дальше в лес, тем страшнее становится. Будем по ходу подопытными кроликами.......
 показать весь комментарий
 
 
в некоторые - кроличками и крольчихами.
 показать весь комментарий
 
 
Лучше быть опытным кроликом, чем под опытным. В Украине планируют лечить больных COVID-19 плазмой переболевших пациентов, – сотрудник ЦОЗ Славинская - Цензор.НЕТ 1248
 показать весь комментарий
 
 
в китае применяли,в италии тоже...не мы первые
 показать весь комментарий
 
 
Смотрим статистику...... где больше всего смертей в Европе?
 показать весь комментарий
 
 
там много других факторов...и у нас тоже других факторов выше головы.к сожалению
 показать весь комментарий
 
Кто у нас там вылечился, Шахов? Высосать всю кровь во имя народа, он же народный депутат!
 показать весь комментарий
 
 
ой... мне что-то уже не хорошо...
где столько плазмы возьмете? не всех переболевших (их пока с десяток) можно сделать донором... то же гепатит , например, не даст вам это сделать (а больных желтухой у нас...чуть ли не каждый 4-5)
 показать весь комментарий
 
 
зеботів-донорів - за замовчуванням... В Украине планируют лечить больных COVID-19 плазмой переболевших пациентов, – сотрудник ЦОЗ Славинская - Цензор.НЕТ 2473
 показать весь комментарий
 
 
Ребят .Что там с нашими девчатами?.С Марусей Софийкой.Хватит уже про тот вирус.
 показать весь комментарий
 
 
а донорство планируется сделать обязательным с уголовной ответственностью за отказ? В Украине планируют лечить больных COVID-19 плазмой переболевших пациентов, – сотрудник ЦОЗ Славинская - Цензор.НЕТ 2502
 показать весь комментарий
 
 
Мало вероятно. Ибо нужно заставить плазму работать в моем организме как активатор моих же антител к коронавирусу. Это выглядит как безумие.. Тоесто вакцины, нам предлогают шляпу. Или я что то не так понял? Обьясните.
 показать весь комментарий
 
Предлагается введение готовых антител, выработанных иммунной системой донора. Это пассивная иммунизация.
 показать весь комментарий
 
 
А как отобрать плазму с больного, если у больных брать кровь запрещено. Заражать коров разве что, а потом с их крови выкачивать плазму, либоя нарушать закон.
 показать весь комментарий
 
Планируется брать плазму у переболевших и выздоровевших. У человека много плазмы не возьмешь, к тому же есть риск попутного инфицирования гепатитами, ВИЧ и пр. До коров и лошадей, похоже, еще не дошли исследования.
 показать весь комментарий
 
Наверное депатутов так лечить планируют? Всю кровь из горемык высосут.
 показать весь комментарий
 
 
"Этот метод еще никто не подтвердил" - вот-вот. Вдобавок к COVID-19 заразят пациента гепатитом, или еще чем похуже.

"Мы параллельно идем с американским FDA" - это называется "мы пахали". Вам до FDA как до Луны на карачках.
 показать весь комментарий
 
 
Значительную часть работы Менгеле составляли опыты над заключёнными, включая анатомирование живых младенцев; кастрация мальчиков и мужчин без использования анестетиков; подвергал женщин ударам тока высокого напряжения с целью тестирования их выносливости. Однажды он стерилизовал группу польских монахинь при помощи рентгеновского излучения. Особый интерес Менгеле вызывали близнецы. В 1943 году Менгеле выбирал близнецов из общего количества прибывавших в лагерь и поселял их в специальных бараках. Из общего количества близнецов, оцениваемого от 900 до 3 тысяч (450-1500 пар), выжили порядка 300 человек]. Так, Менгеле попытался создать сиамских близнецов, сшив между собой цыганскую двойню. Дети перенесли ужасные муки, началось заражение крови[. Среди его экспериментов были попытки изменить цвет глаз ребёнка впрыскиванием различных химикатов в глаза, ампутации органов, и прочие. Люди, оставшиеся в живых после этих опытов, вскоре умерщвлялись. Менгеле также проявлял интерес к физиологическим аномалиям, в частности к карликам. Проводил эксперименты над оказавшейся в Освенциме семьёй Овиц - музыкантов-лилипутов из Румынии. Жертвами Менгеле стали десятки тысяч человек
 показать весь комментарий
 
 
От не треба котити діжку на шановного герра Йозефа. ******* анестезіологія, і не лише вона, багато чого отримала від досліджень лікарів-експериментаторів Райху і зокрема славнозвісного доктора Йозефа.

Зі статті на лурці:
Наибольший успех принесли опыты по воздействию низких температур на человека. Для этого живых людей обкладывали льдом в неподвижных позах, присобачивали к ним датчики и смотрели, когда поциент помрёт. Плоды его экспериментов позже использовали западногерманские и американские врачи.
Экспериментировал с переливанием крови. Загубил много человеческого материала, но опять-таки добился выдающихся успехов в этой сфере, за что центры переливания крови по всему миру ему очень благодарны.
Его соратники - нобелевский лауреат Адольф Бутенандт (после войны даже возглавлял Общество М. Планка) и доктор Отмар фон Вершуер - после войны никогда никем не преследовались и спокойно продолжали работать по специальности. Хотя первый резал живым людям печень без наркоза, а второй - работал над тем, что оставалось после менгелевских экспериментов с близнецами. А один из коллег Менгеле - доктор Фолль в 1966 году был даже награждён медалью папы римского «За выдающиеся заслуги перед страждущим человечеством».
Кстати, после войны медицина стран-победителей высоко оценивала пользу от опытов лагерей смерти, на которые даже в этой стране пойти не решились. По факту, Менгеле основательно двинул вперед некоторые области науки, стоявшие на месте именно из-за того, что как-то неудобно на живых людях такие опыты проводить.
 показать весь комментарий
 
https://www.thepostmillennial.com/ny-doctor-reports-100-success-treating-coronavirus-with-drug-combination 700 человек вылечил, возьмите его протоколы и не мучьтесь. Цинк, антибиотик и противо малярийные соедство
 показать весь комментарий
 
Ну і скільки людей вилікуєте?Де донорів візьмете з необхідною групою крові для плазми?Хто там у нас вилікувався?Джарти суддя ,вона вже пороги оббиває,щоб донором бути?
Не вводили б в оману людей.Це не новий метод,так робили під час епідемій,але кількість таких випадків дуже мала.З останнього-під час епідемії ***** були випадки,там лікар був одним із донорів.Китайці пробували такий метод,але це мізерна,не масова практика
 показать весь комментарий
 
 
Ну его нах. Завтра с утра затяну пленкой рабочее место. Хорошо, что рынок открыт , успел купить.
 показать весь комментарий
 
...тебе а не" Черновцы с
нами" ,паралллельная пилотка,разве шо в морозилке транзитом .....со своими наработками
 показать весь комментарий
 
Стоп. Вы раньше грозились меня посадить на 5 лет а теперь моей крови хотите? Может хоть амнистию таким как я пообещаете?
 показать весь комментарий
 
Кора дуба помогает,вакцина будет ещё и зубы отбеливать
 показать весь комментарий
 
 
На сегодня...Денис Ермак признал уреаплазму трихомонозна у Лероса, Академия меднаук предлагает Кабмин лечить спиртовой настойкой двух трав.Активистам, возившим по улицам гроб с надписью "Задумайся" и призывающим соблюдать карантин, разбили гроб, .а потом сломали машину В Україні планують лікувати хворих COVID-19 плазмою пацієнтів, які перехворіли - співробітник ЦГЗ Славінська - Цензор.НЕТ 9128


 показать весь комментарий
 
Все, кто после этого не умрет то выздоровеет.
 показать весь комментарий
 
А как эта идея совместима со статьей за умышленное заражение ? Там пять лет дают . Вот мы в семье все переболели и нам ,по этой статье , всем светит 5 лет зоны каждому плюс штраф в 130000 грн.
 показать весь комментарий
 


Х¿йовий Пропов†дник

@resurrecti0n_ua 37 мин

О как, оказывается часть груза самолёта из китая, который так пиарил и на котором пиарился зеленский, куплена фондом порошенка.
ещё часть, помнится, фондом ярославского...
подозреваю что все остальное тоже не за государственный счёт.
за государственный счёт у нас мерседесы покупаются.
 показать весь комментарий
 
Ирина Славинская, сколько у нас выздоровело? С десяток ? А больных ? Полтыщи ? По чайной ложке хватит сыворотки, если всю кровь выцедить? А то, шо осталось - на органы ?
Ирина, ты ж не медик. Куда ты со своими бредовыми разработками суешься ? Ты часом, не дите доктора комаровского ?
 показать весь комментарий
 
 
- Должно быть, они умертвили тысячи людей.
- Да. Возможно, десятки тысяч. Но только после того, как у них истощился запас плазмы крови. Тогда они начали делать облавы, стремясь схватить как можно больше доноров.
- Как им удавалось все это осуществлять там, в центральном госпитале?
- А как вы себе это представляете? Гигантская больница, обслуживаемая одной-двумя тысячами обезумевших врачей, которым необходимо дважды в сутки переливать кровь, чтобы не умереть. Они работали как… да, как одержимые, пытаясь найти эффективный способ лечения болезни, от которой сами страдали и которую не могли понять.(с)
 показать весь комментарий
 
Так що Хорошковського через мясорубку і під прес ?
 показать весь комментарий
 
 
Я прошу прощения... А разрешение у переболевших спрашивать кто то будет ? Или их предварительно усыпят наглухо !?
 показать весь комментарий
 
Та просто довбнею по голові - і у соковичавлювач.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх