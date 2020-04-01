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 Политика Украины
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 Буду контролировать следствие, но в политических разборках групп влияния играть роль тарана не хочу, - "слуга народа" Чернев о ситуации с "записями Лероса"

Депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Егор Чернев планирует внимательно следить за ходом следствия вокруг опубликованных его коллегой Гео Леросом записей, чтобы не допустить замалчивание или фальсификации.

Об этом он заявил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, нардеп считает, что вся обнародованная информация должна стать предметом всестороннего и беспристрастного расследования правоохранительных органов по существу.

"В случае подтверждения подозрений в коррупции все фигуранты дела, независимо от статуса и должности, должны понести ответственность согласно действующему законодательству. Считаю недопустимым политическое преследование народных депутатов, как и любых других граждан Украины, которые заявляют о случаях коррупции. Правоохранительные органы должны лишь доказать или опровергнуть изложенные факты", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ открыла производство по факту незаконного прослушивания Дениса Ермака

Чернев уверен, что начавшийся конфликт "может нести не только правовой, но и политический характер", и подозревает, что за ним "стоят определенные мощные группировки, которые используют войну компроматов в собственных корпоративных интересах", поэтому не будет "участвовать в этом противостоянии".

"Недавно мы объединились вокруг принципов и ценностей. Вместе выступили против прямых переговоров с ОРДЛО, добились увольнения Сергея Сивохо, заставили собраться кворум в профильном комитете при рассмотрении закона о банках и, наконец, добились принятия этого закона в первом чтении. И во всех своих действиях мы руководствовались исключительно интересами украинского народа.

Я и сейчас буду внимательно следить за ходом следствия и контролировать процесс, чтобы не допустить ни замалчивания, ни фальсификации этого дела, но в политических разборках каких-то групп влияния играть роль тарана не хочу.

Стоял и буду стоять на патриотических, государственных позициях, независимый от олигархических кланов, и все свои усилия по-прежнему буду направлять на развитие государства и защиту его национальных интересов", - подчеркнул он.

Также читайте: Леросу пытались вручить повестку на допрос в качестве свидетеля, но он ее не взял, - пресс-центр СБУ

Буду контролировать следствие, но в политических разборках групп влияния играть роль тарана не хочу, - слуга народа Чернев о ситуации с записями Лероса 01

Напомним, в воскресенье, 29 марта, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

Читайте также: Сотрудники СБУ приезжали на адрес места регистрации нардепа Лероса, чтобы вручить повестки. Вечером мы сами их заберем, - адвокат Найем

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Источник: https://censor.net.ua/n3186137
 
   
 Топ комментарии
 
Здивував Чєрнєв. Може він буде робити, що говорить? Чи він просто з іншої групи впливу?
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Здивував Чєрнєв. Може він буде робити, що говорить? Чи він просто з іншої групи впливу?
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Але навчився правильно говорити, що дивно для слуг народу.
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вони й писати можуть навчитись правильно-але мізків це їм не додасть.не державники.. гівно-якщо прямо.
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Ну правильно, он же не знает какая группировка победит в этой войне. А то встанет на чью то сторону, а потом конвертик не будут раз в месяц выдавать слуге, а денег то хочется! На словах такой правильный, хоть до раны прикладывай. Интересно, а он от геморроя лечит?
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контролюй - не контролюй, но запас карман нє тянєт...
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Чернев - активный участник Майдана, доброволец. Входит в список украинцев, разыскиваемых эрэфией. http://tribunal-today.ru/91165/
Образованный современный человек и патриот.
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С такой характеристикой в шапито предателей и барыг сидит ?
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А что, ему нужно было перебежать в другую партию барыг?
Пришел в команду со своей четкой позицией, не юлит, не отмалчивается. Войну называет войной. Считаю его одним из самых достойных молодых депутатов. Как будет дальше - посмотрим. Пока не разочаровал.
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Но активистом был с оглоблей и Парасюк.
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Парасюк? Смешно написали.
Чернев не просто активист, он умен, образован и талантлив.
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Парасюк это делает одной левой ногой
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Не буду спорить, такой информацией не владею. У меня тогда по сути к нему один вопрос- А КАК ОН ГОЛОСОВАЛ за это уе...ще зеленоопое? Надеялся, что зеля у которого Украина актриса немецкого порнофильма, будет еще большим патриотом, чем Порошенко? Капец! У людей полный мрак в мозгах.
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Какие такие "групи впливу"? А как же уничтоженная коррупция, а как же новые лица, а как же честные молодые политики, вы что, ..ляди зеленые, всем брехали?
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Дійсно, що груп впливу нема. Є чесні слуги народу, які ніколи не брешуть, не викликають повій та працюють лише на народ. Якщо добре до них придивитися, то побачите, що вона білі та пухнасті.
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це корупція ,дурню,корупція в особливо крупних розмірах-в катастрофічних розмірах на самому вищому щаблі влади.. нахріна ти політичні групи впливу сюди приплутав..
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Правильно не групи впливу, а трупи впливу🧐
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Які там державотворці - державоперевертні!
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Ronin @__R0nin__2 ч

Звільнити та притягнути до кримінальної відповідальності голову Офісу Президента Андрія Єрмака Електронні петиції - Офіційне інтернет-представництво Президента України
https://petition.president.gov.ua/petition/91322
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Точно! Це розбірки кланів. Це не може бути корупція. Всю топкорупцію ще Гончарук самокатом роздавив.
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так Ермак-Мудак уже контролирует следствие
Там открыли 5 уголовных дел-какое из них будет
"контролировать на общественных"началах??
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Ермак уже пешка в новых видео там Зеленский и Баканов крыша.
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Які, які? Політичні? А де ж тут політика, пілять? Політика - це коли розборки щодо рішень як має держава розвиватись, які закони приймати, яка ідеологія там, з ким державі дружити, з ким воювати... А тут, пілять ЧИСТИЙ КРИМІНАЛ! Кримінальні угруповування, які захопили владу в цій країні влаштували міжсобойчик. От і все. До речі, зебіли, ви це зробили, разом!
Відповідальність за весь цей беспрєдєл, що твориться в державі, в першу чергу, відповідальні о ті довбануті 73%. Це ви, ідіоти. Жріть тепер, падли, не обляпайтесь, суки.
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ЗЕгниды -предатели наживаются на войне ,каждый день погибают Герои А ЗЕ👃🏻Лупа 🤡🤢никогда не высказало соболезнование семьям и не сказало Героям слава!
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За даним посиланням можна почитати документи на підтвердження корупції до якої причетний Єрмак, Зеленський та Баканов, який прикривав брата Єрмака!

СБУ против НАБУ воюет. Новое видео.
чуваки крутять державними справами на уровне международной мафии.
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Президенту страны Украина надо идти в отставку , хватит продал Украину ....
Крыша для братанов Ермаков были Зеленский и Баканов
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он адвокат,следователь или просто хочет быть в теме?...В любом случае.кто бы он ни был,его слова правильные.Не разошлись бы с делом.как у Зеленского по принципу "говорю то,что хотят услышать,а подленько делаю то,за что имею дивиденты и власть"
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Тут даже не спасет президента зе если он выгонит ермака,
там уже компромат на СБУ и самого президента.
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Вот те страшилки завление на увольнение на перед для зеленского обратились для него самого
уволил своих те передали компромат ,
уволит ермаков те передадут компромат на зе 100 пудовый
это и оман и переговоры с путиным хлом и сдачи коломойскому Укрвины...
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