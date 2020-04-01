 Зеленский по телефону обсудил с Эрдоганом поставку в Украину респираторов и защитных костюмов

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Собеседники обсудили ситуацию вокруг распространения коронавируса в мире и меры, принимаемые в обеих странах с целью обеспечения защиты граждан. Был достигнут ряд практических договоренностей по координации усилий и сотрудничеству между Украиной и Турцией по борьбе с пандемией и ее последствиями", - говорится в сообщении.
Президент Турции пообещал безотлагательно рассмотреть запросы украинской стороны по поставкам респираторов и защитных костюмов.
Отдельно стороны обсудили ситуацию с украинскими автоперевозчиками на турецко-болгарской границе в связи с запретом въезда в Турцию. Эрдоган заверил Зеленского, что турецкие министерства получат поручение, и ситуация в ближайшее время будет решена.
при Петі
АДВОКАТІЩЕ!
у Зеленського чисто бизнес на масках
Чи просто боїшся, що співпляшники "не поймут", якщо прочитають, як визнаєш свою неправоту? "Иначе нельзя"? У вас усе по-простому? - "признал себя неправьім или извинился - все, считай петухом себя заявил! любой ровньій бродяга может в падик завести, на колени поставить, две спички в ухи - и давай, маня, строчи шляпуню как хлеборезка!"
но все продали!
и продают !!!
Зеленский, где украинские респираторы ?????
- Эрдоган, продай маааски.
- Пшел в жопу.
- А купить купишь?
- Куплю. По две твоих гривны.
- Вот и договорились.
так обидно! к своим обратись..своим помоги... так наверное тут маленький гешефтик...да?
Угрюмые бородатые дядьки в смешных шапках клепают «калаши» из мятых консервных банок и металлолома, сидя в пещерах, а босоногие дети лобзиком выпиливают точные копии пистолетов «Глок».
https://pikabu.ru/story/kalashnikov_vokrug_sveta_khudshie_variantyi_ak_pakistan_i_afganistan_5685332
дякуємо, видатний діяче!
Совсем недавно, клованы из 95 квартала язвили украинцев с цирковых подмостков спичами о "побирушках-украинцах"..........
Может им и пожрать нЕчего,бо стоят там ,хрен знает сколько......
А кого это .бет ? Да ?
А Янелох 42й, такими мелочами не заморачивается....
И вообще, он вам ничего не должен.
-сказав вован,
і шприц скотився під диван...