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Все про:карантин (2016) Одесская область (1953) Куцый Максим (14) COVID-19 (2807) коронавирус (1370)

 Два новых случая COVID-19 выявлены на Одесчине, граждане вернулись из Франции и Турции, - ОГА

В Одесской области лабораторно подтверждены еще два новых случая заболевания коронавирусом у вернувшихся из-за границы граждан.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава Одесской ОГА Максим Куцый, информирует Цензор.НЕТ.

"Лабораторный центр Минздрава в Одессе получил положительные анализы на мужчину 1975 г.р. из города Подольск и на девушку 2002 г.р. из города Южное. Мужчина вернулся в Украину из Франции, где ему назначили жаропонижающие препараты. Уже в Подольске он обратился в инфекционное отделение местной опорной больницы", - написал Куцый.

Девушка вернулась из Турции и почувствовала себя плохо. До этого диагноз COVID-19 был подтвержден у ее отца. "Находится в стационаре Одесской городской инфекционной больницы", - сообщил чиновник.

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На данный момент в Одесской области зарегистрировано 14 лабораторно подтвержденных случаев на COVID-19.

Два новых случая COVID-19 выявлены на Одесчине, граждане вернулись из Франции и Турции, - ОГА 01

Источник: https://censor.net.ua/n3186134
 
 
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Зеля по всьому світіт коронавірус позбирав і дбайливо доправив в країну.
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Нихра вы не справитесь с эпидемией если дЫбилы-вредители каждый день всыпают через границу 5-7 тысяч новой заразы в виде заробитчан. А вы изолируйтесь здоровые а шайка бродячих фуценов будет шляться по Украине и разносить эту нечесть
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