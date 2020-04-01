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Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
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 Зеленский по телефону обсудил с Эрдоганом поставку в Украину респираторов и защитных костюмов

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Собеседники обсудили ситуацию вокруг распространения коронавируса в мире и меры, принимаемые в обеих странах с целью обеспечения защиты граждан. Был достигнут ряд практических договоренностей по координации усилий и сотрудничеству между Украиной и Турцией по борьбе с пандемией и ее последствиями", - говорится в сообщении.

Президент Турции пообещал безотлагательно рассмотреть запросы украинской стороны по поставкам респираторов и защитных костюмов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский готов направить в Италию бригаду медиков

Отдельно стороны обсудили ситуацию с украинскими автоперевозчиками на турецко-болгарской границе в связи с запретом въезда в Турцию. Эрдоган заверил Зеленского, что турецкие министерства получат поручение, и ситуация в ближайшее время будет решена.

Источник: https://censor.net.ua/n3186136
 
 
 Топ комментарии
 
Это с правом реэкспорта в Испанию или как?
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Доруководились. В Украине хоть что-то осталось кроме взяточников и дураков Зеленський по телефону обговорив з Ердоганом поставку в Україну респіраторів і захисних костюмів - Цензор.НЕТ 8383?
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Сами пошить не можем? У нас легпром вроде жив ещё.
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так Мародьор же викраденні військових запчастин із раши, а зараз -

у Зеленського чисто бизнес на масках
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Скажи, тобі хоч платять за це? Ну не можна ж просто так гнати дуру, що чорне - це біле...

Чи просто боїшся, що співпляшники "не поймут", якщо прочитають, як визнаєш свою неправоту? "Иначе нельзя"? У вас усе по-простому? - "признал себя неправьім или извинился - все, считай петухом себя заявил! любой ровньій бродяга может в падик завести, на колени поставить, две спички в ухи - и давай, маня, строчи шляпуню как хлеборезка!"
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Ні. Легпром відмовився обшивати блазнів та ЛГБТ.
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в Украине минимум три фабрики по производству разовых респираторов, а скорее всего значительно больше - когда я покупал респираторы для себя в январе, выбор был колоссальный и цены смешные !!!!!

но все продали!
и продают !!!

Зеленский, где украинские респираторы ????? Зеленський по телефону обговорив з Ердоганом поставку в Україну респіраторів і захисних костюмів - Цензор.НЕТ 2623
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ну написали же СКОРО БУДУТ, шо за нетерплячька
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Какой реэкспорт? Тебе сказали "обсудил", а не "купил". Я представляю себе это обсуждение.

- Эрдоган, продай маааски.

- Пшел в жопу.
- А купить купишь?
- Куплю. По две твоих гривны.
- Вот и договорились.
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якщо ви такий розумний берить та робить рєспіратори, чому уряд повинен робити для вас респіратори
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Эрдоган-усатый таракан ....а ***** это турку обязательно показало ... Зеленский по телефону обсудил с Эрдоганом поставку в Украину респираторов и защитных костюмов - Цензор.НЕТ 7763
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Ну это совсем не факт, скорее совсем наоборот!
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Нашим дайте работать с проверкой качества продукции. Новые рабочие места и сохранение занятости населения. Еще и экспортировать сможем.
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Доруководились. В Украине хоть что-то осталось кроме взяточников и дураков Зеленський по телефону обговорив з Ердоганом поставку в Україну респіраторів і захисних костюмів - Цензор.НЕТ 8383?
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зелень осталась у людей но скоро и её не будет...если что я про баксы
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блин...вместо того чтоб загрузить работой свои фабрики и свои цеха...давай будем клянчить по всему миру...ну это ж не космическая нанотехнология... это могут даже дети на уроках труда...материалом обеспечьте...да вам волонтеры нашмякают если будет их чего!!!
так обидно! к своим обратись..своим помоги... так наверное тут маленький гешефтик...да?
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Владимир Зеленский вернется на должность, которую занимал до президентства, - художественный руководитель, заявил Евгений Кошевой.
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Скоро ему ловить гнилые помидоры никто не доверит...
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А почему мы сами не можем делать ничего? Ведь когда-то продукцию по всему миру продавали. Зеленський по телефону обговорив з Ердоганом поставку в Україну респіраторів і захисних костюмів - Цензор.НЕТ 2712
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Автоматы калашникова клепали в Ижевске.
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автомати калашникова клепають в жестяних майстернях на півночі Пакістану Зеленський по телефону обговорив з Ердоганом поставку в Україну респіраторів і захисних костюмів - Цензор.НЕТ 6626

Угрюмые бородатые дядьки в смешных шапках клепают «калаши» из мятых консервных банок и металлолома, сидя в пещерах, а босоногие дети лобзиком выпиливают точные копии пистолетов «Глок».
https://pikabu.ru/story/kalashnikov_vokrug_sveta_khudshie_variantyi_ak_pakistan_i_afganistan_5685332
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Зенелох з баригою наперегонки, кинулись лікувати українців, містер юда пізно пити боржомі.
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Серйозно? "Барига" не обіцяє, а робить, І за свої гроші. А що зробив янелох? І за чий кошт? Мабуть, теж саме. що і косата з коломойським, аваковим, тягнибоком, ляшком, гриценком, сушком та іншими видатними "переживальщиками" за простий нарід. Ніхріна. І на таку ж суму. Тому, не варто порівнювати праведне з грішним
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Тому що купувати вигідніше - більше вкрасти можна.
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якщо ви такий розумний берить та робить рєспіратори, чому уряд повинен робити для вас респіратори
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Яку саме продукцію продавало СССР, крім херової зброї в Африку? за туалетним папером були черги, а мясо бачили по херовому телевізору. Набридли совкодрочери
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турбины, трансформаторы, автомобили, корабли на подводных крыльях и на воздушных подушках, та много всего.
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йоханий сором: своє розпродати, а потім канючити у всіх
дякуємо, видатний діяче!
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Не хвилюйтеся за них. Вони свій гешефт не втратять. Один раз заробили, коли вивезли все за кордон, а тепер зароблять, купуючи у турків.
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Куча инфекционок без костюмов и респираторов работают. Я молчу за обычные больницы. Эти все статьи и его выступления полная параша! Просто нет слов. Балабольство! Сделай и потом расскажи и отчитайся, а не он кому-то позвонил, что-то там договорились, когда-то там что-то будет... Злость на это безобразие страшная!
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А с Радуцким не обсудил? А что ж так? Он большой спец в этом вопросе.
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А налагодити виробництво в Україні - клепки не вистачає? Воно й зрозуміло, бо купувати вигідніше, більше до власної кишені потрапить.
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То хто не дає вам цього робити ? - організовуйте та й починайте випуск ,а то Петр киває на Семена і так далі. вам треба ви й робить, уряд забеспечив країну всім необхідним
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На фоні Єрмаків, кРадуцький божий одуванчик.
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Своими средствами защиты барыжнули, накупили мерсов (#мамалюбитскорость) - а теперь по миру, с протянутой рукой.(

Совсем недавно, клованы из 95 квартала язвили украинцев с цирковых подмостков спичами о "побирушках-украинцах"..........
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А господин президент, не хочет поинтересоваться,почему болгары застопорили наши фуры на неопределенное время ? И как там наши дальнебойщики поживают ? Не,не хочет???
Может им и пожрать нЕчего,бо стоят там ,хрен знает сколько......
А кого это .бет ? Да ?
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Это #патрашенкабарыха должен был знать все обо всем и за все отвечать....
А Янелох 42й, такими мелочами не заморачивается....
И вообще, он вам ничего не должен.
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На діваху, яка застрягла в Ухані з собачкою, він знайшов час
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"Я ухожу"
-сказав вован,
і шприц скотився під диван...
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якщо ви такий розумний берить та робить рєспіратори, чому уряд повинен робити для вас респіратори. берить лопати та копайте як говорив азіров
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Може краще "зробити" Владіміра Ссанича, як він "зробив" всіх нас?
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і не встидно просити, коли свої розкрали, чи буде покарання для крадіїв?
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Не буде покарання- розкрадено все по закону.
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Ну для чого було вибирати завхоза на всеукраїнських виборах президента? хто -небудь знає?
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с.ка це пля не вкладається в башці: викладіть розміри, вимоги до тканини приймайте по 50 центів за виріб стерилізуйте і на післязавтра вся Укроаїна з голови до п'ят в повязках
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