 Два новых случая COVID-19 выявлены на Одесчине, граждане вернулись из Франции и Турции, - ОГА

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава Одесской ОГА Максим Куцый, информирует Цензор.НЕТ.

"Лабораторный центр Минздрава в Одессе получил положительные анализы на мужчину 1975 г.р. из города Подольск и на девушку 2002 г.р. из города Южное. Мужчина вернулся в Украину из Франции, где ему назначили жаропонижающие препараты. Уже в Подольске он обратился в инфекционное отделение местной опорной больницы", - написал Куцый.

Девушка вернулась из Турции и почувствовала себя плохо. До этого диагноз COVID-19 был подтвержден у ее отца. "Находится в стационаре Одесской городской инфекционной больницы", - сообщил чиновник.

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На данный момент в Одесской области зарегистрировано 14 лабораторно подтвержденных случаев на COVID-19.