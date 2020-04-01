 Буду контролировать следствие, но в политических разборках групп влияния играть роль тарана не хочу, - "слуга народа" Чернев о ситуации с "записями Лероса"

Об этом он заявил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, нардеп считает, что вся обнародованная информация должна стать предметом всестороннего и беспристрастного расследования правоохранительных органов по существу.

"В случае подтверждения подозрений в коррупции все фигуранты дела, независимо от статуса и должности, должны понести ответственность согласно действующему законодательству. Считаю недопустимым политическое преследование народных депутатов, как и любых других граждан Украины, которые заявляют о случаях коррупции. Правоохранительные органы должны лишь доказать или опровергнуть изложенные факты", - отметил он.

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Чернев уверен, что начавшийся конфликт "может нести не только правовой, но и политический характер", и подозревает, что за ним "стоят определенные мощные группировки, которые используют войну компроматов в собственных корпоративных интересах", поэтому не будет "участвовать в этом противостоянии".

"Недавно мы объединились вокруг принципов и ценностей. Вместе выступили против прямых переговоров с ОРДЛО, добились увольнения Сергея Сивохо, заставили собраться кворум в профильном комитете при рассмотрении закона о банках и, наконец, добились принятия этого закона в первом чтении. И во всех своих действиях мы руководствовались исключительно интересами украинского народа.

Я и сейчас буду внимательно следить за ходом следствия и контролировать процесс, чтобы не допустить ни замалчивания, ни фальсификации этого дела, но в политических разборках каких-то групп влияния играть роль тарана не хочу.

Стоял и буду стоять на патриотических, государственных позициях, независимый от олигархических кланов, и все свои усилия по-прежнему буду направлять на развитие государства и защиту его национальных интересов", - подчеркнул он.

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Напомним, в воскресенье, 29 марта, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

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САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.